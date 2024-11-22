https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sabiha-gokcen-havalimani-ucuslarinin-yuzde-10u-iptal-edildi-ucuslarinizi-kontrol-etmeden-alana-1090713132.html

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının yüzde 10'u iptal edildi: Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyin

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının yüzde 10'u iptal edildi: Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyin

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi, yarın beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceğini duyurdu 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T17:12+0300

2024-11-22T17:12+0300

2024-11-22T17:13+0300

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

hava durumu

istanbul hava durumu

uçuş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085745038_20:0:738:404_1920x0_80_0_0_1bcfa738016c04e6b172e14ad9b6055c.jpg

İstanbul'da yarın etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi yarınki uçuşların yüzde 10'unun Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile iptal edildiğini açıkladı. Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyinSabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş)'sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/meteoroloji-ve-valilikten-uyari-yarina-dikkat-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-istanbula-kar-1090682319.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen havalimanı uçuş, sabiha gökçen uçak iptal, sabiha gökçen hava durumu,