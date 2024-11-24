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Bakan Yerlikaya, Öğretmenler Günü mesajında şehit olan Aybüke Öğretmeni andı
Bakan Yerlikaya, Öğretmenler Günü mesajında şehit olan Aybüke Öğretmeni andı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'da PKK'nın saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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şenay aybüke yalçın
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
mağusa limanı
24 kasım öğretmenler günü
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında "24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullanarak 2017 yılında PKK tarafından öldürülen Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Bakan Yerlikaya'nın mesaja birlikte paylaştığı videoda, öldüğünde 23 yaşında olan Aybüke Öğretmen'in kendi sesinden "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği bölümler kullanıldı. Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/mulakat-magduru-ogretmenler-anlatiyor-haksizliga-ugrayanlarin-sayisi-5-bini-asti-1090522388.html
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şenay aybüke yalçın, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, mağusa limanı, 24 kasım öğretmenler günü
şenay aybüke yalçın, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, mağusa limanı, 24 kasım öğretmenler günü

Bakan Yerlikaya, Öğretmenler Günü mesajında şehit olan Aybüke Öğretmeni andı

10:22 24.11.2024
© FotoğrafBakan Yerlikaya, Öğretmenler Günü mesajında şehit olan Aybüke Öğretmeni andı
Bakan Yerlikaya, Öğretmenler Günü mesajında şehit olan Aybüke Öğretmeni andı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'da PKK'nın saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği kısımlar kullanılarak hazırlanan videoyu paylaştı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında "24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullanarak 2017 yılında PKK tarafından öldürülen Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Bakan Yerlikaya'nın mesaja birlikte paylaştığı videoda, öldüğünde 23 yaşında olan Aybüke Öğretmen'in kendi sesinden "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği bölümler kullanıldı.
Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
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