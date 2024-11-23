https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-ingiltere-fransa-ve-almanya-uaeanin-iran-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1090746629.html

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya: UAEA’nın İran kararını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya: UAEA’nın İran kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran karşıtı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirttikleri ortak bir... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T22:28+0300

2024-11-23T22:28+0300

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dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

abd

ingiltere

almanya

fransa

karar tasarısı

iran

nükleer program

tahran

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İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, sundukları İran karşıtı karar tasarısının önceki gün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Yönetim Kurulu’nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.Açıklamada, “Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD hükümetleri olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran'la ilgili kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.Açıklamada, dört ülkenin İran'ı nükleer materyallerin kullanımıyla ilgili konularda UAEA'ya bilgi vermediği nedeniyle kınadığı ve Tahran’a kurumla işbirliği yapma çağırısında bulundukları vurgulandı.Agence France Presse, diplomatik kaynaklara dayandırarak UAEA Yönetim Kurulu'nun İran'ı nükleer konuda işbirliği yapmadığı için eleştiren karar tasarısını kabul ettiğini aktarmıştı. İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından sunulan karar tasarısına 35 ülkeden 19'u evet derken. Rusya, Çin ve Burkina Faso karşı oy kullandı, 12 ülke ise çekimser kaldı.Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, UAEA'nın Tahran ve nükleer programına karşı yapıcı olmayan karar tasarısını onaylaması halinde İran tarafının güçlü misilleme tedbirleri alacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/pezeskiyan-iran-hamaneyin-fetvasina-dayanarak-hicbir-sekilde-nukleer-silah-yapma-cabasinda-1090412258.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), abd, ingiltere, almanya, fransa, karar tasarısı, iran, nükleer program, tahran, rusya, çin, burkina faso, abbas arakçi