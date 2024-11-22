https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ingiliz-uzmandan-ukraynanin-durumuna-iliskin-tatsiz-gercek-catisma-boyunca-en-zayif-konumda-1090686864.html
İngiliz uzmandan Ukrayna'nın durumuna ilişkin tatsız gerçek: ‘Çatışma boyunca en zayıf konumda’
İngiliz uzmandan Ukrayna'nın durumuna ilişkin tatsız gerçek: ‘Çatışma boyunca en zayıf konumda’
Sputnik Türkiye
İngiliz uzman Saville, halihazırda Ukrayna’nın Rusya’yla çatışmada şimdiye kadar bulunduğu en zayıf konumda olduğunu belirtti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T09:34+0300
2024-11-22T09:34+0300
2024-11-22T09:33+0300
ukrayna krizi
ingiltere
kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi)
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rus ordusu
batı
abd
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Times gazetesinin aktardığına göre, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Askeri Bilimler Bölümü Başkanı Matthew Saville, “Halihaızrda Ukrayna çatışmanın herhangi bir noktasında olduğundan daha zayıf bir konumda. Rusya birçok yerde başarılar elde ediyor ve üstünlük biriktiriyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya Rusya’ya saldırılarda Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına verilen iznin çatışmanın gidişatını değiştirmeyeceğini kaydeden Savelle, Storm Shadow füzesinin etkisinin kısıtlı olacağını belirterek, “Kaynak yetersiz. Ukrayna füzeleri idareli kullanıyor” dedi.Rusya ve Ukrayna arasındaki olası barış görüşmelerine de değinen uzman, ABD'nin durumun kendileri için “acımasız” olacağının farkında olarak görüşmeleri “perde arkasından izleyeceğini” kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı bir konuşmada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngilizlerin uzun menzilli Storm Shadow füzeleri ile vurduğunu söyledi. ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Rusya’nın dün Ukrayna’daki bir silah fabrikasına kombine bir saldırı düzenlediğini bildiren Rus lider, saldırıda yeni orta menzilli füze Oreshnik'in test edildiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/alman-medyasi-berlin-moskovayla-savas-icin-gizli-bir-plan-gelistirdi-1090685660.html
ingiltere
ukrayna
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ingiltere, kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, batı, abd, atacms, storm shadow, uzun menzilli füze, füze saldırısı, oreşnik , vladimir putin
ingiltere, kraliyet birleşik hizmetler enstitüsü’nün (rusi), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, batı, abd, atacms, storm shadow, uzun menzilli füze, füze saldırısı, oreşnik , vladimir putin
İngiliz uzmandan Ukrayna'nın durumuna ilişkin tatsız gerçek: ‘Çatışma boyunca en zayıf konumda’
İngiliz uzman Saville, halihazırda Ukrayna’nın Rusya’yla çatışmada şimdiye kadar bulunduğu en zayıf konumda olduğunu belirtti.
Times gazetesinin aktardığına göre, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Askeri Bilimler Bölümü Başkanı Matthew Saville, “Halihaızrda Ukrayna çatışmanın herhangi bir noktasında olduğundan daha zayıf bir konumda. Rusya birçok yerde başarılar elde ediyor ve üstünlük biriktiriyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya Rusya’ya saldırılarda Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına verilen iznin çatışmanın gidişatını değiştirmeyeceğini kaydeden Savelle, Storm Shadow füzesinin etkisinin kısıtlı olacağını belirterek, “Kaynak yetersiz. Ukrayna füzeleri idareli kullanıyor” dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki olası barış görüşmelerine de değinen uzman, ABD'nin durumun kendileri için “acımasız” olacağının farkında olarak görüşmeleri “perde arkasından izleyeceğini” kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna'nın çöküşünden bahsetmiyoruz, ancak kaçınılmaz bir geri çekilme ve daha fazla toprak kaybı riski var. Rusya'nın ilerleme hızı son bir ayda hızlandı. Ukraynalılar tükenmiş durumda. Askeri birliklerini cepheden çekemiyorlar, fiziksel olarak yorgunlar ve manevi olarak bitkinler. Soluklanacak zamanları yok.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı bir konuşmada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngilizlerin uzun menzilli Storm Shadow füzeleri ile vurduğunu söyledi. ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Rusya’nın dün Ukrayna’daki bir silah fabrikasına kombine bir saldırı düzenlediğini bildiren Rus lider, saldırıda yeni orta menzilli füze Oreshnik'in test edildiğini belirtmişti.