https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/sivasspor-kasimpasa-macinin-spikeri-gundem-oldu-cay-molasi-verilsin-1090765798.html
Sivasspor-Kasımpaşa maçının spikeri gündem oldu: 'Çay molası verilsin'
Sivasspor-Kasımpaşa maçının spikeri gündem oldu: 'Çay molası verilsin'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa yoğun kar yağışı altında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle 17 dakika geç... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T17:03+0300
2024-11-24T17:03+0300
2024-11-24T17:04+0300
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su
spiker
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Kar yağışı altında oynanan Sivasspor-Kasımpaşa maçının spikeri Ali Okancı soğuk havalarda çay molası istedi.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle 17 dakika geç başlayan müsabaka 0-0 berabere biterken maçın yayıncı kuruluşunun spikeri Ali Okancı'nın soğuk havalarda çay molası tavsiyesi gündem yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenen Ali Okancı ''Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor böyle havalarda çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular, hocalar ısınmış olur en azından'' dedi.Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından komik bulunan açıklamaya yorum yağdı. Kullanıcılar Spiker Ali Okancı'nın açıklamasının altına ''Sahaya semaver de koyalım'' yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/tff-baskani-haciosmanoglu-turk-futbolundaki-paralel-yapiyi-acikladi-hakemlere-uye-olmadan-mac-1090724215.html
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çay, maç, maç yayını, kasımpaşa, sivasspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), su, spiker, futbol maçı, mola
çay, maç, maç yayını, kasımpaşa, sivasspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), su, spiker, futbol maçı, mola
Sivasspor-Kasımpaşa maçının spikeri gündem oldu: 'Çay molası verilsin'
17:03 24.11.2024 (güncellendi: 17:04 24.11.2024)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa yoğun kar yağışı altında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle 17 dakika geç başlayan müsabaka 0-0 berabere biterken maçın yayıncı kuruluşunun spikeri Ali Okancı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan soğuk havalarda çay molası isteği sosyal medyada gündem oldu.
Kar yağışı altında oynanan Sivasspor-Kasımpaşa maçının spikeri Ali Okancı soğuk havalarda çay molası istedi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle 17 dakika geç başlayan müsabaka 0-0 berabere biterken maçın yayıncı kuruluşunun spikeri Ali Okancı'nın soğuk havalarda çay molası tavsiyesi gündem yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenen Ali Okancı ''Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor böyle havalarda çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular, hocalar ısınmış olur en azından'' dedi.
Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından komik bulunan açıklamaya yorum yağdı. Kullanıcılar Spiker Ali Okancı'nın açıklamasının altına ''Sahaya semaver de koyalım'' yanıtını verdi.