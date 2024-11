https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/hayali-karakterler-hayati-meslek-turkiyede-dizi-ve-filmlerdeki-unutulmaz-ogretmenler-1090558319.html

Hayali karakterler, hayati meslek: Türkiye'de dizi ve filmlerdeki unutulmaz öğretmenler

Hayali karakterler, hayati meslek: Türkiye'de dizi ve filmlerdeki unutulmaz öğretmenler

Sputnik Türkiye

Türkiye bugün 24 Kasım Öğretmenler Günün kutluyor. Peki film ve dizilerdeki en unutulmaz öğretmenler hangileriydi? Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocasının da... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T09:15+0300

2024-11-24T09:15+0300

2024-11-24T09:15+0300

yaşam

öğretmen

münir özkul

perran kutman

kemal sunal

cüneyt arkın

şener şen

sinema

hababam sınıfı

hayat bilgisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090663449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_410a5842d3a8b496c410d96a8e88ceaf.jpg

Her 24 Kasım'da Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanıyor. Milyonlarca öğrencinin hayatına dokunan öğretmenlik mesleği Türkiye'de hem filmlere hem de dizilere konu edildi. Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca'dan, Öğretmen Kemal'e, Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Hoca'ya kadar sayısız öğretmen karakterleri izleyenleri derinden etkiledi. Film ve dizilerde hem öğretmenliğin ne kadar fedakarlık isteyen bir meslek olduğu ortaya çıktı hem de her öğrencinin hayatında ne kadar derin izler bıraktığı.Gelecek nesillerin emanet edileceği öğrenciler için hayati önemde olan öğretmenler, hayali ama bir o kadar gerçek olan rollerde ölümsüzleşti. Türk sineması ve dizi sektöründeki unutulmayan öğretmenler hangileri?Hababam Sınıfı: Mahmut Hoca (Kel Mahmut)Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı, Ertem Eğilmez'in de yönettiği Hababam Sınıfı'nın ilk akla gelen öğretmeni, namıdiğer Kel Mahmut yani Mahmut Hoca. Mahmut Hoca karakterine Münir Özkul hayat verdi.Özel Çamlıca Lisesi'nin tarih öğretmeni ve aynı zamanda müdür yardımcısı olan kurgusal Mahmut Hoca karakteri, gerek öğrencileri ön bahçede futbol oynatmaması gerekse de öğrencileri sigara içerken yakaladığında gösterdiği tepkisi ile akıllara kazındı. Mahmut Hoca'yı unutulmaz kılan özelliği ise disiplinli duruşuna karşın öğrencileri ile kurduğu duygusal bağ oldu, okul bahçesine bakan merdivenlerde yaptığı konuşmalar asla unutulmadı.Öyle ki Mahmut Hoca ile ilk tanıştıkları anda ondan hiç hoşlanmayan öğrencileri zamanla öğretmenlerinin sevgi dolu olduğuna ikna oldu. Hocaları yeri geldi liselerarası bilgi yarışmasındaki düzeneklerinde bile mahcup olmamaları için öğrencilerine destek oldu.Mahmut Hoca'nın öğrencilerle kurduğu bağın ötesinde idealist yapısını da vurgulayan karakter, öğretmenlik mesleğinin ne şartlarda gerçekleştirildiği gerçeğine de dikkat çeker.Body Ekrem: Şener ŞenFilm Mahmut Hoca karakterinin yanı sıra, kurgusal lisedeki tüm öğretmen rolleri de yine unutulmazlar listesinde: 'Ben bu yaz neredeydim?' sorusu ile her defasında tekrar tekrar güldüren ve neredeyse hiçbir spor branşında başarılı olamayan Body Ekrem rolüyle Şener Şen. Paşa NuriKurtuluş Savaşı'nda yer aldığı için öğrenciler tarafından her defasında savaş atmosferi canlandırılarak dersi kaynatılan Paşa Nuri Hoca yani Sıtkı Akçatepe. KülyutmazÖğretmenlikte lakabı Külyutmaz olsa da neredeyse çekilen hiçbir kopyayı yakalayamayan ve sınavlarda sıraların üzerindeki teftiş görüntüleri ile tüm sınıfı güldüren Külyutmaz Necmi rolüyle Ertuğrul Bilda.Hayat Bilgisi: Afet Hoca (Doğal Afet)Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Hoca karakteri de 7'den 70'de beğeni ile takip edilen karakterlerden biri oldu. Uzun soluklu olan Hayat Bilgisi dizisinin senaryosunu Gani Müjde yazdı, yönetmenliğini ise Tarkan Karlıdağ yaptı.Yine idealist kimliği ile ön plana çıkan ve lakabı Doğal Afet olan Afet Güçverir karakteri, öğrencilerine hem eğitim hayatlarında hem de özel hayatlarında bir kılavuz oldu. Afet Hoca karakterinin en sık duyulan repliklerinden biri de kendisine hoca diye seslenenlere, 'hoca camide evladım, hoca camide' diye yanıt vermesi oldu.Öğretmen Kemal1981 yapımı Öğretmen Kemal filmi, Remzi Jöntürk'ün yönettiği ve Mehmet Aydın'ın senaryosunu yazdığı eser, Atatürk'ün doğum günü vesilesiyle çekilmişti. Karakteri unutulmaz kılan hem Öğretmen Kemal'in replikleri hem de Cüneyt Arkın'ın usta oyunculuğu oldu. Köye öğretmen olarak atanan Öğretmen Kemal, Şerif Hoca'nın engellerine rağmen önce kendi elleriyle köye okul yapar sonra da çocukların okuması için mücadele eder.İki Dil Bir Bavul: Emre öğretmenİki Dil Bir Bavul filminde ise yeni mezun olan ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Demirci köyündeki ilkokula atanan öğretmen konu edilir. Öğretmen Türkçe bilmeyen Kürt öğrencilerle anlaşmakta zorluk çekse de sabırla ve zamanla anlaşmanın bir yolunu bulur. Farklı sınıflarda olması gereken öğrencilerin aynı sınıfta eğitim görmesi, kentten uzaktaki bir ilçede yaşamanın zorluğu, elektrik kesintileri ve aile hasreti ile yüzleşen genç öğretmen, mesleğine dair de fedakarlık yapma gerekliliği ile tanışır.Öğretmen: Hüsnü Öğretmen1988 yapımı Öğretmen isimli filme usta oyuncu Kemal Sunal, Hüsnü Öğretmen karakterine hayat verir. Yine bir köy okulundaki sahnelerle başlayan film, Hüsnü Öğretmen'in başarıları sayesinde İstanbul'a tayini çıkması sonrası farklı bir boyuta geçer. Köyündeki okulda gayet sakin ve geçimi kolay olan hayatı, İstanbul'da bambaşka bir serüvene dönüşür. Hüsnü Öğretmen'in mesleğinin yanı sıra seyyar satıcılık dahli birçok ek iş yapmak zorunda olması bu kez de mesleğin farklı bir zorluğunu gözler önünde serer.Arka Sıradakiler: Kemal ÖğretmenUzun soluklu televizyon dizilerinden Arka Sıradakiler de Kemal Öğretmen karakteriyle unutulmazlar arasına girdi. Yapımcılığını Birol Güven'in yönetmenliğini ise Hamdi Alkan'ın yaptığı dizide bu kez uyuşturucu kullanımı ve çete kavgalarının olduğu kurgulanan bir okula yine idealist karakteri ile tanınan Kemal Öğretmen atanmıştır. Büyük Zafer Lisesi'nde uzun süredir eğitim anlamında başarı sağlayamamış öğrenciler ile azimle ilgilenen Kemal Öğretmen karakterini Bülent Emin Yarar canlandırmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231124/ogrencilerinin-hayallerini-gerceklestiren-bir-koy-ogretmeni-ucaga-ilk-kez-bindiler-1077698150.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/sabahin-karanliginda-okula-ve-ise-gitmek-psikolojik-sorunlari-artiriyor-mu--1088965222.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, öğretmenler günü ne zaman, 24 kasım,öğretmenler günü, atatürk öğretmenler günü, ögretmenler günü, öğretmenler günü önemi, hababam sınıfı, öğretmen konulu filmler, öğretmen öğrenci konulu filmler, türk dizileri öğretmen karakterleri, türk filmlerindeki öğretmenler