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Birçok ilde eğitime ara verildi
Birçok ilde eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime ara verilen yerler arasında Bayburt, Karaman, Gümüşhane... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ilave ara verildiği açıklandı.Valilikler tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım Pazartesi günü Bayburt, Karaman, Gümüşhane, Yozgat, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ordu'da 15 ilçede kar tatiliOrdu Valiliği tarafından yapılan duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
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Birçok ilde eğitime ara verildi

17:19 24.11.2024 (güncellendi: 18:01 24.11.2024)
© AA / Mehmet Emin GürbüzKar yağışı, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca devam edecek
Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca devam edecek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
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Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime ara verilen yerler arasında Bayburt, Karaman, Gümüşhane, Yozgat, Ordu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesi yer aldı.
Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ilave ara verildiği açıklandı.

Valilikler tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım Pazartesi günü Bayburt, Karaman, Gümüşhane, Yozgat, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ordu'da 15 ilçede kar tatili

Ordu Valiliği tarafından yapılan duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
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