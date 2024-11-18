https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/mulakat-magduru-ogretmenler-anlatiyor-haksizliga-ugrayanlarin-sayisi-5-bini-asti-1090522388.html

Eğitim-Sen'den 'mülakat mağduru öğretmenler' açıklaması: Haksızlığa uğrayan öğretmen sayısı şu aşamada net değil

Eğitim-Sen'den 'mülakat mağduru öğretmenler' açıklaması: Haksızlığa uğrayan öğretmen sayısı şu aşamada net değil

Sputnik Türkiye

KPSS puanıyla atama kontenjanı içinde kalan öğretmenlerin mülakat puanları yüzünden sıralamasının gerilediği ve atama şansını kaybettiği görülmesiyle başlayan... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T16:50+0300

2024-11-18T16:50+0300

2024-11-18T17:02+0300

görüş

kpss

kpss

kpss sınavı

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

atanamayan öğretmenler

mülakat

mülakat mağduru öğretmenler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090521773_202:0:1816:908_1920x0_80_0_0_1cb3ec3224762886982f3955c526a9fe.jpg

KPSS’de mülakat sonuçlarının şehirden şehre farklılık göstermesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenler tepki göstermiş, mecliste haklarını aramaya çalışmışlardı. Ancak 14 Kasım günü mülakat puanı sonrası sıralamalar açıklanınca KPSS puanıyla atama kontenjanı içinde kalan öğretmenlerin mülakat puanları yüzünden sıralamasının gerilediği ve atama şansını kaybettiği görüldü. Bunun sonucunda birçok öğretmen meclisin yolunu tutmuş ve hak arayışını sürdürmeye çalışmıştı. CHP’li milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e mağdur olan öğretmen sayısının 5 bin olduğunu söylemesiyle konu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da tekrar masaya yatırıldı. Bakan Tekin ise sıralamasının kayması nedeniyle mağdur olan öğretmen sayısının 5 bin olmadığını "Benim elimde il bazlı rakam var. 60 bin kişiden toplam 1.100 kişinin yeri değişmiş” sözleriyle yanıtladı. Peki öğretmen atamalarında kullanılan mülakat sistemi adil bir yöntem mi? Mülakat kriterlerinin şehirden şehre değişiyor mu? Mülakat puanlarına itiraz süreci yeterince şeffaf mı? KPSS’den yüksek puan almasına rağmen mülakat puanı yüzünden atanamayan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti nasıl çözülür? Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Felsefe Öğretmeni Özkan Özdemir Sputnik’e anlattı. ‘Mülakat sistemi elbette ki adil bir yöntem değil çünkü mülakatın kendisi adil bir yöntem değil’Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, mülakat sisteminin adil bir yöntem olmadığının altını çizerken yapılış biçiminin kriterlerinin objektif olmadığını belirtti:“Öğretmen atamalarında kullanılan mülakat sistemi elbette ki adil bir yöntem değil çünkü mülakatın kendisi adil bir yöntem değil. Mülakatın yapılış biçimi objektif kriterlere dayanmıyor, herhangi bir gözleme dayanmıyor, farklı gözlemcilerin mülakat salonunda bulunulmasına izin verilmiyor, kamera sistemi yok o yüzden mülakat sistemi asla adil bir durum ortaya çıkarmıyor bugüne kadar. KPSS sonuçları dikkate alınarak atamaların yapılması gerektiğini başından beri söylüyoruz çünkü o bir ölçüdür. Nihayetinde insanlar hazırlanıyor. KPSS ye uzun bir süre hazırlanıyorlar hem kendi alanlarıyla ilgili hem genel kültürle ilgili orada insanların önüne bir kriter geliyor ve herkes aynı kriterlerle karşı karşıya olduğu için oradan alınan sonuçların çok daha objektif olduğu su götürmez bir gerçek.”‘Mülakatın kendisi zaten bir kişi kayırmadır, bir torpildir’Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, mülakatın kendisinin bir torpil olduğunu kaydetti:‘Beş parmağın birbirine benzemediği yerde 245 komisyon birbirine benzeme ihtimali var mıdır sizce?’Felsefe Öğretmeni Özkan Özdemir, şehirden şehre komisyonların farklılık gösterdiğini ve mülakatların hak kaybına yol açtığını aktardı:“Beş parmağın birbirine benzemediği yerde 245 komisyon birbirine benzeme ihtimali var mıdır sizce? Elbette yok. İşte takdir haklarını bazı iller çok cimri şekilde mi yani bunun aslında açıklayan da bir bakan yardımcısıydı. Biz zaten sonuçlarımız elimize geldikten sonra kim ne puan almış hepsini oturup tek tek dosya haline getirdik. Gördük ki bazı illerde gerçekten düşük puan verilmiş, bazı illerde yeni düşük puan dediğim cimri tutulmuş, performansı öğretmen kriterine uygun olan adaya bile maksimum 2 puan verilmiş. Keza benimki de bu şekilde oldu. Düşünün komisyon başkanı çıkıp tam istedikleri öğretmen profiline sahipsiniz demelerine rağmen verdiği 1.97 ki bunun yarısı yüzde 50, yüzde 50 sistem olduğu için yarısını aldığımız zaman yine 0.96 gibi bir sayıya tekabül ediyor. Yani bir puan bile artmadığı için ne oluyor arka planda ben kontenjan dışı kalmış oluyorum. Ha bu neye yol açıyor? Bu elbette sürecin şeffaf olmamasına koordinasyonsuzluk olduğuna herhangi bir puan ölçütü üzerinden herhangi bir toplantı yapılmadığını, herhangi bir uyarı yapılmadığını tamamen hani affedersiniz bu deyimi kullanacağım eşeği saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde bir sistem oluşturmuşlar. Yani takip falan yok.”‘Mülakat mağduru olan kişi sayısı bin 100 değil 5 binlere dayanıyor’Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, mülakat mağduru olan kişi sayısının 1100 değil 5 binlere dayandığını belirterek konuya ilişkin şunları söyledi:“Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin'in bu mülakat sebebiyle sıralaması değişen öğretmenlerin yeniden bir atama yapılacağını bir ek atama yapılacağı söyledi; 1100 kişi. Elbette ki bu 1100 kişinin atanması birçok açıdan olumlu hem ciddi bir öğretmen açığı var hem de o öğretmen açığını bir miktar da olsa kapatmış olması açısından önemli. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu mülakat mağduru olan kişi sayısı 1100 değil 5 binlere dayanıyor. Çok mülakat mağduru var. O yüzden de baştan ilik yanlış düğmelendiği için ne yapılırsa yapılsın sonuna kadar o yanlışlık devam ediyor. Sadece bazı eğitim öğretmen adaylarının sorunları belli ölçülerde mağduriyetler gidilmiş olacak ama bir bütün olarak mağduriyet ortadan kaldırılmamış olacak. O yüzden bunun için kesin yol ve yöntem bu mülakata bir an önce son verilmesidir.”Felsefe Öğretmeni Özkan Özdemir, sosyal medya aracılığı ile bir araştırma yürüttüklerini ve buna dayanarak sayının 1100’den daha fazla olduğunu kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/milli-egitim-bakani-tekin-kpss-puani-ile-bu-isi-yapacak-olsaydim-hic-mulakat-yapmazdim-1090414762.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

kpss mülakat sonuçları, kpss mülakat mağdurları, kpss mülakat mağdurları öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler, bakan tekin, yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, meb, milli eğitim bakanı yusuf tekin, bakan tekin mülakat, bakan tekin mülakat açıklaması, bakan tekin mülakat açıklaması, öğretmen mülakat sonuçları, kpss mülakat sonuçları, mülakat sonuçları, öğretmen atamaları, öğretmen atama tercihleri, öğretmen atama mülakat sonuçları