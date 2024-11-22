https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ingiliz-uzmandan-ukraynanin-durumuna-iliskin-tatsiz-gercek-catisma-boyunca-en-zayif-konumda-1090686864.html

İngiliz uzmandan Ukrayna'nın durumuna ilişkin tatsız gerçek: ‘Çatışma boyunca en zayıf konumda’

İngiliz uzmandan Ukrayna'nın durumuna ilişkin tatsız gerçek: ‘Çatışma boyunca en zayıf konumda’

Sputnik Türkiye

İngiliz uzman Saville, halihazırda Ukrayna’nın Rusya’yla çatışmada şimdiye kadar bulunduğu en zayıf konumda olduğunu belirtti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T09:34+0300

2024-11-22T09:34+0300

2024-11-22T09:33+0300

ukrayna krizi

ingiltere

kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi)

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

batı

abd

atacms

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Times gazetesinin aktardığına göre, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Askeri Bilimler Bölümü Başkanı Matthew Saville, “Halihaızrda Ukrayna çatışmanın herhangi bir noktasında olduğundan daha zayıf bir konumda. Rusya birçok yerde başarılar elde ediyor ve üstünlük biriktiriyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya Rusya’ya saldırılarda Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına verilen iznin çatışmanın gidişatını değiştirmeyeceğini kaydeden Savelle, Storm Shadow füzesinin etkisinin kısıtlı olacağını belirterek, “Kaynak yetersiz. Ukrayna füzeleri idareli kullanıyor” dedi.Rusya ve Ukrayna arasındaki olası barış görüşmelerine de değinen uzman, ABD'nin durumun kendileri için “acımasız” olacağının farkında olarak görüşmeleri “perde arkasından izleyeceğini” kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı bir konuşmada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngilizlerin uzun menzilli Storm Shadow füzeleri ile vurduğunu söyledi. ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Rusya’nın dün Ukrayna’daki bir silah fabrikasına kombine bir saldırı düzenlediğini bildiren Rus lider, saldırıda yeni orta menzilli füze Oreshnik'in test edildiğini belirtmişti.

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