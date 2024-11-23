https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/turkiye-macaristani-farkli-maglup-etti-1090725983.html

Türkiye, Macaristan'ı farklı mağlup etti

Türkiye, Macaristan'ı farklı mağlup etti

Sputnik Türkiye

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı Macaristan'ı kendi evinde 92-66 mağlup etti. Türkiye, 25 Kasım Pazartesi günü tekrar... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T00:48+0300

2024-11-23T00:48+0300

2024-11-23T00:51+0300

spor

türkiye

macaristan

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

türkiye basketbol federasyonu

basketbol ligi

uefa

uefa uluslar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090725788_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_12a4f08aad5a00d9bc5b297fcb2ff522.jpg

A Milli Erkek Basketbol Takımı Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı ilk maçında Macaristan'ı yendi.2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 12 Dev Adam Macaristan ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakada Türkiye Macaristan'ı 92-66 yenmeyi başardı. 25 Kasım Pazartesi günü tekrar karşılaşacağı Macaristan'ı yenmesi halinde Türkiye 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Ay-yıldızlı takım ilk periyodu 27-20 üstün kapatırken ikinci periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta ise 12 Dev Adam rakibine karşı 62-49 önde bitirdi. Son çeyrekte Cedi Osman'ın üstün performansı ile Türkiye Macaristan'a karşı 92-66 maçı kazandı.Yeni açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez maça çıkan millileri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hidayet-turkoglu-yeniden-turkiye-basketbol-federasyonu-baskanligina-secildi-1088967233.html

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, macaristan, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, basketbol ligi, uefa, uefa uluslar ligi, arda turan, ergin ataman, osman aşkın bak