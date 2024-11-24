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İç Anadolu beyaza büründü: Kentlerden kar manzaraları
İç Anadolu beyaza büründü: Kentlerden kar manzaraları
Sputnik Türkiye
İç Anadolu kentlerinde başlayan kar yağışı devam ederken Ankara, Kayseri, Eskişehir'in yüksek yerleri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde beyaza... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T11:34+0300
2024-11-24T11:34+0300
2024-11-24T11:34+0300
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kar yağışı
iç anadolu bölgesi
kar manzaraları
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kar, kar yağışı, iç anadolu bölgesi, kar manzaraları, фото
kar, kar yağışı, iç anadolu bölgesi, kar manzaraları, фото
İç Anadolu beyaza büründü: Kentlerden kar manzaraları
İç Anadolu kentlerinde başlayan kar yağışı devam ederken Ankara, Kayseri, Eskişehir'in yüksek yerleri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde beyaza büründü. Parklar ve bahçeler karla kaplandı, ortaya çıkan kar manzaraları kameraya yansıdı.
© AA / Yavuz Emrah Sever
Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.
Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.
© AA / Murat Asil
Karı gören çocuklar bahçeye koştu.
Karı gören çocuklar bahçeye koştu.
© AA / Betül Abalı
Yoğun kar yağışı sonrası halk parklara koştu.
Yoğun kar yağışı sonrası halk parklara koştu.
© AA / Betül Abalı
Ankara'da kar manzaraları kameraya yansıdı.
Ankara'da kar manzaraları kameraya yansıdı.
© AA / Betül Abalı
Kar sonrası açan güneşle birlikte halk parkları doldurdu.
Kar sonrası açan güneşle birlikte halk parkları doldurdu.
© AA / Hüseyin Daylak
İç Anadolu beyaza büründü.
İç Anadolu beyaza büründü.