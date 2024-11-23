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Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi: ‘Hava gayet güzel, neden ceket giyiyorsunuz?'
Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi: ‘Hava gayet güzel, neden ceket giyiyorsunuz?'
Sputnik Türkiye
Antalya’da fırtına öncesi etkili olan şiddetli rüzgar ve dev dalgalara rağmen, bir Rus turist denize girerek dikkatleri üzerine çekti. “Deniz ve hava sıcak... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T17:05+0300
2024-11-23T17:05+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Cumartesi gecesi için saatte 70 ila 100 kilometre hızında fırtına uyarısına saatler kala Antalya’da rüzgar etkisini göstermeye başladı. Turuncu kodla yapılan sağanak uyarısının ardından kent merkezi ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bunun yanında Kuzey yönlerden esecek fırtınanın etkisiyle, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Sahile gelen insanlar, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Rüzgar nedeniyle martı ve kargaların uçmakta güçlük çektiği gözlenirken, tüm uyarılara rağmen bir Rus turist, tehlikeye aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.'Neden ceket giyiyorsunuz anlamıyorum'Dalgalar arasında yüzmeye devam eden turist, Antalya’nın havasını çok beğendiğini belirterek, “Deniz ve hava güzel. Soğuk değil, sıcak. Neden ceket giyiyorsunuz, gerçekten anlamıyorum” dedi. Daha sonra tekrar denize giren turist, dalgalarla mücadele etmeyi sürdürdü.'Ruslar alışkın'Sahilde durumu izleyen Oskay Ulusal ise, “Ruslar alışkın olduğu için denize girebiliyorlar. Bizimkiler girmez, ben de girmem. Yaşlandık artık,” ifadelerini kullandı.Meteoroloji, gece saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
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Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi: ‘Hava gayet güzel, neden ceket giyiyorsunuz?'

17:05 23.11.2024
© CAFER ESER - FAİK GÜVEN YILMAZ - SUAT METİN-AW335383Rus turist
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© CAFER ESER - FAİK GÜVEN YILMAZ - SUAT METİN-AW335383
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Antalya’da fırtına öncesi etkili olan şiddetli rüzgar ve dev dalgalara rağmen, bir Rus turist denize girerek dikkatleri üzerine çekti. “Deniz ve hava sıcak, neden ceket giyiyorsunuz anlamıyorum” diyen turistin dalgalarla mücadelesi çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Cumartesi gecesi için saatte 70 ila 100 kilometre hızında fırtına uyarısına saatler kala Antalya’da rüzgar etkisini göstermeye başladı.
Turuncu kodla yapılan sağanak uyarısının ardından kent merkezi ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bunun yanında Kuzey yönlerden esecek fırtınanın etkisiyle, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Sahile gelen insanlar, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Rüzgar nedeniyle martı ve kargaların uçmakta güçlük çektiği gözlenirken, tüm uyarılara rağmen bir Rus turist, tehlikeye aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

'Neden ceket giyiyorsunuz anlamıyorum'

Dalgalar arasında yüzmeye devam eden turist, Antalya’nın havasını çok beğendiğini belirterek, “Deniz ve hava güzel. Soğuk değil, sıcak. Neden ceket giyiyorsunuz, gerçekten anlamıyorum” dedi. Daha sonra tekrar denize giren turist, dalgalarla mücadele etmeyi sürdürdü.

'Ruslar alışkın'

Sahilde durumu izleyen Oskay Ulusal ise, “Ruslar alışkın olduğu için denize girebiliyorlar. Bizimkiler girmez, ben de girmem. Yaşlandık artık,” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji, gece saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
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