https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/rus-turist-firtinanin-olusturdugu-dev-dalgalar-arasinda-denize-girdi-hava-gayet-guzel-neden-ceket-1090737137.html

Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi: ‘Hava gayet güzel, neden ceket giyiyorsunuz?'

Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi: ‘Hava gayet güzel, neden ceket giyiyorsunuz?'

Sputnik Türkiye

Antalya’da fırtına öncesi etkili olan şiddetli rüzgar ve dev dalgalara rağmen, bir Rus turist denize girerek dikkatleri üzerine çekti. “Deniz ve hava sıcak... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T17:05+0300

2024-11-23T17:05+0300

2024-11-23T17:05+0300

türkiye

hava

hava durumu

hava kuvvetleri

hava sıcaklığı

antalya

rusya'nın antalya başkonsolosluğu

turist

rus turist

yabancı turist

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090737601_0:353:2107:1538_1920x0_80_0_0_beb8af102ecf3a1f2256c7a7bfe2521f.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Cumartesi gecesi için saatte 70 ila 100 kilometre hızında fırtına uyarısına saatler kala Antalya’da rüzgar etkisini göstermeye başladı. Turuncu kodla yapılan sağanak uyarısının ardından kent merkezi ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bunun yanında Kuzey yönlerden esecek fırtınanın etkisiyle, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Sahile gelen insanlar, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Rüzgar nedeniyle martı ve kargaların uçmakta güçlük çektiği gözlenirken, tüm uyarılara rağmen bir Rus turist, tehlikeye aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.'Neden ceket giyiyorsunuz anlamıyorum'Dalgalar arasında yüzmeye devam eden turist, Antalya’nın havasını çok beğendiğini belirterek, “Deniz ve hava güzel. Soğuk değil, sıcak. Neden ceket giyiyorsunuz, gerçekten anlamıyorum” dedi. Daha sonra tekrar denize giren turist, dalgalarla mücadele etmeyi sürdürdü.'Ruslar alışkın'Sahilde durumu izleyen Oskay Ulusal ise, “Ruslar alışkın olduğu için denize girebiliyorlar. Bizimkiler girmez, ben de girmem. Yaşlandık artık,” ifadelerini kullandı.Meteoroloji, gece saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/disisleri-bakani-hakan-fidan-putinin-aciklamalarini-yorumladi-nukleer-savas-riski-var-bu-bir-saka-1090736526.html

türkiye

antalya

kum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava, hava durumu, hava kuvvetleri, hava sıcaklığı, antalya, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, turist, rus turist, yabancı turist, deniz, kum, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü