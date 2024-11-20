https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/bilim-insanlari-acikladi-nasa-marstaki-yasami-yanlislikla-oldurmus-olabilir-1090580081.html

Bilim insanları açıkladı: 'NASA, Mars'taki yaşamı yanlışlıkla öldürmüş olabilir'

Bilim insanları açıkladı: 'NASA, Mars'taki yaşamı yanlışlıkla öldürmüş olabilir'

Sputnik Türkiye

Almanya'da bulunan Berlin Teknik Üniversitesi, NASA'nın Mars gezegeninde yaptığı kültür çalışmalarının olası yaşamı öldürmüş olabileceğini açıkladı. 1970... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T00:04+0300

2024-11-20T00:04+0300

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amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

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NASA'nın 1970 yılında Mars'ta uyguladığı Viking misyonlarının mikroskobik canlılar bulmuş olabileceği ancak deneylerin canlıların ölümüne neden olduğu ifade edildi.Berlin Teknik Üniversitesi'nde çalışan bilim insanı Dirk Shulze-Makuch'un Nature Astronomi Dergisi'nde yayımlanan 'Marslı yaşamı farklı yerde arıyoruz' isimli makalesinde Mars'ta bulunan canlıların Dünya'daki Atacama Çölü'nden daha kurak bir bölgede yaşadığını aşırı su ile temaslarında ölebileceklerini açıkladı. NASA'nın 1970 yılında Kızıl Gezegen'e gerçekleştirdiği Viking misyonlarında toprak incelemelerinde kullandığı suyun miktarının mikroskobik canlıların ölümüne neden olmuş olabileceğini belirtti. Deneylerin üzerinden 50 yıl geçtiğini belirten Dirk Shulze-Makuch ''NASA suyu takip etmek yerine tuzu takip etmeli'' dedi. Gezegene yeni bir yaşam tespit misyonunun yapılması gerektiği ifade edildi.

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