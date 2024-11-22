Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Teğmenlerin eylemi basit bir disiplinsizlik
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavastan-kar-uyarisi-1090725294.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından hava durumu konusunda uyarıda bulundu. Başkan Yavaş, Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T23:54+0300
2024-11-22T23:54+0300
türkiye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar topu
kar tatili
ankara
ankara valiliği
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/12/1043595958_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_ea1ec2454a2a2f7edca06dd53d6e4e42.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da kar yağışı bekleniyor.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş halkı kar yağışı konusunda uyardı. Ankara'da 23-24 Kasım tarihlerinde kar yağacağını belirten Başkan Mansur Yavaş ''Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuzda, sahada çalışmaya hazır. Vatandaşlarımızdan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/valilik-acikladi-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1090675906.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/12/1043595958_26:0:1093:800_1920x0_80_0_0_63b4c0541b13ade45b9775c307992aa0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara'ya kar yağacak mı, ankara hava durumu, ankara kaç derece, ankara trafik
ankara'ya kar yağacak mı, ankara hava durumu, ankara kaç derece, ankara trafik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı

23:54 22.11.2024
© AAAnkara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından hava durumu konusunda uyarıda bulundu. Başkan Yavaş, Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur ve kar yağışı olacağını halkın tedbirli olması konusunda açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da kar yağışı bekleniyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş halkı kar yağışı konusunda uyardı. Ankara'da 23-24 Kasım tarihlerinde kar yağacağını belirten Başkan Mansur Yavaş ''Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuzda, sahada çalışmaya hazır. Vatandaşlarımızdan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum'' dedi.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
TÜRKİYE
Valilik açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Dün, 22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала