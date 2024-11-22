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Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının yüzde 10'u iptal edildi: Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyin
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının yüzde 10'u iptal edildi: Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyin
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi, yarın beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceğini duyurdu 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yarın etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi yarınki uçuşların yüzde 10'unun Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile iptal edildiğini açıkladı. Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyinSabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş)'sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının yüzde 10'u iptal edildi: Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyin

17:12 22.11.2024 (güncellendi: 17:13 22.11.2024)
© İHA / LOKMAN SARIKURT-Sabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© İHA / LOKMAN SARIKURT-
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi, yarın beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceğini duyurdu
İstanbul'da yarın etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi yarınki uçuşların yüzde 10'unun Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile iptal edildiğini açıkladı.

Uçuşlarınızı kontrol etmeden alana gitmeyin

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş)'sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
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