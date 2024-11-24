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Medvedev: Rusya'nın askeri-teknik alanda işbirliği yaptığı ülkeler var
Medvedev: Rusya'nın askeri-teknik alanda işbirliği yaptığı ülkeler var
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın askeri teknik alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yaptığını belirtti. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte Rusya'nın askeri teknik alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yaptığını söyledi.‘Rusya'nın başta İran, Çin ve Kuzey Kore olmak üzere başka devletlerden askeri teçhizat desteği alıp almadığı’ sorusunu Medvedev, “Biliyorsunuz, hem müttefiklerimiz hem de bize yakın dost devletler var” şeklinde yanıtladı.Rusya'ya karşı tüm NATO bloğunun mücadele halinde olduğu koşullarda, Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekatın silah ve teçhizat ihtiyacının büyük çoğunluğunun Rusya'da üretildiğini vurgulayan Medvedev, “Askeri teçhizat, silahlar, özel imha araçları, füzeler ve mermilerin büyük çoğunluğu ülkemizde üretiliyor” dedi.Medvedev ayrıca, Rus ‘T-90M Prorıv’ tankının gerçek muharebe koşullarında günümüzün en iyi tankı olduğunu kanıtladığını belirterek, “Uralvagonzavod test sahasında T-90M Prorıv tankının performansını inceledim. Uzmanlar ve askerler bu tankın Batılı modellerde dahil olmak üzere günümüzün en iyi tankı olarak nitelendiriyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile işbirliği yaptığı için İran'a ek yaptırımlar uygulayacağını, Çin'in ise Rusya'ya İHA tedarik etmesinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını söylemişti. Ancak Moskova, Pekin ve Tahran bu yöndeki iddiaları defalarca reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/rusya-hipersonik-orta-menzilli-balistik-fuze-oresniki-tanitti-avrupadaki-hangi-nato-usleri-1090739669.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, al arabiya, iran, çin, kuzey kore, müttefik, nato, ukrayna, askeri teçhizat, t-90m proriv, annalena baerbock
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, al arabiya, iran, çin, kuzey kore, müttefik, nato, ukrayna, askeri teçhizat, t-90m proriv, annalena baerbock

Medvedev: Rusya'nın askeri-teknik alanda işbirliği yaptığı ülkeler var

00:51 24.11.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev,
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın askeri teknik alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yaptığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte Rusya'nın askeri teknik alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yaptığını söyledi.
‘Rusya'nın başta İran, Çin ve Kuzey Kore olmak üzere başka devletlerden askeri teçhizat desteği alıp almadığı’ sorusunu Medvedev, “Biliyorsunuz, hem müttefiklerimiz hem de bize yakın dost devletler var” şeklinde yanıtladı.
Rusya'ya karşı tüm NATO bloğunun mücadele halinde olduğu koşullarda, Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekatın silah ve teçhizat ihtiyacının büyük çoğunluğunun Rusya'da üretildiğini vurgulayan Medvedev, “Askeri teçhizat, silahlar, özel imha araçları, füzeler ve mermilerin büyük çoğunluğu ülkemizde üretiliyor” dedi.
Medvedev ayrıca, Rus ‘T-90M Prorıv’ tankının gerçek muharebe koşullarında günümüzün en iyi tankı olduğunu kanıtladığını belirterek, “Uralvagonzavod test sahasında T-90M Prorıv tankının performansını inceledim. Uzmanlar ve askerler bu tankın Batılı modellerde dahil olmak üzere günümüzün en iyi tankı olarak nitelendiriyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile işbirliği yaptığı için İran'a ek yaptırımlar uygulayacağını, Çin'in ise Rusya'ya İHA tedarik etmesinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını söylemişti. Ancak Moskova, Pekin ve Tahran bu yöndeki iddiaları defalarca reddetmişti.
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