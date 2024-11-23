https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/ak-parti-sozcusu-celik-ikinci-dunya-savasi-sonrasi-kurulan-dunya-duzeni-artik-sona-ermistir-1090736359.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik: İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T16:31+0300

2024-11-23T16:31+0300

2024-11-23T16:31+0300

politika

türkiye

ak parti

ömer çelik

ikinci dünya savaşı

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

benyamin netanyahu

yoav gallant

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e59fd7217b14dbfa303ec58deb0678bf.jpg

Dünya siyasetinin türbülansa girdiğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzde dünyanın gidişatı bakımından sıkı durmamız gereken günler var" dediği konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Dünyadaki belirsizlikler giderek artıyor'Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada olduğunu ifade eden Çelik, “Dün gece bir resim gördüm sosyal medyada ve bu gerçekten sorumluluğumuzu hatırlatması bakımından beni çok üzdü. Bir çocuk Gazze'de sabaha karşı 04.00'de ders çalışıyor. O resmi gördüm ve dünyanın gözünün üzerinde olduğu ittifak olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı tecelli edecek ve bu soykırım şebekesi insanlık huzurunda yargılanacak. Bütün bu kapsayıcılık içerisinde yukarımızda Ukrayna, aşağıda Gazze soykırımı, solda Balkanlar'daki sıkıntılar ve sağda komşumuz İran'a dönük olarak İsrail saldırıları ve bunların ortasında Türkiye var. Son birkaç gün içerisinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerika Başkanı Biden'ın belli füzelerin kullanılmasına müsaade etmesiyle Rusya'da buna karşılık vereceğini gösteren somut bir adım attı. Dünyadaki belirsizliğin giderek arttığı, bütün coğrafyaların sıkıntılı bir sürece girdiği dönemde Türkiye'nin istikrarını korumak ve doğru bir istikamette, doğru bir navigasyonla yoluna devam etmek son derece önemlidir. Ne mutlu bize ki bu kaptanlığı yapacak kişi cumhurbaşkanımızdır” dedi.'Soykırımın katillerinin ceza alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz'Gazze'deki soykırıma değinen Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini de değerlendirerek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/adalet-bakani-yilmaz-tunc-duyurdu-aile-arabuluculuk-sistemigeliyor-1090735969.html

abd

rusya

iran

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ak parti, ömer çelik, ikinci dünya savaşı, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), benyamin netanyahu, yoav gallant, abd, rusya, iran, israil, gazze, gazze şeridi, joe biden