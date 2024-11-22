https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sempanzelerin-genetik-aktarim-ile-alet-kullanmayi-ogrendikleri-ortaya-cikti--1090713441.html
Şempanzelerin genetik aktarım ile alet kullanmayı öğrendikleri ortaya çıktı
Şempanzelerin genetik aktarım ile alet kullanmayı öğrendikleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, şempanzelerin genetik aktarım ile alet kullanımını öğrendiklerine yönelik sonuçlar elde etti. Buna göre, şempanze grupları birbirinden çok... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T17:19+0300
2024-11-22T17:19+0300
2024-11-22T17:19+0300
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Zürih Üniversitesi’nin öncülük ettiği çok disiplinli bir araştırma kapsamında, bilim insanları şempanzelerin alet kullanım gibi ileri düzey davranışları ile genetik aktarım arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla türün 240'ını gözlem altına aldı. Araştırma süresince, hayvanların kullandığı aletler, bu aletlerin kullanım amaçları ve 15 bin yıla yayılan genetik bağlantılar hakkında veri toplandı. Gözlemler sırasında, bazı şempanzelerin termit avlamak için yuvalara ince uzun çubuklar yerleştirdiği ve bitki saplarını olta gibi kullanarak dişlerinin arasında sıktığı kaydedildi. Araştırma, gelişmiş alet kullanma yeteneği gösteren şempanzelerin, coğrafi olarak birbirlerinden binlerce kilometre uzakta yaşasalar bile, basit aletler kullanan veya hiç alet kullanmayanlara göre aynı DNA dizilimlerini paylaşma ihtimalinin 3 ila 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, şempanzelerin gelişmiş davranışlarını bir sonraki kuşağa aktarabildiğini ve türün, öğrendiği bilgiyi zaman içinde daha da geliştirdiğini tespit etti. Bu bulgular, şempanzelerin yalnızca öğrenmekle kalmayıp öğrendiklerini rafine etme becerisine sahip olduğunu gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/corumda-genc-kizi-isiran-ve-kacan-maymun-baska-bir-eve-girmeye-calisti-goz-goze-geldik-kisliklarimi-1087448974.html
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maymun, şempanze, bilim, bilim kurulu, insan, araştırma, yaşam, alet
maymun, şempanze, bilim, bilim kurulu, insan, araştırma, yaşam, alet
Şempanzelerin genetik aktarım ile alet kullanmayı öğrendikleri ortaya çıktı
Bilim insanları, şempanzelerin genetik aktarım ile alet kullanımını öğrendiklerine yönelik sonuçlar elde etti. Buna göre, şempanze grupları birbirinden çok uzakta yaşamalarına rağmen benzer DNA dizilimlerini paylaşabiliyorlar.
Zürih Üniversitesi’nin öncülük ettiği çok disiplinli bir araştırma kapsamında, bilim insanları şempanzelerin alet kullanım gibi ileri düzey davranışları ile genetik aktarım arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla türün 240'ını gözlem altına aldı. Araştırma süresince, hayvanların kullandığı aletler, bu aletlerin kullanım amaçları ve 15 bin yıla yayılan genetik bağlantılar hakkında veri toplandı.
Gözlemler sırasında, bazı şempanzelerin termit avlamak için yuvalara ince uzun çubuklar yerleştirdiği ve bitki saplarını olta gibi kullanarak dişlerinin arasında sıktığı kaydedildi.
Araştırma, gelişmiş alet kullanma yeteneği gösteren şempanzelerin, coğrafi olarak birbirlerinden binlerce kilometre uzakta yaşasalar bile, basit aletler kullanan veya hiç alet kullanmayanlara göre aynı DNA dizilimlerini paylaşma ihtimalinin 3 ila 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, şempanzelerin gelişmiş davranışlarını bir sonraki kuşağa aktarabildiğini ve türün, öğrendiği bilgiyi zaman içinde daha da geliştirdiğini tespit etti.
Bu bulgular, şempanzelerin yalnızca öğrenmekle kalmayıp öğrendiklerini rafine etme becerisine sahip olduğunu gösteriyor.