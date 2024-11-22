https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rus-disisleri-ukraynanin-rusyaya-saldirilarindan-silah-tedarikcileri-sorumlu-1090689985.html

Rus Dışişleri: Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarından silah tedarikçileri sorumlu

Rus Dışişleri: Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarından silah tedarikçileri sorumlu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik Batı yapımı uzun menzilli silahlarla... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T10:35+0300

2024-11-22T10:35+0300

2024-11-22T10:34+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarından Batı ülkelerini sorumlu tuttu. Rus diplomat şunu dedi:Misilleme planının ülke yönetimi ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirileceğini kaydeden Miroşnik, “Nasıl ve ne şekilde karşılık verileceği, genelkurmayın ve diğer kurumların işi. Onlar, tepkinin nasıl olacağının, uyarılara uyulmazsa Batı ülkelerinin atacağı adımlara karşı senaryolarını artık yazmış durumda” ifadesini kullandı.‘Putin’in mesajı sert ve net’Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin dünkü konuşmasını şöyle değerlendirdi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayrıca “diktatör Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki kukla Kiev rejiminin rehin tuttuğu” Ukrayna halkına karşı hümanizm sergilediğini kaydeden Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Füze teknolojileri Rusya’nın potansiyelini kanıtladı’Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, hipersonik silah dahil yeni teknolojilerinin Rusya yönetiminin açıklamalarını hayata geçirmenin mümkün olduğunu uygulamada kanıtladığını söyledi.Rusya’nın yeni katı yakıtlı orta menzilli füze sistemi Oreşnik’in başarılı testinin gerçekleştirildiğini dile getiren Korotçenko, füzenin birden fazla güdümlü başlığa sahip olduğu belirterek şunu dedi:Rus uzman, “Bunlar hipersonik hızlar, yeni yakıt ve yeni kontrol ekipmanları. Burada ithal ikamesine gerek yok, zaten tepeden tırnağa her şey Rusya yapımı. Bu, siyasi yönetimimizin açıklamalarını uygulama yönünde Rusya'nın teknolojik yeteneklerinin bir göstergesi” diye kaydetti.

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