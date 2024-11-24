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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması
Sputnik Türkiye
Bakan Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını ve 35 ülkeyle yapılan anlaşmalar sayesinde bu haklardan... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
vedat ışıkhan
çalışma bakanlığı
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
yurt dışı
türk
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunduğunu ve bu haklardan hem çalıştıkları ülkelerde hem de Türkiye’de yararlanabilmelerini sağladıklarını belirtti.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/milli-egitim-bakani-tekin-ve-tum-illerden-gelen-ogretmenler-basogretmen-ataturkun-huzurunda-1090751944.html
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vedat ışıkhan, çalışma bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, yurt dışı, türk, iş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat ışıkhan, çalışma bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, yurt dışı, türk, iş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması

12:28 24.11.2024
© AA / Hakan NuralÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Hakan Nural
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Bakan Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını ve 35 ülkeyle yapılan anlaşmalar sayesinde bu haklardan Türkiye’de de yararlanabildiklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunduğunu ve bu haklardan hem çalıştıkları ülkelerde hem de Türkiye’de yararlanabilmelerini sağladıklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz. Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye’de de yararlanmalarını temin ediyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullük, emeklilik, sağlık hizmetleri ve aile yardımları gibi birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.

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