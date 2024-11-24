https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/once-istanbul-simdi-ise-antalya-ucaklar-havalimanina-inemedi--1090748443.html

Önce İstanbul şimdi ise Antalya: Uçaklar havalimanına inemedi

Önce İstanbul şimdi ise Antalya: Uçaklar havalimanına inemedi

Sputnik Türkiye

Antalya’da fırtına nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Kuvvetli rüzgarın 100 kilometreyi aşması beklenirken, Antalya Havalimanı’na inemeyen uçaklar... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T06:54+0300

2024-11-24T06:54+0300

2024-11-24T06:54+0300

türkiye

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çukurova

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

şiddetli yağış

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji’nin Antalya için önceki günlerde yaptığı kuvvetli yağış uyarısına bir yenisi daha eklendi. Bugün yapılan turuncu kodlu uyarıda, bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın zaman zaman hızını 100 kilometrenin üzerine çıkararak fırtınaya dönüşeceği bildirildi.Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.Uçaklar inemediAkşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Antalya’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar zor anlar yaşadı. Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, yakıt seviyesi azalan uçaklar Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildi.

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