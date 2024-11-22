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Orban: Batı, Putin'in Oreşnik füzesiyle ilgili açıklamalarını ciddiye almalı
Orban: Batı, Putin'in Oreşnik füzesiyle ilgili açıklamalarını ciddiye almalı
Sputnik Türkiye
Macar Başbakan Orban, Batı'ya Putin'in Oreşkin füzesiyle ilgili açıklamalarını ciddiye alma tavsiyesinde bulunup bundan sonraki süreçte akıllı hareket etme... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni Oreşnik hipersonik balistik füzesi hakkındaki sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi."Batılı ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışma ve Rusya'nın yeni Oreşnik balistik füzesinin kullanımına ilişkin dün yaptığı açıklamayı çok ciddiye almalı" diyen Orban, Rus ordusunun en modern, en yıkıcı silaha sahip olduğunun altını çizdi.Her ülkede toplumsal etkileşimin farklı geliştiğine dikkat çeken Orban, "Eğer Rusya'da devlet başkanı bir şey söylüyorsa, bunlar boş laflar değildir. Bu bir iletişim hilesi değildir" ifadelerini kullandı.Rusya'nın nükleer doktrinini güncellediğini de anımsatan Orban, bu nedenle Ukrayna'ya yardım sağlayan ülkelerin akıllı hareket etmesi gerektiğini, aksi takdirde sorunlar çıkabileceğini kaydetti.Bunların yanında şu anda tüm dünyanın Ukrayna'daki çatışma nedeniyle en sıkıntılı dönemden geçtiğini söyleyen Macaristan Başbakanı, ancak ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacak olması nedeniyle bu sorunun çözümüne dair umut olduğunu da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Putin dünkü açıklamasında, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusyanin-yeni-hipersonik-balistik-fuzesi-oresnik-avrupanin-hangi-ulkesine-kac-dakikada-ulasiyor-1090692768.html
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macaristan, viktor orban, rusya, ukrayna, vladimir putin, oreşnik , hipersonik, hipersonik füze, hipersonik silah, abd, rus ordusu
macaristan, viktor orban, rusya, ukrayna, vladimir putin, oreşnik , hipersonik, hipersonik füze, hipersonik silah, abd, rus ordusu

Orban: Batı, Putin'in Oreşnik füzesiyle ilgili açıklamalarını ciddiye almalı

12:51 22.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Macar Başbakan Orban, Batı'ya Putin'in Oreşkin füzesiyle ilgili açıklamalarını ciddiye alma tavsiyesinde bulunup bundan sonraki süreçte akıllı hareket etme çağrısı yaptı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni Oreşnik hipersonik balistik füzesi hakkındaki sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"Batılı ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışma ve Rusya'nın yeni Oreşnik balistik füzesinin kullanımına ilişkin dün yaptığı açıklamayı çok ciddiye almalı" diyen Orban, Rus ordusunun en modern, en yıkıcı silaha sahip olduğunun altını çizdi.

Her ülkede toplumsal etkileşimin farklı geliştiğine dikkat çeken Orban, "Eğer Rusya'da devlet başkanı bir şey söylüyorsa, bunlar boş laflar değildir. Bu bir iletişim hilesi değildir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın nükleer doktrinini güncellediğini de anımsatan Orban, bu nedenle Ukrayna'ya yardım sağlayan ülkelerin akıllı hareket etmesi gerektiğini, aksi takdirde sorunlar çıkabileceğini kaydetti.

Bunların yanında şu anda tüm dünyanın Ukrayna'daki çatışma nedeniyle en sıkıntılı dönemden geçtiğini söyleyen Macaristan Başbakanı, ancak ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacak olması nedeniyle bu sorunun çözümüne dair umut olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin dünkü açıklamasında, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.
In this file photo taken from a video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, on Wednesday, Dec. 9, 2020, a rocket launches from missile system as part of a ground-based intercontinental ballistic missile test launched from the Plesetsk facility in northwestern Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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