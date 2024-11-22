https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/tff-baskani-haciosmanoglu-turk-futbolundaki-paralel-yapiyi-acikladi-hakemlere-uye-olmadan-mac-1090724215.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Türk futbolundaki paralel yapıyı açıkladı: 'Hakemler üye olmadan maç alamıyor'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Türk futbolundaki paralel yapıyı açıkladı: 'Hakemler üye olmadan maç alamıyor'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı canlı yayında futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, Türk... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T22:48+0300
2024-11-22T22:48+0300
2024-11-22T22:50+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
paralel yapı
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
ibrahim hacıosmanoğlu
tff merkez hakem kurulu
süper lig
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında paralel yapı hakkında açıklamalarda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trendyol Süper Lig'de yaşanan paralel yapı iddialarına yanıt verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kulüplerin kendi aralarındaki kavgalara son vermeleri gerektiğini belirtti. Trendyol Süper Lig'in yayıncı gelirlerinin 500 milyon dolardan 180 milyon dolara kadar düştüğünü açıklayan Başkan Hacıosmanoğlu ''Marka değerini korumak lazım. Yayıncı gelirleri neden 1 milyar dolar olmasın. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptık. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar kuşlar havada uçuştu. Bunların kimseye faydası yok'' dedi.'Hakemler üye olup aidat vermeden maç alamıyor'Türk futbolunda paralel yapı eleştirilerine yanıt veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ''Hakem Akademisi diye yer kurdular. Merkez Hakem Kurulu'nun üzerinde o da paralel bir yapı. Bu bugünün sorunu değil, dünün de sorunu değil. Dernek kurabilirler ama bana şikayet gelirse farklı davranırım. Faal hakemler üye olup aidat vermeden maç alamıyor, terfi alamıyor, yukarı çıkamıyor. Bunun en ufak emaresini gördüğüm anda öteki frekansa geçmem kısa sürer'' açıklamasında bulundu.
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), paralel yapı, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, ibrahim hacıosmanoğlu, tff merkez hakem kurulu, süper lig, trendyol süper lig
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), paralel yapı, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, ibrahim hacıosmanoğlu, tff merkez hakem kurulu, süper lig, trendyol süper lig
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Türk futbolundaki paralel yapıyı açıkladı: 'Hakemler üye olmadan maç alamıyor'
22:48 22.11.2024 (güncellendi: 22:50 22.11.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı canlı yayında futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki paralel yapı iddialarını ve üç büyüklerin yaşadığı gerilimleri açıkladı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında paralel yapı hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trendyol Süper Lig'de yaşanan paralel yapı iddialarına yanıt verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kulüplerin kendi aralarındaki kavgalara son vermeleri gerektiğini belirtti. Trendyol Süper Lig'in yayıncı gelirlerinin 500 milyon dolardan 180 milyon dolara kadar düştüğünü açıklayan Başkan Hacıosmanoğlu ''Marka değerini korumak lazım. Yayıncı gelirleri neden 1 milyar dolar olmasın. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptık. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar kuşlar havada uçuştu. Bunların kimseye faydası yok'' dedi.
'Hakemler üye olup aidat vermeden maç alamıyor'
Türk futbolunda paralel yapı eleştirilerine yanıt veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ''Hakem Akademisi diye yer kurdular. Merkez Hakem Kurulu'nun üzerinde o da paralel bir yapı. Bu bugünün sorunu değil, dünün de sorunu değil. Dernek kurabilirler ama bana şikayet gelirse farklı davranırım. Faal hakemler üye olup aidat vermeden maç alamıyor, terfi alamıyor, yukarı çıkamıyor. Bunun en ufak emaresini gördüğüm anda öteki frekansa geçmem kısa sürer'' açıklamasında bulundu.