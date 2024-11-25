https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/icardinin-bosanma-asamasinda-wanda-naranin-sevgilisi-l-ganteden-galatasaraya-hakaret-sosyal-medyada-1090778601.html

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante'den Galatasaray'a hakaret: Sosyal medyada fırtına koptu

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante'den Galatasaray'a hakaret: Sosyal medyada fırtına koptu

Sputnik Türkiye

Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ayrılık süreci gündemdeki yerini korurken, Wanda’nın rapçi sevgilisi L-Gante’nin Galatasaray’a yönelik sözleri ve hareketleri... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T08:21+0300

2024-11-25T08:21+0300

2024-11-25T08:22+0300

spor

wanda nara

mauro icardi

l-gante

sevgili

eski sevgili

ayrılık

anlaşmasız ayrılık

boşanma

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yalnızca sahadaki performansı ve sakatlığıyla değil, aynı zamanda eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreciyle de gündemden düşmüyor. Ancak bu kez, dikkatler Wanda’nın sevgilisi rapçi L-Gante'ye çevrildi. L-Gante, Galatasaray taraftarlarını kızdıran açıklamalarda bulunurken, yıldız futbolcuya ve takıma göndermeler yaptı.L-Gante: Her şeyi gördüm ve biliyorumKatıldığı bir programda, Icardi ve Wanda Nara’nın ayrılığına ilişkin konuşan L-Gante, şunları söyledi:Kırmızı-Sarı gönderme tepki çektiL-Gante, Meksika’da yayınlanan ve sarı-kırmızı renklerle özdeşleşen “Kırmızı Çekirge” adlı bir komedi dizisine atıfta bulunarak Galatasaray’a da dolaylı göndermelerde bulundu. Program sırasında, “Eğer böyle bir tartışmaya tanık olursam, kırmızı çekirgeyi ararım” diyerek hem Icardi’ye hem de Galatasaray camiasına saygısızlık olarak değerlendirilen sözler sarf etti. Bu açıklama, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük öfkeye neden oldu.'3 Yıldır Görüşüyoruz' İtirafıWanda Nara ile ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunan L-Gante, ilişkilerinin başladığı tarihe dair iddialarda bulundu:Galatasaray taraftarlarından büyük tepkiL-Gante’nin açıklamaları ve Galatasaray’a yönelik alaycı göndermeleri, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Icardi’nin hem saha içinde hem de dışında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek L-Gante’ye sert eleştiriler yöneltti.Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun bu süreçten etkilenmemesi için destek mesajlarıyla Mauro Icardi’nin yanında olduklarını dile getirdi.Sosyal medyada fırtına koptuL-Gante’nin sözleri sonrası Galatasaray taraftar grupları ve futbolseverler, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında tepki dolu paylaşımlar yaptı. Birçok kullanıcı, bu tür açıklamaların futbol dışı tartışmaları daha da körüklediğini savunarak, Galatasaray’a yönelik yapılan bu göndermelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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