https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/otomotivde-sil-bastan-duzenleme-hangi-araclar-otv-ve-kdv-muafiyeti-kapsamina-giriyor-arabalar-1090687594.html

Otomotivde sil baştan düzenleme: Hangi araçlar ÖTV ve KDV muafiyeti kapsamına giriyor? Arabalar ucuzlayacak mı?

Otomotivde sil baştan düzenleme: Hangi araçlar ÖTV ve KDV muafiyeti kapsamına giriyor? Arabalar ucuzlayacak mı?

Sputnik Türkiye

25 yaşından büyük araçlar için hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına yönelik ÖTV ve KDV’siz araç alımı ve ağır hasarlı araçların... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T10:00+0300

2024-11-22T10:00+0300

2024-11-22T10:00+0300

ekonomi

otomotiv

kdv

katma değer vergisi (kdv)

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

araba

ikinci el araba satıcısı

otomobil

ikinci el otomobil

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Halil Öztürk tarafından sunulan kanun teklifi, 25 yaşından büyük araçlar için ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyeti ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.Bu teklif, eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasını ve yerine çevre dostu, güvenli yerli araçların teşvik edilmesini hedefliyor.Hangi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor?İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, teklifin kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:ÖTV i̇ndirimi araç fiyatlarını nasıl etkiler?Kademeli ÖTV sistemi nedeniyle yapılacak indirimlerin araçlara göre değişiklik göstereceğini belirten uzmanlar, fiyatlarda şu şekilde bir düşüş öngörüyor:Bu nedenle detayların henüz netleşmediğini hatırlatmakta fayda var.İkinci el araç fiyatlarına yansımasıDüzenlemenin ikinci el araç piyasasına etkisi merak konusu. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda:Markaların satışları artırmak için teşvik programlarını genişletmesi, ikinci el araç fiyatlarında daha belirgin bir düşüşe neden olabilir.Neden ÖTV düzenlemesine i̇htiyaç var?Son yıllarda artan otomobil fiyatları, Türkiye’deki araç filosunun yaşlanmasına neden oldu.Kanun teklifi yasalaşır mı?ÖTV, Türkiye ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden biri. Ancak düşen yerlilik oranını artırma ve eski araçları trafikten çekme gibi sektörel ihtiyaçlar, bu düzenlemenin gerekliliğini ortaya koyuyor.Bu düzenlemenin yasalaşması için Meclis’te detaylı değerlendirmeler yapılacak. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, “Kanunun doğru bir şekilde şekillenmesi için sektör olarak destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sifir-faizli-kredide-rakam-artti-daha-fazla-getiri-icin-yeni-yontem-buldular-1090684668.html

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ötvsiz araç, ötvsiz arabalar