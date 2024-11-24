https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/uc-ilde-egitime-ara-verildi-1090766141.html
Birçok ilde eğitime ara verildi
Birçok ilde eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime ara verilen yerler arasında Bayburt, Karaman, Gümüşhane... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T17:19+0300
2024-11-24T17:19+0300
2024-11-24T18:01+0300
türkiye
kar tatili
eğitim
yüz yüze eğitim
adana
kayseri
niğde
nevşehir
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Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ilave ara verildiği açıklandı.Valilikler tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım Pazartesi günü Bayburt, Karaman, Gümüşhane, Yozgat, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ordu'da 15 ilçede kar tatiliOrdu Valiliği tarafından yapılan duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/izmire-mevsimin-ilk-kar-yagisi-dustu-1090764919.html
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kayseri
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Birçok ilde eğitime ara verildi
17:19 24.11.2024 (güncellendi: 18:01 24.11.2024)
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildiği açıklandı. Eğitime ara verilen yerler arasında Bayburt, Karaman, Gümüşhane, Yozgat, Ordu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesi yer aldı.
Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ilave ara verildiği açıklandı.
Valilikler tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım Pazartesi günü Bayburt, Karaman, Gümüşhane, Yozgat, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Ordu'da 15 ilçede kar tatili
Ordu Valiliği tarafından yapılan duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.