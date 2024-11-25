https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bilim-insanlari-acikladi-dunyanin-donusu-80-cm-egildi-1090814396.html

Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın dönüşü 80 cm eğildi

Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın dönüşü 80 cm eğildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları tarafından yeni yapılan araştırmaya göre son 20 yılda 2 bin 150 gigaton yer altı suyunun insanlar tarafından kullanılmasının dünyanın eksenini... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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Bilim insanları azalan yer altı su kaynaklarının Dünya'nın eksenini 80 cm kaydırdığını belirtti.Earth.com tarafından yapılan araştırmada 1993 ile 2010 yılları arasında tarım ve üretim için kullanılan yer altı su kaynaklarının Dünya'nın eksenini 80 cm kaydırdığı ifade edildi. Son 20 yılda kullanılan 2 bin 150 gigaton yer altı suyunun iklim krizine neden olabileceği açıklandı. Yer altı suyunun kullanımını nicel olarak ölçen bilim insanları kutup hareketleri ile bağlantısını çözdüklerini açıkladı. Yer altı sularının gerekmedikçe kullanılmamasını ve israf edilmemesini aktaran araştırmacılar gezegen için tehlikeli olacağını duyurdu. Kullanılan suların okyanuslara boşaldığını aktaran araştırmacılar şu ana kadar dünyadaki su seviyesinin 6 milimetre arttığını açıkladı.Araştırma hakkında konuşan Bilim İnsanı Surendra Adhikari ''Dönme eksenindeki sapmanın açıklanamayan nedenini bulduğum için sevindim. Ancak bir Dünya sakini olarak yer altı suyu kullanımının deniz seviyesindeki yükselmenin bir kaynağı olması beni endişelendiriyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bilim-insanlari-acikladi-nasa-marstaki-yasami-yanlislikla-oldurmus-olabilir-1090580081.html

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