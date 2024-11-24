https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kuvvetli-yagis-kar-ve-firtina-24-kasim-pazar-gunu-hava-nasil-olacak--1090748595.html

Kuvvetli yağış, kar ve fırtına: 24 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

Kuvvetli yağış, kar ve fırtına: 24 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, pazar günü için ülkenin birçok yerinde yağış ve karlı havanın olacağını, özellikle fırtınanın oluştuğu bölgelerde çatı uçması, soba ve baca gazı... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T07:08+0300

2024-11-24T07:08+0300

2024-11-24T07:08+0300

türkiye

hava

hava durumu

sıcak hava

soğuk

soğuk hava

yağmur

kar

kar yağışı

kar fırtınası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/13/1077554707_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53410d698c11eb69720faa813677e866.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Kasım 2024 Pazar günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yurdun batısında ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3-5 derece düşeceği, doğu bölgelerde ise 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışların birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Uyarılar• Kuvvetli Yağış: Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor.• Kuvvetli Rüzgar: Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına bekleniyor.İşte bölgelere göre hava durumu tahminleri:MarmaraParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların kuvvetli, rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.• Bursa: 20°C• Edirne: 9°C• İstanbul: 16°C• Kocaeli: 18°CEgeBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Rüzgar güney ve kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.• Afyonkarahisar: 16°C• Denizli: 20°C• İzmir: 20°C• Manisa: 18°CAkdenizÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya’nın doğu ilçelerinde ve Doğu Akdeniz’de (Osmaniye ve Hatay hariç) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.• Adana: 24°C• Antalya: 22°C• Hatay: 21°C• Mersin: 21°Cİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneyli yönlerden esen rüzgar, kuvvetli şekilde etkili olacak.• Ankara: 16°C• Eskişehir: 17°C• Kayseri: 18°C• Konya: 18°CBatı KaradenizBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.• Bolu: 15°C• Düzce: 20°C• Kastamonu: 17°C• Zonguldak: 17°COrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz’de sağanak yağış, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.• Amasya: 20°C• Samsun: 25°C• Tokat: 18°C• Trabzon: 21°CDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor.• Erzurum: 11°C• Kars: 12°C• Malatya: 14°C• Van: 12°CGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor.• Diyarbakır: 19°C• Gaziantep: 18°C• Siirt: 18°C• Şanlıurfa: 21°C

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/once-istanbul-simdi-ise-antalya-ucaklar-havalimanina-inemedi--1090748443.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, kar yağışı, yarın hava durumu, bursa hava durumu, izmir hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu izmir, hava, diyarbakır hava durumu, düzce hava durumu, 22 kasım hava durumu, 23 kasım hava durumu, 24 kasım hava durumu, istanbul'da hava durumui hava durumu diyarbakır, hava durumu bursa, meteoroloji ankara, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava, istanbul kar yağışı, istanbul valiliği kar yağışı uyarısı son dakika, son dakika istanbul kar, bugün hava nasıl olacak, hafta sonu hava durumu, istanbul'a kar yağacak mı, istanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi illere kar yağacak, kar yağışı ne zaman başlayacak, antalya hava durumu, fırtına ne kadar sürecek, soğuk hava ne kadar sürecek, kar yağışı alarmı, pazar hava durumu, cumartesi hava durumu, hafta sonu kar yağacak mı, kayseri hava durumu, kırıkkale hava durumu, hava durumu, bugün hava durumu, mersin hava durumu, meteoroloji ankara