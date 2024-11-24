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Önce İstanbul şimdi ise Antalya: Uçaklar havalimanına inemedi
Önce İstanbul şimdi ise Antalya: Uçaklar havalimanına inemedi
Sputnik Türkiye
Antalya’da fırtına nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Kuvvetli rüzgarın 100 kilometreyi aşması beklenirken, Antalya Havalimanı’na inemeyen uçaklar... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T06:54+0300
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Meteoroloji’nin Antalya için önceki günlerde yaptığı kuvvetli yağış uyarısına bir yenisi daha eklendi. Bugün yapılan turuncu kodlu uyarıda, bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın zaman zaman hızını 100 kilometrenin üzerine çıkararak fırtınaya dönüşeceği bildirildi.Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.Uçaklar inemediAkşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Antalya’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar zor anlar yaşadı. Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, yakıt seviyesi azalan uçaklar Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildi.
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antalya, çukurova, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, şiddetli yağış, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, havaalanı, uçak, uçak seferi
antalya, çukurova, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, şiddetli yağış, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, havaalanı, uçak, uçak seferi

Önce İstanbul şimdi ise Antalya: Uçaklar havalimanına inemedi

06:54 24.11.2024
© Fotoğrafİran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Antalya’da fırtına nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Kuvvetli rüzgarın 100 kilometreyi aşması beklenirken, Antalya Havalimanı’na inemeyen uçaklar Dalaman ve Çukurova’ya yönlendirildi.
Meteoroloji’nin Antalya için önceki günlerde yaptığı kuvvetli yağış uyarısına bir yenisi daha eklendi. Bugün yapılan turuncu kodlu uyarıda, bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın zaman zaman hızını 100 kilometrenin üzerine çıkararak fırtınaya dönüşeceği bildirildi.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Uçaklar inemedi

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Antalya’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar zor anlar yaşadı.
Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, yakıt seviyesi azalan uçaklar Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildi.
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