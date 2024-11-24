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Valilik duyurdu: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın'
Valilik duyurdu: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ederken Ankara Valiliği sosyal medya hesabından sürücülere uyarıda bulundu. 23 Kasım... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Valiliği etkili kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olduğunu belirterek sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması konusunda uyardı.23 Kasım Cumartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çoğu ilde kar yağışı etkili oldu. Yollarda buzlanmaya neden olan kar yağışı konusunda Ankara Valiliği sosyal medya hesabından duyuru yayımladı. Sürücülerin karla kaplı yollarda trafiğe dikkat etmesini belirten Ankara Valiliği araçlarda kar lastiği kullanılmasını önerdi.Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını belirten Ankara Valiliği ''Vatandaşlarımız acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara dikkat etmeleri önem arz etmektedir'' dedi.
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kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, ankara, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, yağmur, buz, don
kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, ankara, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, yağmur, buz, don

Valilik duyurdu: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın'

14:52 24.11.2024 (güncellendi: 14:55 24.11.2024)
© AA / Tevhid Furkan NehriErzurum kar yağışı
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© AA / Tevhid Furkan Nehri
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Türkiye'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ederken Ankara Valiliği sosyal medya hesabından sürücülere uyarıda bulundu. 23 Kasım Cumartesi günü etkili olan kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olduğu bu sebeple zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.
Ankara Valiliği etkili kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olduğunu belirterek sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması konusunda uyardı.
23 Kasım Cumartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çoğu ilde kar yağışı etkili oldu. Yollarda buzlanmaya neden olan kar yağışı konusunda Ankara Valiliği sosyal medya hesabından duyuru yayımladı. Sürücülerin karla kaplı yollarda trafiğe dikkat etmesini belirten Ankara Valiliği araçlarda kar lastiği kullanılmasını önerdi.
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını belirten Ankara Valiliği ''Vatandaşlarımız acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara dikkat etmeleri önem arz etmektedir'' dedi.
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