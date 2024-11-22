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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kar uyarısı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından hava durumu konusunda uyarıda bulundu. Başkan Yavaş, Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T23:54+0300

2024-11-22T23:54+0300

2024-11-22T23:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da kar yağışı bekleniyor.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş halkı kar yağışı konusunda uyardı. Ankara'da 23-24 Kasım tarihlerinde kar yağacağını belirten Başkan Mansur Yavaş ''Ankara'da 23 Kasım Cumartesi günü yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuzda, sahada çalışmaya hazır. Vatandaşlarımızdan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum'' dedi.

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