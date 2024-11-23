https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/chp-genel-baskani-ozel-ilk-isimiz-istanbul-sozlesmesine-donmek-olacak-1090745032.html

CHP Genel Başkanı Özel: İlk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek olacak

CHP Genel Başkanı Özel: İlk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek olacak

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T21:23+0300

2024-11-23T21:23+0300

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kayyum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği Çare Eşitlikte Çalıştayı’nda konuştu. Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi, belediyelere kayyum atanması konularında açıklamalarda bulundu.Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde verdiği sözlerden tek tuttuğu ve arkasında durduğu sözün, 'Hüda-Parcılara, Hizbullahçılara verdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma ve bir daha girmeme sözü' olduğunu söyledi. 'Çare Eşitlikte Çalıştayının' çıktıları ve sonuç bildirgesinin yeni çerçeve olacağını belirten Özel, 'ilk olarak gelecek ilk seçimde iktidarı değiştireceklerini ve iktidar olacaklarını' vurguladı.'İstanbul Sözleşmesi geri gelecek'24 Kasım 2011’de TBMM tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 19 Mart 2021 gecesi tek imzayla feshedilmişti. Özel, CHP iktidara vardığında TBMM'nin geçirdiği ilk kanunun İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyledi. Özel şu sözleri ekledi:'İktidar muhaliflerin özgürlüğünü kısıtladı' İktidarın muhaliflerin özgürlüğünü kısıtladığını belirten Özgür Özel, altı tamamen boş gerekçelerle Esenyurt Belediyesi'nde arama gerçekleştirerek Ahmet Özer'in tutuklandığını belirtti. Kendi belediyeleri dışında oldukları halde Mardin ve Halfeti'ye kayyum atamasını eleştirdiğini vurgulayan Özel, dün Tunceli ve Ovacık'a kayyum atanması hakkında konuştu.Özel, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül‘e bir suç icat edip ona da kayyum atadılar. Suç şu: 12 yıl önce bir cenazeye gitmiş ve o cenazenin suç olduğunu, bundan iki yıl, cenazeden 10 yıl sonra devletimiz idrake varmış. ‘O bir terör örgütü faaliyetidir, o cenazeye gitmek’ diye dün, geçen hafta altı yıl ceza verdiler Mustafa Sarıgül‘e. Bir kere milletimizin önünde Erdoğan’a, çünkü bu kararlara o veriyor, ‘Her şey bende’ diyor ya ondan. Elverişli bir emir erini yollamışlar İstanbul’a, o da orada istedikleri kararları veriyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ozgur-ozel-30-kasimda-414-belediye-baskanimizi-genel-merkezimizde-toplantiya-cagirdik-1090724857.html

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türkiye, politika, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, chp kadın kolları, istanbul sözleşmesi, mustafa sarıgül, kayyum, ahmet özer, esenyurt belediyesi