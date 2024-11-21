https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/pentagon-rusya-abdyi-oresnik-fuzesi-testi-konusunda-uyardi-1090678099.html

Pentagon: Rusya ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesi testi konusunda uyardı

Pentagon: Rusya ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesi testi konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın ABD'yi ‘Oreşnik’ füzesinin testi konusunda uyardığını doğruladı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T23:37+0300

2024-11-21T23:37+0300

2024-11-21T23:36+0300

dünya

abd savunma bakanlığı (pentagon)

sabrina singh

rusya

oreşnik

orta menzilli füze

test

uyarı

vladimir putin

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086658026_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_6696e16d6ee486954373582e948652a8.jpg

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'yi yeni orta menzilli Oreşnik füzesini test etme planları konusunda uyardığını söyledi.Singh, “ABD füzenin ateşlenmesinden kısa bir süre önce nükleer risk azaltma kanalları aracılığıyla önceden bilgilendirildi” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni orta menzilli Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Oreşkin füzesinin fırlatılmasıyla ilgili olarak ABD'ye 30 dakika önceden Rusya Nükleer Risk Azaltma Merkezi aracılığıyla otomatik olarak bir uyarı gönderildiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/iranli-uzman-putinin-bugunku-mesaji-batili-ulkelere-ciddi-bir-uyari-1090676548.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, rusya, oreşnik , orta menzilli füze, test, uyarı, vladimir putin, dmitriy peskov