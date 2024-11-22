https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavastan-kar-uyarisi-1090725294.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından hava durumu konusunda uyarıda bulundu. Başkan Yavaş, Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T23:54+0300
2024-11-22T23:54+0300
2024-11-22T23:54+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da kar yağışı bekleniyor.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş halkı kar yağışı konusunda uyardı. Ankara'da 23-24 Kasım tarihlerinde kar yağacağını belirten Başkan Mansur Yavaş ''Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuzda, sahada çalışmaya hazır. Vatandaşlarımızdan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/valilik-acikladi-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1090675906.html
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ankara'ya kar yağacak mı, ankara hava durumu, ankara kaç derece, ankara trafik
ankara'ya kar yağacak mı, ankara hava durumu, ankara kaç derece, ankara trafik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından hava durumu konusunda uyarıda bulundu. Başkan Yavaş, Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur ve kar yağışı olacağını halkın tedbirli olması konusunda açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da kar yağışı bekleniyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş halkı kar yağışı konusunda uyardı. Ankara'da 23-24 Kasım tarihlerinde kar yağacağını belirten Başkan Mansur Yavaş ''Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuzda, sahada çalışmaya hazır. Vatandaşlarımızdan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum'' dedi.