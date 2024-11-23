https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/disisleri-bakani-hakan-fidan-putinin-aciklamalarini-yorumladi-nukleer-savas-riski-var-bu-bir-saka-1090736526.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin'in açıklamalarını yorumladı: 'Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin'in açıklamalarını yorumladı: 'Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel savaş ve nükleer tehdit iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomik, siyasi ve sıcak savaş unsurlarının bir arada... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T16:40+0300

2024-11-23T16:40+0300

2024-11-23T17:35+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile Batı arasındaki gerilim ve küresel savaş ihtimali üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'Küresel savaş başladı mı?' ve 'Nükleer savaş riski gerçekçi mi?' sorularına yönelik uluslararası ortamın giderek daha karmaşık bir hal aldığını ifade etti.'Durumu küresel savaş olarak yorumlamak mümkün'Bakan Fidan, Putin’in küresel savaş riskiyle ilgili açıklamalarını hatırlatarak, “Bu durum, bizim de sık sık uyardığımız bir mesele. Ukrayna’da ve Gazze’de devam eden çatışmalar fay hatlarını giderek derinleştiriyor, belli güç odaklarını karşı karşıya getiriyor. Kutupsallaşmanın arttığını görüyoruz,” dedi. Fidan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:'Nükleer tehdit şaka değil' Nükleer savaş riskine dair açıklamalarda bulunan Fidan, bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. “Nükleer bir tehdit, konuşulmaya başladığı anda gerçek bir risk haline gelir,” diyen Fidan, şöyle devam etti:'Kore yarımadasında da yeni riskler var'Kuzey Kore’nin Rusya’ya destek iddiaları hakkında konuşan Fidan, “Eğer Kuzey Kore’ye mevcut dengeyi bozacak türden bir oyun değiştirici destek sağlandıysa, bu Amerika ve Batı için yeni bir cephe anlamına gelir” diyen Fidan, şunları ekledi:ABD’deki siyasi durumun da bu süreçte etkili olduğunu belirten Fidan, “Demokratların seçim baskısı olmadan Ukrayna ve İsrail gibi konularda daha cesur adımlar attıklarını düşünüyorum,” dedi. Bunun da uluslararası gerilimi artırdığını ifade eden Fidan, tarafların pozisyonlarını güçlendirmek için ellerini yükselttiğini vurguladı.'PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik istemiyoruz'Kerkük konusunu çok yakından takip ettiklerini, nüfus ve demografik değişikliklere karşı olduklarını söyleyen Fidan, Türkmen Cephesi ile ciddi bir temasları olduğunu anlattı.Fidan, Kerkük Valisi seçimi konusunun mahkemeye taşındığına işaret ederek "PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik biz orada görmek istemiyoruz. Tamam, orada bir dönüşüm sistemi var. Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin sırayla dönüşümlü valilik yapması meselesi. Orada Kürtlerden kim olacak meselesi, biraz problem oldu kendi aralarında. Süleymaniye bir etki kullanma yönüne gidiyor ama oradaki nüfus sayımı daha önce 2017'de terörle mücadele esnasında oradan gitmiş olanların tekrar gelmesi meselesi" dedi.Bakan Fidan, sonuç ne olursa olsun anlaşması yapılan dönüşümlü valilik ve Kerkük'ün 'asli bileşenlerinin mutabık kaldıkları biçimde yaşamayı sürdürmeleri' gerektiğini getirdi.Süleymaniye ile ilişkilere dair soruya Fidan, "Süleymaniye, PKK ile ilişkilerinde bizi tatmin edici bir geri dönüş yapmadı açıkçası. Biz de bu yüzden onları tatmin edecek adımları atmıyoruz. Onlara yönelik tedbirlerimize devam ediyoruz. Süleymaniye ne zaman PKK ile ilişkisini bitirir, bizimle ilişkisi o zaman normalleşir" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/ak-parti-sozcusu-celik-ikinci-dunya-savasi-sonrasi-kurulan-dunya-duzeni-artik-sona-ermistir-1090736359.html

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