https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hidayet-turkoglu-yeniden-turkiye-basketbol-federasyonu-baskanligina-secildi-1088967233.html
Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi
Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden Hidayet Türkoğlu seçildi. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T14:08+0300
2024-10-08T14:08+0300
2024-10-08T14:22+0300
spor
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
hidayet türkoğlu
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Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi. Türkoğlu, seçimde Efe Aydan ile yarışmıştı. Hidayet Türkoğlu, 165 oyun 133'ünü aldı ve yeniden başkanlık görevine seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/dursun-ozbekten-acun-ilicalinin-aciklamalarina-yanit-1088965499.html
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türkiye basketbol federasyonu (tbf), hidayet türkoğlu
türkiye basketbol federasyonu (tbf), hidayet türkoğlu
Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi
14:08 08.10.2024 (güncellendi: 14:22 08.10.2024)
Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden Hidayet Türkoğlu seçildi.
Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi. Türkoğlu, seçimde Efe Aydan ile yarışmıştı.
Hidayet Türkoğlu, 165 oyun 133'ünü aldı ve yeniden başkanlık görevine seçildi.