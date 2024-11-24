https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/milli-egitim-bakani-tekin-ve-tum-illerden-gelen-ogretmenler-basogretmen-ataturkun-huzurunda-1090751944.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. 24.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-24T10:53+0300

türkiye

24 kasım öğretmenler günü

yusuf tekin

başöğretmen atatürk

anıtkabir

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Milli Eğitim Bakanı Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerden oluşan heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gelerek çelenk koydu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, tüm illerden gelen öğretmenlerle birlikte ziyaret ettiği Anıtkabir'de anı defterini imzaladı. 'İyi ki varsın öğretmenim!'Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/hayali-karakterler-hayati-meslek-turkiyede-dizi-ve-filmlerdeki-unutulmaz-ogretmenler-1090558319.html

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Sputnik Türkiye

24 kasım öğretmenler günü, yusuf tekin, başöğretmen atatürk, anıtkabir