https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/transdinyester-disisleri-bakani-ignatyev-moldova-ve-transdinyesterin-enerjisi-rusyadan-gelecek-gaza-1090746941.html

Transdinyester Dışişleri Bakanı İgnatyev: Moldova ve Transdinyester'in enerjisi Rusya'dan gelecek gaza bağlı

Transdinyester Dışişleri Bakanı İgnatyev: Moldova ve Transdinyester'in enerjisi Rusya'dan gelecek gaza bağlı

Sputnik Türkiye

Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakan İgnatyev, Moldova ve Transdinyester'in enerji ihtiyaçlarının büyük ölçüde Rus gazına bağlı olduğunu... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T22:49+0300

2024-11-23T22:49+0300

2024-11-23T22:49+0300

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Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatyev, bölgedeki enerji sektörünün Rus gaz tedariğine yönelik bağımlılığını dile getirdi. İgnatyev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:İgnatyev Rus tarafının Moldova'nın yetkili temsilcisi Enerji Bakanı Victor Parlikov'u gaz tedariği görüşmeleri için St. Petersburg'da bir toplantıya davet ettiğini belirterek konunun hala gündemde olduğunu ifade etti.İgnatyev açıklamasında, “Mesele son derece karmaşık. Bölgesel çatışmaların azalması yerine maalesef arttığını görüyoruz. Bu durum daha fazla gerilim yaratıyor. Küresel süreçlerin normale dönmesi de oldukça uzak görünüyor. Bu nedenle durum son derece zor ve karmaşık, ancak ilgili tüm oyuncular ve katılımcıların bu sorunun ciddiyetini anladığını düşünüyorum” dedi.Moldovalı yetkililer, Ekim 2021'de Gazprom ile Moldovagaz'ın borçlarının 2022'de denetlenmesi koşuluyla ülkeye gaz tedariği sözleşmesinin uzatılması konusunda bir anlaşma sağlamıştı. Gazprom, Moldovagaz'ın tarihi borçlarının ödenmesi amacıyla bir anlaşma imzalanmasına yönelik son tarihlerin ihlal edilmesi nedeniyle Moldova'ya gaz tedarikini durdurma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.Enerji Bakanı Victor Parlikov, Eylül 2023'te Moldovagaz'ın Gazprom'a olan tarihi borcunun 709 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. Bu miktardan 276 milyon doları taraflarca belgelenmemişken, 400 milyon doları da zaman aşımına uğradığı için tahsil edilmediği belirtilmişti. Moldova hükümeti, Gazprom'a sadece 8.6 milyon dolar ödeme yapmayı ve geri kalanını mahkemeye taşımayı önermişti. Gazprom ise Moldovagaz'ın borcunun denetiminin tek taraflı gerçekleştirildiğini ve borcun geçerliliğini etkilemeyeceğini belirtmiş ve ayrıca Moldova tarafının tedarik edilen gazla ilgili iddialarını kabul etmeyeceğini ve haklarını savunacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-ingiltere-fransa-ve-almanya-uaeanin-iran-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1090746629.html

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