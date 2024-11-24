https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/izmire-mevsimin-ilk-kar-yagisi-dustu-1090764919.html
İzmir'e mevsimin ilk kar yağışı düştü
İzmir'e mevsimin ilk kar yağışı düştü
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkisini gösteren soğuk hava dalgası İzmir'in yüksek kesimlerine ulaştı. İzmir'de dün etkili olan sağanak yağışların ardından Ödemiş ilçesinde... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T16:32+0300
2024-11-24T16:32+0300
2024-11-24T16:32+0300
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'a mevsimin ilk kar yağışı düştü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan soğuk hava dalgası İzmir'de de etkisini gösterdi. Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'a mevsimin ilk kar yağışının düştüğü açıklandı. Bölgede belediye ekipleri tuzlama çalışması başlatırken butik otel sahipleri ziyaretçileri beklediklerini duyurdu. İzmir merkeze son olarak 10 Ocak 2017 tarihinde kar yağdığı belirtilirken 7 yıldır yağış görülmedi. Meteorologlar yağışa dönüşecek kütle olmaması sebebiyle İzmir ve çevresine kar yağmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/antalyaya-kar-yagdi-masa-ve-sandalyeler-beyaza-burundu-1090241976.html
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İzmir'e mevsimin ilk kar yağışı düştü
Türkiye'de etkisini gösteren soğuk hava dalgası İzmir'in yüksek kesimlerine ulaştı. İzmir'de dün etkili olan sağanak yağışların ardından Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'a mevsimin ilk kar yağışı düştü. Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına başlarken butik otel sahipleri de ziyaretçileri beklediklerini açıkladı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'a mevsimin ilk kar yağışı düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan soğuk hava dalgası İzmir'de de etkisini gösterdi. Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'a mevsimin ilk kar yağışının düştüğü açıklandı. Bölgede belediye ekipleri tuzlama çalışması başlatırken butik otel sahipleri ziyaretçileri beklediklerini duyurdu.
İzmir merkeze son olarak 10 Ocak 2017 tarihinde kar yağdığı belirtilirken 7 yıldır yağış görülmedi. Meteorologlar yağışa dönüşecek kütle olmaması sebebiyle İzmir ve çevresine kar yağmadığını ifade etti.