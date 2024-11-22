Özgür Özel: 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Teğmenlerin eylemi basit bir disiplinsizlik
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ozgur-ozel-30-kasimda-414-belediye-baskanimizi-genel-merkezimizde-toplantiya-cagirdik-1090724857.html
Özgür Özel: 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık
Özgür Özel: 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması üzerine CHP Genel... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T23:25+0300
2024-11-22T23:38+0300
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090570734_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a4a3a88f0e467d41eae5c5443628bb17.jpg
Açıklamalarında Özel, kayyum atama kararı ile ilgili, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerinde bulundu.'Taziye ölüye değil, diriye yapılır'Ayrıca Özel, görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün katıldığı cenaze hakkında ise, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler" şeklinde konuştu.Özel, açıklamalarının devamında, "İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur" ifadelerinde bulunarak, belediye başkanlarının görevden alınmalarını hukuksuzluk olarak değerlendirdi.'30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık'Özgür Özel, tepki göstermek amacıyla, 414 belediye başkanını GenelMerkezde toplantıya çağırdığını duyurdu.Açıklamasında Özel, "31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır" diyerek verilen karar hakkında "Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir" ifadelerini kullandı.Özel, 30 Kasım’da 414 belediye başkanını, 'kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını' ele almak üzere CHP Genel Merkezi'nde bir toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Ayrıca Özel, hükümetin halkın iradesine karşı yürüttüğü bu 'kötülüğe' karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ve gereken tüm adımları hep birlikte atacaklarını sözlerine ekledi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da tepki gösterdiTunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyum uygulamasının hukuki olmadığını söyledi.Ekrem İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/tunceli-ve-ovacik-belediyelerine-kayyum-atandi-1090720736.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090570734_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5f1c7f48b9ce50900c53fccc8a9e6661.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Özgür Özel: 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık

23:25 22.11.2024 (güncellendi: 23:38 22.11.2024)
© AA / İsmail AslandağCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Özel, kayyum atama kararı ile ilgili, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerinde bulundu.

'Taziye ölüye değil, diriye yapılır'

Ayrıca Özel, görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün katıldığı cenaze hakkında ise, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler" şeklinde konuştu.
Özel, açıklamalarının devamında, "İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur" ifadelerinde bulunarak, belediye başkanlarının görevden alınmalarını hukuksuzluk olarak değerlendirdi.

'30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık'

Özgür Özel, tepki göstermek amacıyla, 414 belediye başkanını GenelMerkezde toplantıya çağırdığını duyurdu.
Açıklamasında Özel, "31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır" diyerek verilen karar hakkında "Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir" ifadelerini kullandı.
Özel, 30 Kasım’da 414 belediye başkanını, 'kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını' ele almak üzere CHP Genel Merkezi'nde bir toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Ayrıca Özel, hükümetin halkın iradesine karşı yürüttüğü bu 'kötülüğe' karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ve gereken tüm adımları hep birlikte atacaklarını sözlerine ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da tepki gösterdi

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyum uygulamasının hukuki olmadığını söyledi.
Ekrem İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı’na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir.

Unutmamak gerekir ki: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

Tunceli Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
TÜRKİYE
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
20:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала