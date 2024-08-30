Çorum'da genç kızı ısıran ve kaçan maymun başka bir eve girmeye çalıştı: 'Göz göze geldik, kışlıklarımı yemiş'

“Alarm çalıyordu, onu kapattım. Sonra üst komşudan ve dışarıdan sesler gelmeye başladı. Ben uyandığımda eve hırsız girdi sandım. Balkona gittim, dışarı çıktığımda maymunla göz göze geldik. Balkonu dağıtmıştı. Daha sonra zemin kattaki komşuma gitti. Onun evine girmiş. Onun da evindeki eşyaları dağıttı. Arkadaşlar işe giderken onlara saldırdı. O sırada bir genç arkadaşımızın ayağını ısırdı. Sonra ambulans çağırdık. Onu hastaneye götürdüler. Durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Biz bunu daha önce de apartmanda olduğunu duymuştuk. Maymunun Çorum'da ne işi var, benim evimde ne işi var? Her şeyi talan etti. Benim bütün kışlık yiyeceklerim gitti. Oğlumun telefonunu düşürüp ekranını kırdı. Ben bu zararlarımızı talep ediyorum"