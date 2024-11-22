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Rus Dışişleri: Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarından silah tedarikçileri sorumlu
Rus Dışişleri: Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarından silah tedarikçileri sorumlu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik Batı yapımı uzun menzilli silahlarla... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarından Batı ülkelerini sorumlu tuttu. Rus diplomat şunu dedi:Misilleme planının ülke yönetimi ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirileceğini kaydeden Miroşnik, “Nasıl ve ne şekilde karşılık verileceği, genelkurmayın ve diğer kurumların işi. Onlar, tepkinin nasıl olacağının, uyarılara uyulmazsa Batı ülkelerinin atacağı adımlara karşı senaryolarını artık yazmış durumda” ifadesini kullandı.‘Putin’in mesajı sert ve net’Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin dünkü konuşmasını şöyle değerlendirdi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrıca “diktatör Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki kukla Kiev rejiminin rehin tuttuğu” Ukrayna halkına karşı hümanizm sergilediğini kaydeden Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Füze teknolojileri Rusya’nın potansiyelini kanıtladı’Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, hipersonik silah dahil yeni teknolojilerinin Rusya yönetiminin açıklamalarını hayata geçirmenin mümkün olduğunu uygulamada kanıtladığını söyledi.Rusya’nın yeni katı yakıtlı orta menzilli füze sistemi Oreşnik’in başarılı testinin gerçekleştirildiğini dile getiren Korotçenko, füzenin birden fazla güdümlü başlığa sahip olduğu belirterek şunu dedi:Rus uzman, “Bunlar hipersonik hızlar, yeni yakıt ve yeni kontrol ekipmanları. Burada ithal ikamesine gerek yok, zaten tepeden tırnağa her şey Rusya yapımı. Bu, siyasi yönetimimizin açıklamalarını uygulama yönünde Rusya'nın teknolojik yeteneklerinin bir göstergesi” diye kaydetti.
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Rus Dışişleri: Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarından silah tedarikçileri sorumlu

10:35 22.11.2024
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik Batı yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlediği saldırılardan silah tedarikçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarından Batı ülkelerini sorumlu tuttu. Rus diplomat şunu dedi:
Buradaki kilit mesele, bu tür silahları sağlayanların sorumluluğu. Silah kimin elinde olursa olsun, yine de onu sağlayan kişi tarafından yönetiliyor. ABD yapımı uzun menzilli silahlar da ABD tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla sorumluluk bu tür silahları sağlayanların üzerinde. Onları bu süreçlerin içine çekilmesi de yeni tırmanma yönünde atılmış bir adım.
Misilleme planının ülke yönetimi ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirileceğini kaydeden Miroşnik, “Nasıl ve ne şekilde karşılık verileceği, genelkurmayın ve diğer kurumların işi. Onlar, tepkinin nasıl olacağının, uyarılara uyulmazsa Batı ülkelerinin atacağı adımlara karşı senaryolarını artık yazmış durumda” ifadesini kullandı.

‘Putin’in mesajı sert ve net’

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin dünkü konuşmasını şöyle değerlendirdi:
Kolektif Batı, başkanımızdan hiçbir ikirciklik olmaksızın açık, sert ve anlaşılabilir bir mesaj aldı. Mesajda, diplomatik ve kibar bir dille ülkemizin egemenliğine yönelik her türlü tecavüzün korkunç bir karşılık bulacağını bildiriliyor. Düşmana aklıselim çağrısında bulunma ve öğüt verme zamanı çoktan geçti. Ne yazık ki düşman sadece güç dilinden anlıyor ve buna saygı duyuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrıca “diktatör Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki kukla Kiev rejiminin rehin tuttuğuUkrayna halkına karşı hümanizm sergilediğini kaydeden Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu nedenle Başkanımız, Rusya'nın sivillere, Oreşnik gibi füzelerle Kiev rejimine ait stratejik ve askeri tesislerinin vurulabileceği bölgelerden uzak durmaları yönünde önceden uyarı yapılacağını vurguladı.

‘Füze teknolojileri Rusya’nın potansiyelini kanıtladı’

Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, hipersonik silah dahil yeni teknolojilerinin Rusya yönetiminin açıklamalarını hayata geçirmenin mümkün olduğunu uygulamada kanıtladığını söyledi.
Rusya’nın yeni katı yakıtlı orta menzilli füze sistemi Oreşnik’in başarılı testinin gerçekleştirildiğini dile getiren Korotçenko, füzenin birden fazla güdümlü başlığa sahip olduğu belirterek şunu dedi:
Bu, Rusya’nın katı yakıtlı füze yapımı alanındaki teknolojilerinin zaferi.
Rus uzman, “Bunlar hipersonik hızlar, yeni yakıt ve yeni kontrol ekipmanları. Burada ithal ikamesine gerek yok, zaten tepeden tırnağa her şey Rusya yapımı. Bu, siyasi yönetimimizin açıklamalarını uygulama yönünde Rusya'nın teknolojik yeteneklerinin bir göstergesi” diye kaydetti.
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