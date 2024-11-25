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Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın dönüşü 80 cm eğildi
Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın dönüşü 80 cm eğildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tarafından yeni yapılan araştırmaya göre son 20 yılda 2 bin 150 gigaton yer altı suyunun insanlar tarafından kullanılmasının dünyanın eksenini... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T23:08+0300
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Bilim insanları azalan yer altı su kaynaklarının Dünya'nın eksenini 80 cm kaydırdığını belirtti.Earth.com tarafından yapılan araştırmada 1993 ile 2010 yılları arasında tarım ve üretim için kullanılan yer altı su kaynaklarının Dünya'nın eksenini 80 cm kaydırdığı ifade edildi. Son 20 yılda kullanılan 2 bin 150 gigaton yer altı suyunun iklim krizine neden olabileceği açıklandı. Yer altı suyunun kullanımını nicel olarak ölçen bilim insanları kutup hareketleri ile bağlantısını çözdüklerini açıkladı. Yer altı sularının gerekmedikçe kullanılmamasını ve israf edilmemesini aktaran araştırmacılar gezegen için tehlikeli olacağını duyurdu. Kullanılan suların okyanuslara boşaldığını aktaran araştırmacılar şu ana kadar dünyadaki su seviyesinin 6 milimetre arttığını açıkladı.Araştırma hakkında konuşan Bilim İnsanı Surendra Adhikari ''Dönme eksenindeki sapmanın açıklanamayan nedenini bulduğum için sevindim. Ancak bir Dünya sakini olarak yer altı suyu kullanımının deniz seviyesindeki yükselmenin bir kaynağı olması beni endişelendiriyor'' açıklamasında bulundu.
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dünya, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, dönüş, su, su baskını, deniz, yeraltı kaynaklar, su kaynakları, gezegen, araştırma

Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın dönüşü 80 cm eğildi

23:08 25.11.2024
© AP Photo / Peter DejongCOP28 Net Sıfır için Nükleer forum BAE dünya nükleer enerji yeşil sıfır emisyon
COP28 Net Sıfır için Nükleer forum BAE dünya nükleer enerji yeşil sıfır emisyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
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Bilim insanları tarafından yeni yapılan araştırmaya göre son 20 yılda 2 bin 150 gigaton yer altı suyunun insanlar tarafından kullanılmasının dünyanın eksenini 80 santimetre kaydırdığı ifade edildi. Araştırmacılar bu durumun dünya için endişe verici olduğunu açıkladı.
Bilim insanları azalan yer altı su kaynaklarının Dünya'nın eksenini 80 cm kaydırdığını belirtti.
Earth.com tarafından yapılan araştırmada 1993 ile 2010 yılları arasında tarım ve üretim için kullanılan yer altı su kaynaklarının Dünya'nın eksenini 80 cm kaydırdığı ifade edildi. Son 20 yılda kullanılan 2 bin 150 gigaton yer altı suyunun iklim krizine neden olabileceği açıklandı. Yer altı suyunun kullanımını nicel olarak ölçen bilim insanları kutup hareketleri ile bağlantısını çözdüklerini açıkladı. Yer altı sularının gerekmedikçe kullanılmamasını ve israf edilmemesini aktaran araştırmacılar gezegen için tehlikeli olacağını duyurdu. Kullanılan suların okyanuslara boşaldığını aktaran araştırmacılar şu ana kadar dünyadaki su seviyesinin 6 milimetre arttığını açıkladı.
Araştırma hakkında konuşan Bilim İnsanı Surendra Adhikari ''Dönme eksenindeki sapmanın açıklanamayan nedenini bulduğum için sevindim. Ancak bir Dünya sakini olarak yer altı suyu kullanımının deniz seviyesindeki yükselmenin bir kaynağı olması beni endişelendiriyor'' açıklamasında bulundu.
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