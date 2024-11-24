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Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda
Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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24 kasım öğretmenler günü
yusuf tekin
başöğretmen atatürk
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Milli Eğitim Bakanı Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerden oluşan heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gelerek çelenk koydu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, tüm illerden gelen öğretmenlerle birlikte ziyaret ettiği Anıtkabir'de anı defterini imzaladı. 'İyi ki varsın öğretmenim!'Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/hayali-karakterler-hayati-meslek-turkiyede-dizi-ve-filmlerdeki-unutulmaz-ogretmenler-1090558319.html
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24 kasım öğretmenler günü, yusuf tekin, başöğretmen atatürk, anıtkabir
24 kasım öğretmenler günü, yusuf tekin, başöğretmen atatürk, anıtkabir

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda

10:53 24.11.2024
© AA / Evrim AydınMilli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda
Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Evrim Aydın
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerden oluşan heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gelerek çelenk koydu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, tüm illerden gelen öğretmenlerle birlikte ziyaret ettiği Anıtkabir'de anı defterini imzaladı.

'İyi ki varsın öğretmenim!'

© FotoğrafMilli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda
Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Fotoğraf
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Müreffeh bir geleceğin inşası için talipli olduğumuz büyük medeniyet vizyonumuz, maarif ordumuzun çabalarıyla hayat bulacaktır. Emeği, azmi, sabrı ve sevgisiyle evlatlarımızı yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İyi ki varsın öğretmenim!"
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