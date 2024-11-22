https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ozgur-ozel-30-kasimda-414-belediye-baskanimizi-genel-merkezimizde-toplantiya-cagirdik-1090724857.html
Özgür Özel: 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık
Özgür Özel: 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık
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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması üzerine CHP Genel... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Açıklamalarında Özel, kayyum atama kararı ile ilgili, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerinde bulundu.'Taziye ölüye değil, diriye yapılır'Ayrıca Özel, görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün katıldığı cenaze hakkında ise, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler" şeklinde konuştu.Özel, açıklamalarının devamında, "İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur" ifadelerinde bulunarak, belediye başkanlarının görevden alınmalarını hukuksuzluk olarak değerlendirdi.'30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık'Özgür Özel, tepki göstermek amacıyla, 414 belediye başkanını GenelMerkezde toplantıya çağırdığını duyurdu.Açıklamasında Özel, "31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır" diyerek verilen karar hakkında "Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir" ifadelerini kullandı.Özel, 30 Kasım’da 414 belediye başkanını, 'kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını' ele almak üzere CHP Genel Merkezi'nde bir toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Ayrıca Özel, hükümetin halkın iradesine karşı yürüttüğü bu 'kötülüğe' karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ve gereken tüm adımları hep birlikte atacaklarını sözlerine ekledi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da tepki gösterdiTunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyum uygulamasının hukuki olmadığını söyledi.Ekrem İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu:
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Özgür Özel: 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık
23:25 22.11.2024 (güncellendi: 23:38 22.11.2024)
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Özel, kayyum atama kararı ile ilgili, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerinde bulundu.
'Taziye ölüye değil, diriye yapılır'
Ayrıca Özel, görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün katıldığı cenaze hakkında ise, "Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler" şeklinde konuştu.
Özel, açıklamalarının devamında, "İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur" ifadelerinde bulunarak, belediye başkanlarının görevden alınmalarını hukuksuzluk olarak değerlendirdi.
'30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık'
Özgür Özel, tepki göstermek amacıyla, 414 belediye başkanını GenelMerkezde toplantıya çağırdığını duyurdu.
Açıklamasında Özel, "31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır" diyerek verilen karar hakkında "Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir" ifadelerini kullandı.
Özel, 30 Kasım’da 414 belediye başkanını, 'kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını' ele almak üzere CHP Genel Merkezi'nde bir toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Ayrıca Özel, hükümetin halkın iradesine karşı yürüttüğü bu 'kötülüğe' karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ve gereken tüm adımları hep birlikte atacaklarını sözlerine ekledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da tepki gösterdi
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyum uygulamasının hukuki olmadığını söyledi.
Ekrem İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı’na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir.
Unutmamak gerekir ki: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”