https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/tff-baskani-haciosmanoglu-turk-futbolundaki-paralel-yapiyi-acikladi-hakemlere-uye-olmadan-mac-1090724215.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Türk futbolundaki paralel yapıyı açıkladı: 'Hakemler üye olmadan maç alamıyor'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Türk futbolundaki paralel yapıyı açıkladı: 'Hakemler üye olmadan maç alamıyor'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı canlı yayında futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, Türk... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T22:48+0300

2024-11-22T22:48+0300

2024-11-22T22:50+0300

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

paralel yapı

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

ibrahim hacıosmanoğlu

tff merkez hakem kurulu

süper lig

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında paralel yapı hakkında açıklamalarda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trendyol Süper Lig'de yaşanan paralel yapı iddialarına yanıt verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kulüplerin kendi aralarındaki kavgalara son vermeleri gerektiğini belirtti. Trendyol Süper Lig'in yayıncı gelirlerinin 500 milyon dolardan 180 milyon dolara kadar düştüğünü açıklayan Başkan Hacıosmanoğlu ''Marka değerini korumak lazım. Yayıncı gelirleri neden 1 milyar dolar olmasın. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptık. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar kuşlar havada uçuştu. Bunların kimseye faydası yok'' dedi.'Hakemler üye olup aidat vermeden maç alamıyor'Türk futbolunda paralel yapı eleştirilerine yanıt veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ''Hakem Akademisi diye yer kurdular. Merkez Hakem Kurulu'nun üzerinde o da paralel bir yapı. Bu bugünün sorunu değil, dünün de sorunu değil. Dernek kurabilirler ama bana şikayet gelirse farklı davranırım. Faal hakemler üye olup aidat vermeden maç alamıyor, terfi alamıyor, yukarı çıkamıyor. Bunun en ufak emaresini gördüğüm anda öteki frekansa geçmem kısa sürer'' açıklamasında bulundu.

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