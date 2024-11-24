https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhandan-yurt-disinda-calisan-turklere-yonelik-sosyal-guvenlik-1090756272.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yurt dışında çalışan Türklere yönelik sosyal güvenlik açıklaması

Sputnik Türkiye

Bakan Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını ve 35 ülkeyle yapılan anlaşmalar sayesinde bu haklardan... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T12:28+0300

2024-11-24T12:28+0300

2024-11-24T12:28+0300

türkiye

vedat ışıkhan

çalışma bakanlığı

aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

yurt dışı

türk

iş

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083839109_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_491f5cd63453117c106a84a63de28d61.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunduğunu ve bu haklardan hem çalıştıkları ülkelerde hem de Türkiye’de yararlanabilmelerini sağladıklarını belirtti.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/milli-egitim-bakani-tekin-ve-tum-illerden-gelen-ogretmenler-basogretmen-ataturkun-huzurunda-1090751944.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat ışıkhan, çalışma bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, yurt dışı, türk, iş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı