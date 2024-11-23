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CHP Genel Başkanı Özel: İlk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek olacak
CHP Genel Başkanı Özel: İlk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek olacak
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T21:23+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği Çare Eşitlikte Çalıştayı’nda konuştu. Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi, belediyelere kayyum atanması konularında açıklamalarda bulundu.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde verdiği sözlerden tek tuttuğu ve arkasında durduğu sözün, 'Hüda-Parcılara, Hizbullahçılara verdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma ve bir daha girmeme sözü' olduğunu söyledi. 'Çare Eşitlikte Çalıştayının' çıktıları ve sonuç bildirgesinin yeni çerçeve olacağını belirten Özel, 'ilk olarak gelecek ilk seçimde iktidarı değiştireceklerini ve iktidar olacaklarını' vurguladı.'İstanbul Sözleşmesi geri gelecek'24 Kasım 2011’de TBMM tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 19 Mart 2021 gecesi tek imzayla feshedilmişti. Özel, CHP iktidara vardığında TBMM'nin geçirdiği ilk kanunun İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyledi. Özel şu sözleri ekledi:'İktidar muhaliflerin özgürlüğünü kısıtladı' İktidarın muhaliflerin özgürlüğünü kısıtladığını belirten Özgür Özel, altı tamamen boş gerekçelerle Esenyurt Belediyesi'nde arama gerçekleştirerek Ahmet Özer'in tutuklandığını belirtti. Kendi belediyeleri dışında oldukları halde Mardin ve Halfeti'ye kayyum atamasını eleştirdiğini vurgulayan Özel, dün Tunceli ve Ovacık'a kayyum atanması hakkında konuştu.Özel, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül‘e bir suç icat edip ona da kayyum atadılar. Suç şu: 12 yıl önce bir cenazeye gitmiş ve o cenazenin suç olduğunu, bundan iki yıl, cenazeden 10 yıl sonra devletimiz idrake varmış. ‘O bir terör örgütü faaliyetidir, o cenazeye gitmek’ diye dün, geçen hafta altı yıl ceza verdiler Mustafa Sarıgül‘e. Bir kere milletimizin önünde Erdoğan’a, çünkü bu kararlara o veriyor, ‘Her şey bende’ diyor ya ondan. Elverişli bir emir erini yollamışlar İstanbul’a, o da orada istedikleri kararları veriyor” dedi.
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türkiye, politika, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, chp kadın kolları, istanbul sözleşmesi, mustafa sarıgül, kayyum, ahmet özer, esenyurt belediyesi
türkiye, politika, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, chp kadın kolları, istanbul sözleşmesi, mustafa sarıgül, kayyum, ahmet özer, esenyurt belediyesi

CHP Genel Başkanı Özel: İlk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek olacak

21:23 23.11.2024
© AA / İsmail AslandağCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA / İsmail Aslandağ
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği Çare Eşitlikte Çalıştayı’nda İstanbul Sözleşmesi, kayyum atamaları konularında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği Çare Eşitlikte Çalıştayı’nda konuştu.
Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi, belediyelere kayyum atanması konularında açıklamalarda bulundu.
Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde verdiği sözlerden tek tuttuğu ve arkasında durduğu sözün, 'Hüda-Parcılara, Hizbullahçılara verdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma ve bir daha girmeme sözü' olduğunu söyledi. 'Çare Eşitlikte Çalıştayının' çıktıları ve sonuç bildirgesinin yeni çerçeve olacağını belirten Özel, 'ilk olarak gelecek ilk seçimde iktidarı değiştireceklerini ve iktidar olacaklarını' vurguladı.

'İstanbul Sözleşmesi geri gelecek'

24 Kasım 2011’de TBMM tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 19 Mart 2021 gecesi tek imzayla feshedilmişti. Özel, CHP iktidara vardığında TBMM'nin geçirdiği ilk kanunun İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyledi. Özel şu sözleri ekledi:

Bu ülkede, eşitlik gelsin diye atılması gereken ne adım varsa hep birlikte buralarda konuştuğunuz, tartıştığınız, ürettiğiniz tüm çözüm önerilerini hayata geçireceğiz. İlk iş, iktidarımızın cumhurbaşkanının atayacağı ilk imza İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden Meclis’e yollamak olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin geçirdiği ilk kanun İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak. Bana kalırsa halen yürürlüktedir. Kendim de dava açtım Danıştay’da, ikiye bir reddettiler. Sizin davalarınızı da reddettiler ama uluslararası kuruluşlara da yazıyoruz, bizce yürürlüktedir.

'İktidar muhaliflerin özgürlüğünü kısıtladı'

İktidarın muhaliflerin özgürlüğünü kısıtladığını belirten Özgür Özel, altı tamamen boş gerekçelerle Esenyurt Belediyesi'nde arama gerçekleştirerek Ahmet Özer'in tutuklandığını belirtti. Kendi belediyeleri dışında oldukları halde Mardin ve Halfeti'ye kayyum atamasını eleştirdiğini vurgulayan Özel, dün Tunceli ve Ovacık'a kayyum atanması hakkında konuştu.
Özel, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül‘e bir suç icat edip ona da kayyum atadılar. Suç şu: 12 yıl önce bir cenazeye gitmiş ve o cenazenin suç olduğunu, bundan iki yıl, cenazeden 10 yıl sonra devletimiz idrake varmış. ‘O bir terör örgütü faaliyetidir, o cenazeye gitmek’ diye dün, geçen hafta altı yıl ceza verdiler Mustafa Sarıgül‘e. Bir kere milletimizin önünde Erdoğan’a, çünkü bu kararlara o veriyor, ‘Her şey bende’ diyor ya ondan. Elverişli bir emir erini yollamışlar İstanbul’a, o da orada istedikleri kararları veriyor” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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