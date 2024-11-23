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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin'in açıklamalarını yorumladı: 'Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin'in açıklamalarını yorumladı: 'Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel savaş ve nükleer tehdit iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomik, siyasi ve sıcak savaş unsurlarının bir arada... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T16:40+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile Batı arasındaki gerilim ve küresel savaş ihtimali üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'Küresel savaş başladı mı?' ve 'Nükleer savaş riski gerçekçi mi?' sorularına yönelik uluslararası ortamın giderek daha karmaşık bir hal aldığını ifade etti.'Durumu küresel savaş olarak yorumlamak mümkün'Bakan Fidan, Putin’in küresel savaş riskiyle ilgili açıklamalarını hatırlatarak, “Bu durum, bizim de sık sık uyardığımız bir mesele. Ukrayna’da ve Gazze’de devam eden çatışmalar fay hatlarını giderek derinleştiriyor, belli güç odaklarını karşı karşıya getiriyor. Kutupsallaşmanın arttığını görüyoruz,” dedi. Fidan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:'Nükleer tehdit şaka değil' Nükleer savaş riskine dair açıklamalarda bulunan Fidan, bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. “Nükleer bir tehdit, konuşulmaya başladığı anda gerçek bir risk haline gelir,” diyen Fidan, şöyle devam etti:'Kore yarımadasında da yeni riskler var'Kuzey Kore’nin Rusya’ya destek iddiaları hakkında konuşan Fidan, “Eğer Kuzey Kore’ye mevcut dengeyi bozacak türden bir oyun değiştirici destek sağlandıysa, bu Amerika ve Batı için yeni bir cephe anlamına gelir” diyen Fidan, şunları ekledi:ABD’deki siyasi durumun da bu süreçte etkili olduğunu belirten Fidan, “Demokratların seçim baskısı olmadan Ukrayna ve İsrail gibi konularda daha cesur adımlar attıklarını düşünüyorum,” dedi. Bunun da uluslararası gerilimi artırdığını ifade eden Fidan, tarafların pozisyonlarını güçlendirmek için ellerini yükselttiğini vurguladı.'PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik istemiyoruz'Kerkük konusunu çok yakından takip ettiklerini, nüfus ve demografik değişikliklere karşı olduklarını söyleyen Fidan, Türkmen Cephesi ile ciddi bir temasları olduğunu anlattı.Fidan, Kerkük Valisi seçimi konusunun mahkemeye taşındığına işaret ederek "PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik biz orada görmek istemiyoruz. Tamam, orada bir dönüşüm sistemi var. Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin sırayla dönüşümlü valilik yapması meselesi. Orada Kürtlerden kim olacak meselesi, biraz problem oldu kendi aralarında. Süleymaniye bir etki kullanma yönüne gidiyor ama oradaki nüfus sayımı daha önce 2017'de terörle mücadele esnasında oradan gitmiş olanların tekrar gelmesi meselesi" dedi.Bakan Fidan, sonuç ne olursa olsun anlaşması yapılan dönüşümlü valilik ve Kerkük'ün 'asli bileşenlerinin mutabık kaldıkları biçimde yaşamayı sürdürmeleri' gerektiğini getirdi.Süleymaniye ile ilişkilere dair soruya Fidan, "Süleymaniye, PKK ile ilişkilerinde bizi tatmin edici bir geri dönüş yapmadı açıkçası. Biz de bu yüzden onları tatmin edecek adımları atmıyoruz. Onlara yönelik tedbirlerimize devam ediyoruz. Süleymaniye ne zaman PKK ile ilişkisini bitirir, bizimle ilişkisi o zaman normalleşir" yanıtını verdi.
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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, pkk, kerkük
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, pkk, kerkük
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin'in açıklamalarını yorumladı: 'Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'
16:40 23.11.2024 (güncellendi: 17:35 23.11.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel savaş ve nükleer tehdit iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomik, siyasi ve sıcak savaş unsurlarının bir arada yürüdüğü bu durumu geniş anlamda küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün. Nükleer savaş riski şaka değil' ifadeleri kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile Batı arasındaki gerilim ve küresel savaş ihtimali üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'Küresel savaş başladı mı?' ve 'Nükleer savaş riski gerçekçi mi?' sorularına yönelik uluslararası ortamın giderek daha karmaşık bir hal aldığını ifade etti.
'Durumu küresel savaş olarak yorumlamak mümkün'
Bakan Fidan, Putin’in küresel savaş riskiyle ilgili açıklamalarını hatırlatarak, “Bu durum, bizim de sık sık uyardığımız bir mesele. Ukrayna’da ve Gazze’de devam eden çatışmalar fay hatlarını giderek derinleştiriyor, belli güç odaklarını karşı karşıya getiriyor. Kutupsallaşmanın arttığını görüyoruz,” dedi.
Fidan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Bugün farklı güçler birbirlerini daha yakından gözlemlemeye başladılar. Kuzey Kore’nin dünyanın bir ucundan asker göndererek savaşa aktif şekilde dahil olması, ABD ve Avrupa ülkelerinin başından beri gönderdikleri silahlarla savaşa açıkça taraf olduklarını göstermesi, küresel bir yayılmanın işareti. Ekonomik, siyasi ve sıcak savaş unsurlarının bir arada yürüdüğü bu durumu geniş anlamda bir küresel savaş olarak tanımlamak mümkün. Ancak asıl önemli olan, bu çatışmaların şiddetinin artmasını önlemek.
'Nükleer tehdit şaka değil'
Nükleer savaş riskine dair açıklamalarda bulunan Fidan, bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. “Nükleer bir tehdit, konuşulmaya başladığı anda gerçek bir risk haline gelir,” diyen Fidan, şöyle devam etti:
Putin açıkça şunu söylüyor: ‘Eğer benim topraklarımda tolere edemeyeceğim ölçüde füze saldırıları yaparsanız ve elimdeki mevcut araçlar bunu durdurmaya yetmezse, daha üst düzey araçları kullanırım.’ Bu bir şaka değil. Karşı taraf ise ‘Senin nükleer silahların var diye istediğin her yeri işgal etmene izin vermeyiz’ diyor. Bu, çok tehlikeli ve oldukça sıkıntılı bir durum.
'Kore yarımadasında da yeni riskler var'
Kuzey Kore’nin Rusya’ya destek iddiaları hakkında konuşan Fidan, “Eğer Kuzey Kore’ye mevcut dengeyi bozacak türden bir oyun değiştirici destek sağlandıysa, bu Amerika ve Batı için yeni bir cephe anlamına gelir” diyen Fidan, şunları ekledi:
Bu cephe, illa sıcak bir savaşın olduğu bir bölge olmayabilir, ancak sıcak savaşa hazır olmayı gerektirecek bir durum yaratır. Güney Kore’ye daha fazla savunma kapasitesi kazandırılmasını zorunlu kılar. Bu da bölgede gerilimi tırmandırabilecek bir gelişmedir.
ABD’deki siyasi durumun da bu süreçte etkili olduğunu belirten Fidan, “Demokratların seçim baskısı olmadan Ukrayna ve İsrail gibi konularda daha cesur adımlar attıklarını düşünüyorum,” dedi. Bunun da uluslararası gerilimi artırdığını ifade eden Fidan, tarafların pozisyonlarını güçlendirmek için ellerini yükselttiğini vurguladı.
'PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik istemiyoruz'
Kerkük konusunu çok yakından takip ettiklerini, nüfus ve demografik değişikliklere karşı olduklarını söyleyen Fidan, Türkmen Cephesi ile ciddi bir temasları olduğunu anlattı.
Fidan, Kerkük Valisi seçimi konusunun mahkemeye taşındığına işaret ederek "PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik biz orada görmek istemiyoruz. Tamam, orada bir dönüşüm sistemi var. Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin sırayla dönüşümlü valilik yapması meselesi. Orada Kürtlerden kim olacak meselesi, biraz problem oldu kendi aralarında. Süleymaniye bir etki kullanma yönüne gidiyor ama oradaki nüfus sayımı daha önce 2017'de terörle mücadele esnasında oradan gitmiş olanların tekrar gelmesi meselesi" dedi.
Bakan Fidan, sonuç ne olursa olsun anlaşması yapılan dönüşümlü valilik ve Kerkük'ün 'asli bileşenlerinin mutabık kaldıkları biçimde yaşamayı sürdürmeleri' gerektiğini getirdi.
Süleymaniye ile ilişkilere dair soruya Fidan, "Süleymaniye, PKK ile ilişkilerinde bizi tatmin edici bir geri dönüş yapmadı açıkçası. Biz de bu yüzden onları tatmin edecek adımları atmıyoruz. Onlara yönelik tedbirlerimize devam ediyoruz. Süleymaniye ne zaman PKK ile ilişkisini bitirir, bizimle ilişkisi o zaman normalleşir" yanıtını verdi.