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İç Anadolu beyaza büründü: Kentlerden kar manzaraları
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kar, kar yağışı, iç anadolu bölgesi, kar manzaraları, фото
kar, kar yağışı, iç anadolu bölgesi, kar manzaraları, фото

İç Anadolu beyaza büründü: Kentlerden kar manzaraları

11:34 24.11.2024
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İç Anadolu kentlerinde başlayan kar yağışı devam ederken Ankara, Kayseri, Eskişehir'in yüksek yerleri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde beyaza büründü. Parklar ve bahçeler karla kaplandı, ortaya çıkan kar manzaraları kameraya yansıdı.
© AA / Yavuz Emrah Sever

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.

Eskişehir&#x27;in yüksek kesimleri beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Yavuz Emrah Sever

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.

© AA / Murat Asil

Karı gören çocuklar bahçeye koştu.

Karı gören çocuklar bahçeye koştu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Murat Asil

Karı gören çocuklar bahçeye koştu.

© AA / Betül Abalı

Yoğun kar yağışı sonrası halk parklara koştu.

Yoğun kar yağışı sonrası halk parklara koştu. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Betül Abalı

Yoğun kar yağışı sonrası halk parklara koştu.

© AA / Betül Abalı

Ankara'da kar manzaraları kameraya yansıdı.

Ankara&#x27;da kar manzaraları kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Betül Abalı

Ankara'da kar manzaraları kameraya yansıdı.

© AA / Betül Abalı

Kar sonrası açan güneşle birlikte halk parkları doldurdu.

Kar sonrası açan güneşle birlikte halk parkları doldurdu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Betül Abalı

Kar sonrası açan güneşle birlikte halk parkları doldurdu.

© AA / Hüseyin Daylak

İç Anadolu beyaza büründü.

İç Anadolu beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Hüseyin Daylak

İç Anadolu beyaza büründü.

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