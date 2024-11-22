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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/gaetzin-cekilmesinin-ardindan-trump-adalet-bakaniligi-icin-yeni-ismi-acikladi-pam-bondi-1090688582.html
Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump, Adalet Bakanılığı için yeni ismi açıkladı: Pam Bondi
Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump, Adalet Bakanılığı için yeni ismi açıkladı: Pam Bondi
Sputnik Türkiye
Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak Trump yönetiminde adlandırılmasını takiben hakkındaki iddialar sonrasında adaylıktan geri... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:28+0300
2024-11-22T10:28+0300
dünya
donald trump
abd adalet bakanlığı
matt gaetz
pam bondi
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Donald Trump'ın yeni Adalet Bakanı olarak duyurduğu isim Pam Bondi, 2019'a kadar Florida Başsavcısı olarak çalıştı ve bu göreve seçilen ilk kadın olarak ismini duyurdu. ABD'nin hukuk sisteminde birçok eyaletin başsavcısı, eyalet yönetiminin baş hukukçusu ve eyaletin baş kolluk görevlisidir. Bazı eyaletlerde başsavcı, ABD Adalet Bakanı'nınkine benzer sorumlulukları olan bir anlamda eyalet adalet bakanı olarak görev yapar. Matt Gaetz neden geri çekildi?Trump tarafından Adalet Bakanı olarak ismi açıklanan Gaetz hakkında ABD basınına yansıyan 'yüz kızartıcı suçlamalar' sonrasında Matt Gaetz dün akşam adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gaetz açıklamasında pozisyon için adaylığının yeni yönetim için "haksız bir şekilde dikkat dağıtıcı hale geldiğini" söyledi. Gaetz açıklamasında şunları belirtti:"Washington'da gereksiz yere uzatılacak bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı olarak ismimi geri çekiyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı birinci günden hazır ve görevinde olmalıdır."İsmi yeni yönetimde ABD Adalet Bakanı olarak açıklandıktan Matt Gaetz hakkında iki ana konu ABD basınına yansıdı. Birincisi Trump'ın yeni ABD Başkanı olmaması için Demokrat partili savcılar tarafından açılan Trump davalarının öcünü alacağı yönündeydi. Trump, Gaetz'in atama duyurusunda onu ABD Adalet Bakanlığı'na 'çok gerekli reformları' yapacak kişi olarak nitelendirmişti. Hakkındaki etik komite soruşturma sonuçları açıklanmadı, bir gün sonra ismini geri çektiGaetz hakkında gündemi meşgul eden bir diğer konu ise Demokrat Partililer, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin cinsel suiistimal ve diğer suç iddiaları da dahil olmak üzere Gaetz hakkında yürüttüğü soruşturmanın raporunu açıklanması için bastırıyordu. Komitenin Cumhuriyetçileri 20 Kasım günü soruşturmanın sonuçlarının açıklanmaması yönünde oy kullandı. Gaetz, 21 Kasım'da ismini geri çekti. Gaetz hakkındaki 2020 yılında ortaya çıkan reşit olmayan bir kişiyle cinsel suistimal suçlaması daha önce ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuldu ve delil yetersizliğinden soruşturma kapandı. Aynı şekilde Florida Barolar Birliği de suçlamaları inceledi ve suçlamayı düşürdü. Pam Bondi kim?Cumhuriyetçi bir avukat olan Pam Bondi, Florida'nın ilk kadın başsavcısıydı ve 2019'a kadar bu görevi yürüttü. 2020'deki Trump'ın azil davasında savunma avukatlarından biri oldu ve 2019'dan sonra yabancı ülkeler için lobicilik faaliyetlerinde bulundu. Trump, Bondi'nin duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/disarida-gucle-gelen-baris-iceride-sinir-guvenligi-ve-tasarruf-trumpin-olasi-kabinesinde-kim-kimdir-1090354704.html
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donald trump, abd adalet bakanlığı, matt gaetz, pam bondi
donald trump, abd adalet bakanlığı, matt gaetz, pam bondi

Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump, Adalet Bakanılığı için yeni ismi açıkladı: Pam Bondi

10:28 22.11.2024
© FotoğrafGaetz'in çekilmesinin ardından Trump'ın yeni Adalet Bakanını belirledi: Pam Bondi
Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump'ın yeni Adalet Bakanını belirledi: Pam Bondi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Fotoğraf
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Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak Trump yönetiminde adlandırılmasını takiben hakkındaki iddialar sonrasında adaylıktan geri çekildiğini açıkladı. Trump'ın yeni adayı yine Florida'dan Pam Bondi oldu. Gaetz neden çekildi, yeni aday Pam Bondi kim?
Donald Trump'ın yeni Adalet Bakanı olarak duyurduğu isim Pam Bondi, 2019'a kadar Florida Başsavcısı olarak çalıştı ve bu göreve seçilen ilk kadın olarak ismini duyurdu. ABD'nin hukuk sisteminde birçok eyaletin başsavcısı, eyalet yönetiminin baş hukukçusu ve eyaletin baş kolluk görevlisidir. Bazı eyaletlerde başsavcı, ABD Adalet Bakanı'nınkine benzer sorumlulukları olan bir anlamda eyalet adalet bakanı olarak görev yapar.

Matt Gaetz neden geri çekildi?

Trump tarafından Adalet Bakanı olarak ismi açıklanan Gaetz hakkında ABD basınına yansıyan 'yüz kızartıcı suçlamalar' sonrasında Matt Gaetz dün akşam adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gaetz açıklamasında pozisyon için adaylığının yeni yönetim için "haksız bir şekilde dikkat dağıtıcı hale geldiğini" söyledi. Gaetz açıklamasında şunları belirtti:
"Washington'da gereksiz yere uzatılacak bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı olarak ismimi geri çekiyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı birinci günden hazır ve görevinde olmalıdır."
İsmi yeni yönetimde ABD Adalet Bakanı olarak açıklandıktan Matt Gaetz hakkında iki ana konu ABD basınına yansıdı. Birincisi Trump'ın yeni ABD Başkanı olmaması için Demokrat partili savcılar tarafından açılan Trump davalarının öcünü alacağı yönündeydi. Trump, Gaetz'in atama duyurusunda onu ABD Adalet Bakanlığı'na 'çok gerekli reformları' yapacak kişi olarak nitelendirmişti.
© FotoğrafDonald Trump, Matt Gaetz
Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump'ın yeni Adalet Bakanını belirledi: Pam Bondi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
Donald Trump, Matt Gaetz
© Fotoğraf

Hakkındaki etik komite soruşturma sonuçları açıklanmadı, bir gün sonra ismini geri çekti

Gaetz hakkında gündemi meşgul eden bir diğer konu ise Demokrat Partililer, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin cinsel suiistimal ve diğer suç iddiaları da dahil olmak üzere Gaetz hakkında yürüttüğü soruşturmanın raporunu açıklanması için bastırıyordu. Komitenin Cumhuriyetçileri 20 Kasım günü soruşturmanın sonuçlarının açıklanmaması yönünde oy kullandı. Gaetz, 21 Kasım'da ismini geri çekti.
Gaetz hakkındaki 2020 yılında ortaya çıkan reşit olmayan bir kişiyle cinsel suistimal suçlaması daha önce ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuldu ve delil yetersizliğinden soruşturma kapandı. Aynı şekilde Florida Barolar Birliği de suçlamaları inceledi ve suçlamayı düşürdü.

Pam Bondi kim?

Cumhuriyetçi bir avukat olan Pam Bondi, Florida'nın ilk kadın başsavcısıydı ve 2019'a kadar bu görevi yürüttü. 2020'deki Trump'ın azil davasında savunma avukatlarından biri oldu ve 2019'dan sonra yabancı ülkeler için lobicilik faaliyetlerinde bulundu.
Trump, Bondi'nin duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcı olarak görev yaptı, Şiddet Suçlularına karşı çok sert davrandı ve sokakları Florida Aileleri için güvenli hale getirdi. Daha sonra, Florida'nın ilk kadın başsavcısı olarak, ölümcül uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak ve Ülkemiz genelinde birçok aileyi mahveden Fentanil Aşırı Doz Ölümlerinin trajedisini azaltmak için çalıştı. O kadar inanılmaz bir iş çıkardı ki, ilk Dönemimde Opioid ve Uyuşturucu Bağımlılığı Komisyonumuzda görev yapmasını istedim - Birçok hayat kurtardık!"
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