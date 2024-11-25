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Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante'den Galatasaray'a hakaret: Sosyal medyada fırtına koptu
Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante'den Galatasaray'a hakaret: Sosyal medyada fırtına koptu
Sputnik Türkiye
Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ayrılık süreci gündemdeki yerini korurken, Wanda’nın rapçi sevgilisi L-Gante’nin Galatasaray’a yönelik sözleri ve hareketleri... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T08:21+0300
2024-11-25T08:22+0300
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wanda nara
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l-gante
sevgili
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yalnızca sahadaki performansı ve sakatlığıyla değil, aynı zamanda eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreciyle de gündemden düşmüyor. Ancak bu kez, dikkatler Wanda’nın sevgilisi rapçi L-Gante'ye çevrildi. L-Gante, Galatasaray taraftarlarını kızdıran açıklamalarda bulunurken, yıldız futbolcuya ve takıma göndermeler yaptı.L-Gante: Her şeyi gördüm ve biliyorumKatıldığı bir programda, Icardi ve Wanda Nara’nın ayrılığına ilişkin konuşan L-Gante, şunları söyledi:Kırmızı-Sarı gönderme tepki çektiL-Gante, Meksika’da yayınlanan ve sarı-kırmızı renklerle özdeşleşen “Kırmızı Çekirge” adlı bir komedi dizisine atıfta bulunarak Galatasaray’a da dolaylı göndermelerde bulundu. Program sırasında, “Eğer böyle bir tartışmaya tanık olursam, kırmızı çekirgeyi ararım” diyerek hem Icardi’ye hem de Galatasaray camiasına saygısızlık olarak değerlendirilen sözler sarf etti. Bu açıklama, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük öfkeye neden oldu.'3 Yıldır Görüşüyoruz' İtirafıWanda Nara ile ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunan L-Gante, ilişkilerinin başladığı tarihe dair iddialarda bulundu:Galatasaray taraftarlarından büyük tepkiL-Gante’nin açıklamaları ve Galatasaray’a yönelik alaycı göndermeleri, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Icardi’nin hem saha içinde hem de dışında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek L-Gante’ye sert eleştiriler yöneltti.Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun bu süreçten etkilenmemesi için destek mesajlarıyla Mauro Icardi’nin yanında olduklarını dile getirdi.Sosyal medyada fırtına koptuL-Gante’nin sözleri sonrası Galatasaray taraftar grupları ve futbolseverler, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında tepki dolu paylaşımlar yaptı. Birçok kullanıcı, bu tür açıklamaların futbol dışı tartışmaları daha da körüklediğini savunarak, Galatasaray’a yönelik yapılan bu göndermelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/besiktas-macinda-mauro-icardiden-sonra-bir-ilk-goztepenin-yildizi-futbol-tarihine-gecti-1090775516.html
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Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante'den Galatasaray'a hakaret: Sosyal medyada fırtına koptu

08:21 25.11.2024 (güncellendi: 08:22 25.11.2024)
Mauro Icardi Instagram
Mauro Icardi Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ayrılık süreci gündemdeki yerini korurken, Wanda’nın rapçi sevgilisi L-Gante’nin Galatasaray’a yönelik sözleri ve hareketleri büyük tepki topladı. İşte yaşananlar ve detaylar…
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yalnızca sahadaki performansı ve sakatlığıyla değil, aynı zamanda eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreciyle de gündemden düşmüyor. Ancak bu kez, dikkatler Wanda’nın sevgilisi rapçi L-Gante'ye çevrildi. L-Gante, Galatasaray taraftarlarını kızdıran açıklamalarda bulunurken, yıldız futbolcuya ve takıma göndermeler yaptı.

L-Gante: Her şeyi gördüm ve biliyorum

Katıldığı bir programda, Icardi ve Wanda Nara’nın ayrılığına ilişkin konuşan L-Gante, şunları söyledi:
“Bu süreç beni doğrudan etkilemiyor. Ancak onun [Icardi’nin] davranışlarını, mesajlarını ve niyetlerini uzun zamandır görüyorum. O evde kameralar var ve her şeyi biliyorum. Kaydedilenler gerçekten aptalca şeyler.”

Kırmızı-Sarı gönderme tepki çekti

L-Gante, Meksika’da yayınlanan ve sarı-kırmızı renklerle özdeşleşen “Kırmızı Çekirge” adlı bir komedi dizisine atıfta bulunarak Galatasaray’a da dolaylı göndermelerde bulundu. Program sırasında, “Eğer böyle bir tartışmaya tanık olursam, kırmızı çekirgeyi ararım” diyerek hem Icardi’ye hem de Galatasaray camiasına saygısızlık olarak değerlendirilen sözler sarf etti. Bu açıklama, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük öfkeye neden oldu.

'3 Yıldır Görüşüyoruz' İtirafı

Wanda Nara ile ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunan L-Gante, ilişkilerinin başladığı tarihe dair iddialarda bulundu:
“Biz kız ve erkek arkadaş gibi bir çift değiliz. Ama birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve her zaman yan yanayız. Yaklaşık üç yıldır görüşüyoruz. Bu süreç boyunca birbirimize hep saygı duyduk.”

Galatasaray taraftarlarından büyük tepki

L-Gante’nin açıklamaları ve Galatasaray’a yönelik alaycı göndermeleri, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Icardi’nin hem saha içinde hem de dışında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek L-Gante’ye sert eleştiriler yöneltti.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun bu süreçten etkilenmemesi için destek mesajlarıyla Mauro Icardi’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Sosyal medyada fırtına koptu

L-Gante’nin sözleri sonrası Galatasaray taraftar grupları ve futbolseverler, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında tepki dolu paylaşımlar yaptı. Birçok kullanıcı, bu tür açıklamaların futbol dışı tartışmaları daha da körüklediğini savunarak, Galatasaray’a yönelik yapılan bu göndermelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Göztepe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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