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Kuvvetli yağış, kar ve fırtına: 24 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?
Kuvvetli yağış, kar ve fırtına: 24 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?
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Meteoroloji, pazar günü için ülkenin birçok yerinde yağış ve karlı havanın olacağını, özellikle fırtınanın oluştuğu bölgelerde çatı uçması, soba ve baca gazı... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Kasım 2024 Pazar günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yurdun batısında ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3-5 derece düşeceği, doğu bölgelerde ise 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışların birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Uyarılar• Kuvvetli Yağış: Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor.• Kuvvetli Rüzgar: Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına bekleniyor.İşte bölgelere göre hava durumu tahminleri:MarmaraParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların kuvvetli, rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.• Bursa: 20°C• Edirne: 9°C• İstanbul: 16°C• Kocaeli: 18°CEgeBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgar güney ve kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.• Afyonkarahisar: 16°C• Denizli: 20°C• İzmir: 20°C• Manisa: 18°CAkdenizÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya’nın doğu ilçelerinde ve Doğu Akdeniz’de (Osmaniye ve Hatay hariç) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.• Adana: 24°C• Antalya: 22°C• Hatay: 21°C• Mersin: 21°Cİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneyli yönlerden esen rüzgar, kuvvetli şekilde etkili olacak.• Ankara: 16°C• Eskişehir: 17°C• Kayseri: 18°C• Konya: 18°CBatı KaradenizBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.• Bolu: 15°C• Düzce: 20°C• Kastamonu: 17°C• Zonguldak: 17°COrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz’de sağanak yağış, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.• Amasya: 20°C• Samsun: 25°C• Tokat: 18°C• Trabzon: 21°CDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor.• Erzurum: 11°C• Kars: 12°C• Malatya: 14°C• Van: 12°CGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor.• Diyarbakır: 19°C• Gaziantep: 18°C• Siirt: 18°C• Şanlıurfa: 21°C
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Kuvvetli yağış, kar ve fırtına: 24 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

07:08 24.11.2024
© AA / Esra Bilginİstanbul'da şiddetli fırtına
İstanbul'da şiddetli fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Esra Bilgin
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Meteoroloji, pazar günü için ülkenin birçok yerinde yağış ve karlı havanın olacağını, özellikle fırtınanın oluştuğu bölgelerde çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi tehlikelere dikkat etmek gerektiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Kasım 2024 Pazar günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Yurdun batısında ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3-5 derece düşeceği, doğu bölgelerde ise 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışların birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Vatandaşların çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış: Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar: Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına bekleniyor.
İşte bölgelere göre hava durumu tahminleri:

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların kuvvetli, rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bursa: 20°C
Edirne: 9°C
İstanbul: 16°C
Kocaeli: 18°C

Ege

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgar güney ve kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar: 16°C
Denizli: 20°C
İzmir: 20°C
Manisa: 18°C

Akdeniz

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya’nın doğu ilçelerinde ve Doğu Akdeniz’de (Osmaniye ve Hatay hariç) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.
Adana: 24°C
Antalya: 22°C
Hatay: 21°C
Mersin: 21°C

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneyli yönlerden esen rüzgar, kuvvetli şekilde etkili olacak.
Ankara: 16°C
Eskişehir: 17°C
Kayseri: 18°C
Konya: 18°C

Batı Karadeniz

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.
Bolu: 15°C
Düzce: 20°C
Kastamonu: 17°C
Zonguldak: 17°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz’de sağanak yağış, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Amasya: 20°C
Samsun: 25°C
Tokat: 18°C
Trabzon: 21°C

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor.
Erzurum: 11°C
Kars: 12°C
Malatya: 14°C
Van: 12°C
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor.
Diyarbakır: 19°C
Gaziantep: 18°C
Siirt: 18°C
Şanlıurfa: 21°C
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