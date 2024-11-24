https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/marmaraydan-aciklama-yenikapi-istasyonunda-1-kisi-intihar-etti--1090755412.html
Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmakta olduğu aktarıldı. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T11:45+0300
2024-11-24T11:45+0300
2024-11-24T11:46+0300
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Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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Marmaray'da bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
11:45 24.11.2024 (güncellendi: 11:46 24.11.2024)
Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmakta olduğu aktarıldı.
Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.
Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."