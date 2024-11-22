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Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik: Avrupa'nın hangi ülkesine kaç dakikada ulaşıyor?
Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik: Avrupa'nın hangi ülkesine kaç dakikada ulaşıyor?
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in dün duyurduğu ve tüm dünyada yankı uyandıran Oreşnik hipersonik balistik füzesinin özellikleri, Rus ordusunun benzersiz bir silahı daha... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T11:17+0300
2024-11-22T11:17+0300
dünya
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vladimir putin
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hipersonik füze
hipersonik silah
hipersonik
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kıtalararası balistik füze
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ABD ve İngiliz/Fransız yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına saldırmasına cevaben dün akşam yaptığı kritik açıklama, orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik'in test edildiğinin duyurulmasıyla farklı bir boyut kazandı.Resmi olmayan raporlara göre Oreşnik füzesi, Sovyet dönemi Pioneer (RSD-10) füze sisteminin halefi olabilir. Pioneer, 1987'de ABD ve Sovyetler Birliği tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması hükümleri uyarınca ıskartaya çıkarıldı. Bu anlaşma, menzilleri 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan, tüm karadan fırlatılan balistik ve seyir füzelerinin ortadan kaldırılmasını zorunlu kıldı ve bu da Pioneer de dahil 1991 yılına kadar üretilen yaklaşık 2 bin 692 füzenin imha edilmesine yol açtı.2019 yılına gelindiğinde ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın INF Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmesi, bölgesel ve küresel istikrara ilişkin endişeleri artırdı. Buna yanıt olarak Rus lider Putin, ABD'nin Avrupa'da orta menzilli füzeler konuşlandırması halinde Rusya'nın misilleme yapacağı uyarısında bulunarak, "Eğer bu tür sistemler Avrupa'da konuşlandırılırsa, doğal olarak aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız" dedi.Bugün gelinen noktada Rusya, ABD ve NATO'nun Polonya'da nükleer savaş başlıklı Tomahawk seyir füzelerini fırlatma imkanı sunan Mk 41 VLS füzelerinin dikey fırlatma sistemleriyle donatılmış Aegis Ashore füze savunma üssünü açmasına ve Ukrayna'nın Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurmasına Oreşnik füzesiyle yanıt verdi. Nitekim Putin, dünkü konuşmasında ABD'nin 2019'da INF Anlaşması'ndan çekilerek büyük bir hata yaptığını vurguladı.Oreşnik füzesinin özellikle neler?Peki, Putin'in kamuoyuna duyurmasıyla birlikte özellikle Batı'dan hızlı tepkiler alan yeni Oreşnik füzesinin özellikleri neler? Putin'in açıklamaları ve selefi Pioneer füzesinin özellikleri esas alınarak yapılan değerlendirmelere göre Oreşnik'in şu özelliklere sahip olması bekleniyor: Türü: Nükleer olmayan hipersonik yeteneklere sahip orta menzilli balistik füze sistemi Hızı: 12.250 km/saat (10 Mach veya saniyede 2.5–3 kilometre) Menzili: 5 bin 500 km Savaş başlığı gücü: 150 kt, füze başına 3-6 savaş başlığı 10 Mach hıza sahip Oreşnik, Fransa'ya 19 dakika, İngiltere'ye 19 dakika, Belçika'ya 14 dakika, Almanya'ya 11 dakika, Polonya'ya 8 dakika gibi çok kısa sürede ulaşabilecek. Kıtalararası balistik füzeler Rusya'dan ABD'deki bir hedefe yaklaşık 40 dakikada ulaşabilirken Oreşnik'le birlikte bu sürenin belirgin biçimde azalacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html
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rusya, vladimir putin, oreşnik , hipersonik füze, hipersonik silah, hipersonik, balistik, kıtalararası balistik füze, balistik füze, orta menzilli füze, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), orta menzilli nükleer kuvvetler antlaşması, orta menzilli balistik füze, pioneer, abd, nato, ingiltere, fransa, almanya, polonya, belçika, aegis ashore, aegis ashore füze savunma sistemi, aegis ashore füze savunma sistemleri
rusya, vladimir putin, oreşnik , hipersonik füze, hipersonik silah, hipersonik, balistik, kıtalararası balistik füze, balistik füze, orta menzilli füze, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), orta menzilli nükleer kuvvetler antlaşması, orta menzilli balistik füze, pioneer, abd, nato, ingiltere, fransa, almanya, polonya, belçika, aegis ashore, aegis ashore füze savunma sistemi, aegis ashore füze savunma sistemleri

Rusya'nın yeni hipersonik balistik füzesi Oreşnik: Avrupa'nın hangi ülkesine kaç dakikada ulaşıyor?

11:17 22.11.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceIn this file photo taken from a video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, on Wednesday, Dec. 9, 2020, a rocket launches from missile system as part of a ground-based intercontinental ballistic missile test launched from the Plesetsk facility in northwestern Russia
In this file photo taken from a video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, on Wednesday, Dec. 9, 2020, a rocket launches from missile system as part of a ground-based intercontinental ballistic missile test launched from the Plesetsk facility in northwestern Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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Rusya lideri Putin'in dün duyurduğu ve tüm dünyada yankı uyandıran Oreşnik hipersonik balistik füzesinin özellikleri, Rus ordusunun benzersiz bir silahı daha envanterine koymaya hazırlandığını gösteriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ABD ve İngiliz/Fransız yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına saldırmasına cevaben dün akşam yaptığı kritik açıklama, orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik'in test edildiğinin duyurulmasıyla farklı bir boyut kazandı.

Resmi olmayan raporlara göre Oreşnik füzesi, Sovyet dönemi Pioneer (RSD-10) füze sisteminin halefi olabilir. Pioneer, 1987'de ABD ve Sovyetler Birliği tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması hükümleri uyarınca ıskartaya çıkarıldı. Bu anlaşma, menzilleri 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan, tüm karadan fırlatılan balistik ve seyir füzelerinin ortadan kaldırılmasını zorunlu kıldı ve bu da Pioneer de dahil 1991 yılına kadar üretilen yaklaşık 2 bin 692 füzenin imha edilmesine yol açtı.

2019 yılına gelindiğinde ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın INF Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmesi, bölgesel ve küresel istikrara ilişkin endişeleri artırdı. Buna yanıt olarak Rus lider Putin, ABD'nin Avrupa'da orta menzilli füzeler konuşlandırması halinde Rusya'nın misilleme yapacağı uyarısında bulunarak, "Eğer bu tür sistemler Avrupa'da konuşlandırılırsa, doğal olarak aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız" dedi.

Bugün gelinen noktada Rusya, ABD ve NATO'nun Polonya'da nükleer savaş başlıklı Tomahawk seyir füzelerini fırlatma imkanı sunan Mk 41 VLS füzelerinin dikey fırlatma sistemleriyle donatılmış Aegis Ashore füze savunma üssünü açmasına ve Ukrayna'nın Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurmasına Oreşnik füzesiyle yanıt verdi. Nitekim Putin, dünkü konuşmasında ABD'nin 2019'da INF Anlaşması'ndan çekilerek büyük bir hata yaptığını vurguladı.

Oreşnik füzesinin özellikle neler?

Peki, Putin'in kamuoyuna duyurmasıyla birlikte özellikle Batı'dan hızlı tepkiler alan yeni Oreşnik füzesinin özellikleri neler?

Putin'in açıklamaları ve selefi Pioneer füzesinin özellikleri esas alınarak yapılan değerlendirmelere göre Oreşnik'in şu özelliklere sahip olması bekleniyor:

Türü: Nükleer olmayan hipersonik yeteneklere sahip orta menzilli balistik füze sistemi

Hızı: 12.250 km/saat (10 Mach veya saniyede 2.5–3 kilometre)

Menzili: 5 bin 500 km

Savaş başlığı gücü: 150 kt, füze başına 3-6 savaş başlığı

10 Mach hıza sahip Oreşnik, Fransa'ya 19 dakika, İngiltere'ye 19 dakika, Belçika'ya 14 dakika, Almanya'ya 11 dakika, Polonya'ya 8 dakika gibi çok kısa sürede ulaşabilecek.

Kıtalararası balistik füzeler Rusya'dan ABD'deki bir hedefe yaklaşık 40 dakikada ulaşabilirken Oreşnik'le birlikte bu sürenin belirgin biçimde azalacağı tahmin ediliyor.
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