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NASA, 350 kentilyon 320 katrilyon TL değerinde asteroit buldu: 'Dünyadaki herkes milyarder olabilir'
NASA, 350 kentilyon 320 katrilyon TL değerinde asteroit buldu: 'Dünyadaki herkes milyarder olabilir'
Sputnik Türkiye
NASA, değeri 8 kentilyon 'yaklaşık olarak 350 kentilyon 320 katrilyon TL) sterlin olarak hesaplanan ve Dünya’daki herkesi milyarder yapabilecek 16 Psyche adlı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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NASA’nın radarına takılan 16 Psyche, yaklaşık 220 kilometre genişliğinde ve yüzde 30 ila yüzde 60 oranında metal içerdiği düşünülen bir asteroit. Bu devasa gök cismi, otomobil ve elektronik endüstrisi için kritik öneme sahip platin ve paladyum gibi değerli elementlerle dolu.Değeri, 8.000.000.000.000.000.000 sterlin olarak hesaplanan Psyche’nin, Dünya’daki kişi başına 1 milyar sterline denk bir zenginlik sunduğu iddia ediliyor. Ancak uzmanlara göre, bu kaynakların ekonomik dengelere etkisi oldukça karmaşık olacak.'Çok büyük bir keşif'NASA, 16 Psyche’yi incelemek için Ekim 2023’te Falcon Heavy roketiyle SpaceX iş birliğiyle uzaya bir keşif aracı gönderdi. Psyche uzay aracı, asteroide ulaşmak için 391 milyon kilometrelik bir yolculuğa çıktı ve 2029 yılına kadar hedefine ulaşması beklenmiyor.İniş yapmayacak olan araç, 16 Psyche’nin yörüngesinde dolaşarak asteroitin yapısı, bileşenleri ve kökeni hakkında veriler toplayacak. Ancak bu verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesi 2030’ların başını bulacak.Bir gezegenin çekirdeği mi?Bilim insanları, 16 Psyche’nin oluşumuna dair farklı teoriler üzerinde duruyor. Bazılarına göre bu asteroit, bir zamanlar gezegenlerin yapı taşı olan bir planetesimalin çekirdeği. Bu teori, dış katmanları şiddetli çarpışmalar sonucu sıyrılmış bir gök cismini işaret ediyor.Diğer bir teoriye göreyse, bu asteroit, ferro-volkanizma adı verilen bir süreçle sıvı metal püskürmesi sonucunda oluşmuş. Her iki senaryo da asteroitin evrenin tarihine ışık tutabileceğini gösteriyor.Dünya ekonomisine etkisi ne olur?Eğer 16 Psyche’nin değerli kaynakları Dünya’ya getirilirse, bu durum serbest piyasa sistemini büyük ölçüde etkileyebilir. Değerli metallerin bir anda piyasaya sürülmesi, mevcut ekonomik dengeleri alt üst edebilir ve muhtemelen bir ekonomik kaosa yol açabilir.Ancak NASA’nın bu misyonundaki öncelik zenginlik değil. Asıl amaç, evrenin ve gezegen çekirdeklerinin yapısını daha iyi anlamak ve bilimsel bilgi birikimini artırmak.16 Psyche’nin bilimsel önemi16 Psyche’nin incelemesi, gezegenlerin oluşum süreci hakkında kritik bilgiler sağlayabilir. Bu gök cismi, Dünya’nın çekirdeğine benzer bir yapıya sahip olabilir, bu da onun bilimsel önemini artırıyor.Asteroitin malzemeleri üzerinde yapılacak analizler, gezegenlerin nasıl şekillendiği ve evrendeki kimyasal süreçlerin işleyişi hakkında ipuçları sunacak.2030’ları Bekliyoruz16 Psyche ile ilgili kesin bilimsel sonuçlar, 2030’ların başında elde edilecek. Ancak bugünden bile bu asteroidin evrenin sırlarını çözmede önemli bir rol oynayacağı anlaşılıyor.
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uzay, nasa, zengin, sterlin, sterlin/tl, bilim, bilim insanları, teknoloji, asteroit, asteroid, asteroid
uzay, nasa, zengin, sterlin, sterlin/tl, bilim, bilim insanları, teknoloji, asteroit, asteroid, asteroid

NASA, 350 kentilyon 320 katrilyon TL değerinde asteroit buldu: 'Dünyadaki herkes milyarder olabilir'

11:02 22.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturNASA, 350 kentilyon 320 katrilyon TL değerinde asteroit buldu: 'Dünyadaki herkes milyarder olabilir'
NASA, 350 kentilyon 320 katrilyon TL değerinde asteroit buldu: 'Dünyadaki herkes milyarder olabilir' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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NASA, değeri 8 kentilyon 'yaklaşık olarak 350 kentilyon 320 katrilyon TL) sterlin olarak hesaplanan ve Dünya’daki herkesi milyarder yapabilecek 16 Psyche adlı devasa asteroidi incelemek için harekete geçti. Ancak bu keşif zenginlikten çok, evrenin sırlarını çözmeyi hedefliyor. İşte gizemli kaya parçasının detayları ve insanlık için olası etkileri..
NASA’nın radarına takılan 16 Psyche, yaklaşık 220 kilometre genişliğinde ve yüzde 30 ila yüzde 60 oranında metal içerdiği düşünülen bir asteroit. Bu devasa gök cismi, otomobil ve elektronik endüstrisi için kritik öneme sahip platin ve paladyum gibi değerli elementlerle dolu.
Değeri, 8.000.000.000.000.000.000 sterlin olarak hesaplanan Psyche’nin, Dünya’daki kişi başına 1 milyar sterline denk bir zenginlik sunduğu iddia ediliyor. Ancak uzmanlara göre, bu kaynakların ekonomik dengelere etkisi oldukça karmaşık olacak.

'Çok büyük bir keşif'

NASA, 16 Psyche’yi incelemek için Ekim 2023’te Falcon Heavy roketiyle SpaceX iş birliğiyle uzaya bir keşif aracı gönderdi. Psyche uzay aracı, asteroide ulaşmak için 391 milyon kilometrelik bir yolculuğa çıktı ve 2029 yılına kadar hedefine ulaşması beklenmiyor.
İniş yapmayacak olan araç, 16 Psyche’nin yörüngesinde dolaşarak asteroitin yapısı, bileşenleri ve kökeni hakkında veriler toplayacak. Ancak bu verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesi 2030’ların başını bulacak.

Bir gezegenin çekirdeği mi?

Bilim insanları, 16 Psyche’nin oluşumuna dair farklı teoriler üzerinde duruyor. Bazılarına göre bu asteroit, bir zamanlar gezegenlerin yapı taşı olan bir planetesimalin çekirdeği. Bu teori, dış katmanları şiddetli çarpışmalar sonucu sıyrılmış bir gök cismini işaret ediyor.
Diğer bir teoriye göreyse, bu asteroit, ferro-volkanizma adı verilen bir süreçle sıvı metal püskürmesi sonucunda oluşmuş. Her iki senaryo da asteroitin evrenin tarihine ışık tutabileceğini gösteriyor.

Dünya ekonomisine etkisi ne olur?

Eğer 16 Psyche’nin değerli kaynakları Dünya’ya getirilirse, bu durum serbest piyasa sistemini büyük ölçüde etkileyebilir. Değerli metallerin bir anda piyasaya sürülmesi, mevcut ekonomik dengeleri alt üst edebilir ve muhtemelen bir ekonomik kaosa yol açabilir.
Ancak NASA’nın bu misyonundaki öncelik zenginlik değil. Asıl amaç, evrenin ve gezegen çekirdeklerinin yapısını daha iyi anlamak ve bilimsel bilgi birikimini artırmak.

16 Psyche’nin bilimsel önemi

16 Psyche’nin incelemesi, gezegenlerin oluşum süreci hakkında kritik bilgiler sağlayabilir. Bu gök cismi, Dünya’nın çekirdeğine benzer bir yapıya sahip olabilir, bu da onun bilimsel önemini artırıyor.
Asteroitin malzemeleri üzerinde yapılacak analizler, gezegenlerin nasıl şekillendiği ve evrendeki kimyasal süreçlerin işleyişi hakkında ipuçları sunacak.

2030’ları Bekliyoruz

16 Psyche ile ilgili kesin bilimsel sonuçlar, 2030’ların başında elde edilecek. Ancak bugünden bile bu asteroidin evrenin sırlarını çözmede önemli bir rol oynayacağı anlaşılıyor.
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