https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/uc-ilde-egitime-ara-verildi-1090766141.html

Birçok ilde eğitime ara verildi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime ara verilen yerler arasında Bayburt, Karaman, Gümüşhane... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T17:19+0300

2024-11-24T17:19+0300

2024-11-24T18:01+0300

türkiye

kar tatili

eğitim

yüz yüze eğitim

adana

kayseri

niğde

nevşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090765165_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a6501e8ab15143001f4a37f473450e63.jpg

Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ilave ara verildiği açıklandı.Valilikler tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım Pazartesi günü Bayburt, Karaman, Gümüşhane, Yozgat, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ordu'da 15 ilçede kar tatiliOrdu Valiliği tarafından yapılan duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/izmire-mevsimin-ilk-kar-yagisi-dustu-1090764919.html

türkiye

adana

kayseri

niğde

nevşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ara tatil ne zaman, kar tatili olan iller, kayseri okullar tatil, adana okullar tatil, niğde okullar tatil, nevşehir okullar tatil, yarın okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi 25 kasım, ordu okullar tatil mi, yozgat okullar tatil mi