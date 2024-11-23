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AK Parti Sözcüsü Çelik: İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T16:31+0300
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Dünya siyasetinin türbülansa girdiğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzde dünyanın gidişatı bakımından sıkı durmamız gereken günler var" dediği konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Dünyadaki belirsizlikler giderek artıyor'Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada olduğunu ifade eden Çelik, “Dün gece bir resim gördüm sosyal medyada ve bu gerçekten sorumluluğumuzu hatırlatması bakımından beni çok üzdü. Bir çocuk Gazze'de sabaha karşı 04.00'de ders çalışıyor. O resmi gördüm ve dünyanın gözünün üzerinde olduğu ittifak olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı tecelli edecek ve bu soykırım şebekesi insanlık huzurunda yargılanacak. Bütün bu kapsayıcılık içerisinde yukarımızda Ukrayna, aşağıda Gazze soykırımı, solda Balkanlar'daki sıkıntılar ve sağda komşumuz İran'a dönük olarak İsrail saldırıları ve bunların ortasında Türkiye var. Son birkaç gün içerisinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerika Başkanı Biden'ın belli füzelerin kullanılmasına müsaade etmesiyle Rusya'da buna karşılık vereceğini gösteren somut bir adım attı. Dünyadaki belirsizliğin giderek arttığı, bütün coğrafyaların sıkıntılı bir sürece girdiği dönemde Türkiye'nin istikrarını korumak ve doğru bir istikamette, doğru bir navigasyonla yoluna devam etmek son derece önemlidir. Ne mutlu bize ki bu kaptanlığı yapacak kişi cumhurbaşkanımızdır” dedi.'Soykırımın katillerinin ceza alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz'Gazze'deki soykırıma değinen Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini de değerlendirerek şunları söyledi:
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türkiye, ak parti, ömer çelik, ikinci dünya savaşı, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), benyamin netanyahu, yoav gallant, abd, rusya, iran, israil, gazze, gazze şeridi, joe biden
türkiye, ak parti, ömer çelik, ikinci dünya savaşı, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), benyamin netanyahu, yoav gallant, abd, rusya, iran, israil, gazze, gazze şeridi, joe biden

AK Parti Sözcüsü Çelik: İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir

16:31 23.11.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, dünya siyasetinin türbülansa girdiğini belirterek İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin artık sona erdiğinin altını çizdi.
Dünya siyasetinin türbülansa girdiğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzde dünyanın gidişatı bakımından sıkı durmamız gereken günler var" dediği konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

Dünya siyaseti büyük bir türbülansın içerisine giriyor. Artık İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir. Geçmiş konuşmalarımızda sona eriyor diyorduk ama artık sona ermiştir diyoruz. Dolayısıyla böyle geçiş zamanları dünyanın zor zamanlarıdır. Bizim coğrafyamızı da bu geçişler çarpıcı şekilde etkilemiştir. Türkiye'nin bu sıkıntılı zamanlarda geçmesi, bu türbülansın aşılması için son derece önemli bir lidere sahibiz.

'Dünyadaki belirsizlikler giderek artıyor'

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada olduğunu ifade eden Çelik, “Dün gece bir resim gördüm sosyal medyada ve bu gerçekten sorumluluğumuzu hatırlatması bakımından beni çok üzdü. Bir çocuk Gazze'de sabaha karşı 04.00'de ders çalışıyor. O resmi gördüm ve dünyanın gözünün üzerinde olduğu ittifak olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı tecelli edecek ve bu soykırım şebekesi insanlık huzurunda yargılanacak. Bütün bu kapsayıcılık içerisinde yukarımızda Ukrayna, aşağıda Gazze soykırımı, solda Balkanlar'daki sıkıntılar ve sağda komşumuz İran'a dönük olarak İsrail saldırıları ve bunların ortasında Türkiye var. Son birkaç gün içerisinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerika Başkanı Biden'ın belli füzelerin kullanılmasına müsaade etmesiyle Rusya'da buna karşılık vereceğini gösteren somut bir adım attı. Dünyadaki belirsizliğin giderek arttığı, bütün coğrafyaların sıkıntılı bir sürece girdiği dönemde Türkiye'nin istikrarını korumak ve doğru bir istikamette, doğru bir navigasyonla yoluna devam etmek son derece önemlidir. Ne mutlu bize ki bu kaptanlığı yapacak kişi cumhurbaşkanımızdır” dedi.

'Soykırımın katillerinin ceza alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz'

Gazze'deki soykırıma değinen Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini de değerlendirerek şunları söyledi:

Gazze'deki soykırım en önemli meselemizdir. Uluslararası ceza mahkemesinin aldığı karar bizim açımızdan, insanlık onurunu yüceltmesi bakımından kıymetli olmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ın yargılanması ve tutuklanması gerektiğine hükmetti. Dünyadaki ve Avrupa'daki pek çok ülke bu kararın uluslararası hukuk çerçevesinde gerektiğini ve Netanyahu ile Galant denen katillerin ülkelerine ayak basmaları halinde onları derhal tutuklayacaklarını söylediler. Cumhurbaşkanımız ilk günden ifade etti. Bu soykırım çetesi eninde sonunda, insanlık mahkemesinde yargılanacak ve gereken cezayı alacak dedi. Burada gerçekleşen soykırımın katillerinin ceza alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

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