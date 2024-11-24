https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/marmaraydan-aciklama-yenikapi-istasyonunda-1-kisi-intihar-etti--1090755412.html

Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmakta olduğu aktarıldı. 24.11.2024, Sputnik Türkiye

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Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/1090754983.html

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yenikapı

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