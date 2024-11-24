https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/valilik-duyurdu-zorunlu-olmadikca-trafige-cikmayin-1090760328.html

Valilik duyurdu: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın'

Valilik duyurdu: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ederken Ankara Valiliği sosyal medya hesabından sürücülere uyarıda bulundu. 23 Kasım... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T14:52+0300

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Ankara Valiliği etkili kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olduğunu belirterek sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması konusunda uyardı.23 Kasım Cumartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çoğu ilde kar yağışı etkili oldu. Yollarda buzlanmaya neden olan kar yağışı konusunda Ankara Valiliği sosyal medya hesabından duyuru yayımladı. Sürücülerin karla kaplı yollarda trafiğe dikkat etmesini belirten Ankara Valiliği araçlarda kar lastiği kullanılmasını önerdi.Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını belirten Ankara Valiliği ''Vatandaşlarımız acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara dikkat etmeleri önem arz etmektedir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavastan-kar-uyarisi-1090725294.html

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