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Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
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Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmakta olduğu aktarıldı. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor

11:45 24.11.2024 (güncellendi: 11:46 24.11.2024)
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marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmakta olduğu aktarıldı.
Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.
Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
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