https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/pentagon-rusya-abdyi-oresnik-fuzesi-testi-konusunda-uyardi-1090678099.html
Pentagon: Rusya ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesi testi konusunda uyardı
Pentagon: Rusya ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesi testi konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesinin testi konusunda uyardığını doğruladı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:37+0300
2024-11-21T23:37+0300
2024-11-21T23:36+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
sabrina singh
rusya
oreşnik
orta menzilli füze
test
uyarı
vladimir putin
dmitriy peskov
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'yi yeni orta menzilli Oreşnik füzesini test etme planları konusunda uyardığını söyledi.Singh, “ABD füzenin ateşlenmesinden kısa bir süre önce nükleer risk azaltma kanalları aracılığıyla önceden bilgilendirildi” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni orta menzilli Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Oreşkin füzesinin fırlatılmasıyla ilgili olarak ABD'ye 30 dakika önceden Rusya Nükleer Risk Azaltma Merkezi aracılığıyla otomatik olarak bir uyarı gönderildiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/iranli-uzman-putinin-bugunku-mesaji-batili-ulkelere-ciddi-bir-uyari-1090676548.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, rusya, oreşnik , orta menzilli füze, test, uyarı, vladimir putin, dmitriy peskov
abd savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, rusya, oreşnik , orta menzilli füze, test, uyarı, vladimir putin, dmitriy peskov
Pentagon: Rusya ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesi testi konusunda uyardı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesinin testi konusunda uyardığını doğruladı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'yi yeni orta menzilli Oreşnik füzesini test etme planları konusunda uyardığını söyledi.
Singh, “ABD füzenin ateşlenmesinden kısa bir süre önce nükleer risk azaltma kanalları aracılığıyla önceden bilgilendirildi” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni orta menzilli Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Oreşkin füzesinin fırlatılmasıyla ilgili olarak ABD'ye 30 dakika önceden Rusya Nükleer Risk Azaltma Merkezi aracılığıyla otomatik olarak bir uyarı gönderildiğini belirtmişti.