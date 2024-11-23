https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-adalet-bakanligi-adayligindan-cekilen-gaetz-kongreye-donmeyecegim-1090726920.html

ABD Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz: 'Kongreye dönmeyeceğim'

ABD Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz: 'Kongreye dönmeyeceğim'

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın yeni kabinesini oluştururken Adalet Bakanlığı konumu için aday olarak gösterdiği Matt Gaetz, adaylıktan çekilmesinin ardından kongreye de... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T03:26+0300

2024-11-23T03:26+0300

2024-11-23T03:26+0300

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pam bondi

abd kongresi

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Kongrenin eski üyesi ve Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Matt Gaetz, kongreye dönmeyeceğini açıkladı.Gaetz açıklamasında, 'şu aşamadan sonra' kongreye dönmeyeceğini ve ailesine daha fazla zaman ayırarak kendisine yeni bir yol çizeceğini ifade etti.Neden adaylıktan çekilmişti?Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde Gaetz hakkında daha önce 'seks ticareti' ve 'yasadışı uyuşturucu kullanımı' iddiaları kapsamında soruşturma yürütülmüştü.Gaetz adaylıktan çekilmesi hakkında yaptığı açıklamada, tartışmaların 'dikkat dağıttığını' ifade ederek, “Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı” ifadelerinde bulunmuştu.Donald Trump'ın yeni Adalet Bakanı olarak duyurduğu isim ise Pam Bondi olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/gaetzin-cekilmesinin-ardindan-trump-adalet-bakaniligi-icin-yeni-ismi-acikladi-pam-bondi-1090688582.html

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abd, adalet bakanlığı, abd adalet bakanlığı, donald trump, matt gaetz, pam bondi, abd kongresi