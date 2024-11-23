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Türkiye, Macaristan'ı farklı mağlup etti
Türkiye, Macaristan'ı farklı mağlup etti
Sputnik Türkiye
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı Macaristan'ı kendi evinde 92-66 mağlup etti. Türkiye, 25 Kasım Pazartesi günü tekrar... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı ilk maçında Macaristan'ı yendi.2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 12 Dev Adam Macaristan ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakada Türkiye Macaristan'ı 92-66 yenmeyi başardı. 25 Kasım Pazartesi günü tekrar karşılaşacağı Macaristan'ı yenmesi halinde Türkiye 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Ay-yıldızlı takım ilk periyodu 27-20 üstün kapatırken ikinci periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta ise 12 Dev Adam rakibine karşı 62-49 önde bitirdi. Son çeyrekte Cedi Osman'ın üstün performansı ile Türkiye Macaristan'a karşı 92-66 maçı kazandı.Yeni açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez maça çıkan millileri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hidayet-turkoglu-yeniden-turkiye-basketbol-federasyonu-baskanligina-secildi-1088967233.html
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türkiye, macaristan, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, basketbol ligi, uefa, uefa uluslar ligi, arda turan, ergin ataman, osman aşkın bak

Türkiye, Macaristan'ı farklı mağlup etti

00:48 23.11.2024 (güncellendi: 00:51 23.11.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-AW334847Türkiye Macaristan
Türkiye Macaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW334847
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı Macaristan'ı kendi evinde 92-66 mağlup etti. Türkiye, 25 Kasım Pazartesi günü tekrar karşılaşacağı Macaristan'ı yenmesi halinde 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Müsabakayı ise Arda Turan, Hidayet Türkoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı ilk maçında Macaristan'ı yendi.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 12 Dev Adam Macaristan ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakada Türkiye Macaristan'ı 92-66 yenmeyi başardı. 25 Kasım Pazartesi günü tekrar karşılaşacağı Macaristan'ı yenmesi halinde Türkiye 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
Ay-yıldızlı takım ilk periyodu 27-20 üstün kapatırken ikinci periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta ise 12 Dev Adam rakibine karşı 62-49 önde bitirdi. Son çeyrekte Cedi Osman'ın üstün performansı ile Türkiye Macaristan'a karşı 92-66 maçı kazandı.
Yeni açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez maça çıkan millileri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu izledi.
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