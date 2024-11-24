https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhandan-yurt-disinda-calisan-turklere-yonelik-sosyal-guvenlik-1090756272.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması
Sputnik Türkiye
Bakan Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını ve 35 ülkeyle yapılan anlaşmalar sayesinde bu haklardan... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T12:28+0300
2024-11-24T12:28+0300
2024-11-24T12:28+0300
türkiye
vedat ışıkhan
çalışma bakanlığı
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
yurt dışı
türk
iş
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083839109_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_491f5cd63453117c106a84a63de28d61.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunduğunu ve bu haklardan hem çalıştıkları ülkelerde hem de Türkiye’de yararlanabilmelerini sağladıklarını belirtti.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/milli-egitim-bakani-tekin-ve-tum-illerden-gelen-ogretmenler-basogretmen-ataturkun-huzurunda-1090751944.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083839109_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_2e8e97baa797f1e61e0f6c7a85bae8cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vedat ışıkhan, çalışma bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, yurt dışı, türk, iş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat ışıkhan, çalışma bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, yurt dışı, türk, iş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını ve 35 ülkeyle yapılan anlaşmalar sayesinde bu haklardan Türkiye’de de yararlanabildiklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunduğunu ve bu haklardan hem çalıştıkları ülkelerde hem de Türkiye’de yararlanabilmelerini sağladıklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz. Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye’de de yararlanmalarını temin ediyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullük, emeklilik, sağlık hizmetleri ve aile yardımları gibi birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.