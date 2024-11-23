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ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya: UAEA’nın İran kararını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya: UAEA’nın İran kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran karşıtı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirttikleri ortak bir... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T22:28+0300
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almanya
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karar tasarısı
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nükleer program
tahran
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İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, sundukları İran karşıtı karar tasarısının önceki gün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Yönetim Kurulu’nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.Açıklamada, “Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD hükümetleri olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran'la ilgili kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.Açıklamada, dört ülkenin İran'ı nükleer materyallerin kullanımıyla ilgili konularda UAEA'ya bilgi vermediği nedeniyle kınadığı ve Tahran’a kurumla işbirliği yapma çağırısında bulundukları vurgulandı.Agence France Presse, diplomatik kaynaklara dayandırarak UAEA Yönetim Kurulu'nun İran'ı nükleer konuda işbirliği yapmadığı için eleştiren karar tasarısını kabul ettiğini aktarmıştı. İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından sunulan karar tasarısına 35 ülkeden 19'u evet derken. Rusya, Çin ve Burkina Faso karşı oy kullandı, 12 ülke ise çekimser kaldı.Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, UAEA'nın Tahran ve nükleer programına karşı yapıcı olmayan karar tasarısını onaylaması halinde İran tarafının güçlü misilleme tedbirleri alacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/pezeskiyan-iran-hamaneyin-fetvasina-dayanarak-hicbir-sekilde-nukleer-silah-yapma-cabasinda-1090412258.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), abd, ingiltere, almanya, fransa, karar tasarısı, iran, nükleer program, tahran, rusya, çin, burkina faso, abbas arakçi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), abd, ingiltere, almanya, fransa, karar tasarısı, iran, nükleer program, tahran, rusya, çin, burkina faso, abbas arakçi

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya: UAEA’nın İran kararını memnuniyetle karşılıyoruz

22:28 23.11.2024
© İHA / CHRISTIAN BRUNAUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© İHA / CHRISTIAN BRUNA
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ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran karşıtı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirttikleri ortak bir açıklama yayınladı.
İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, sundukları İran karşıtı karar tasarısının önceki gün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Yönetim Kurulu’nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.
Açıklamada, “Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD hükümetleri olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran'la ilgili kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.
Açıklamada, dört ülkenin İran'ı nükleer materyallerin kullanımıyla ilgili konularda UAEA'ya bilgi vermediği nedeniyle kınadığı ve Tahran’a kurumla işbirliği yapma çağırısında bulundukları vurgulandı.
Agence France Presse, diplomatik kaynaklara dayandırarak UAEA Yönetim Kurulu'nun İran'ı nükleer konuda işbirliği yapmadığı için eleştiren karar tasarısını kabul ettiğini aktarmıştı. İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından sunulan karar tasarısına 35 ülkeden 19'u evet derken. Rusya, Çin ve Burkina Faso karşı oy kullandı, 12 ülke ise çekimser kaldı.
Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, UAEA'nın Tahran ve nükleer programına karşı yapıcı olmayan karar tasarısını onaylaması halinde İran tarafının güçlü misilleme tedbirleri alacağını ifade etmişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Pezeşkiyan: İran, Hamaney'in fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır
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