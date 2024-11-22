https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/otomotivde-sil-bastan-duzenleme-hangi-araclar-otv-ve-kdv-muafiyeti-kapsamina-giriyor-arabalar-1090687594.html
Otomotivde sil baştan düzenleme: Hangi araçlar ÖTV ve KDV muafiyeti kapsamına giriyor? Arabalar ucuzlayacak mı?
Otomotivde sil baştan düzenleme: Hangi araçlar ÖTV ve KDV muafiyeti kapsamına giriyor? Arabalar ucuzlayacak mı?
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25 yaşından büyük araçlar için hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına yönelik ÖTV ve KDV’siz araç alımı ve ağır hasarlı araçların... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:00+0300
2024-11-22T10:00+0300
2024-11-22T10:00+0300
ekonomi
otomotiv
kdv
katma değer vergisi (kdv)
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
araba
ikinci el araba satıcısı
otomobil
ikinci el otomobil
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Halil Öztürk tarafından sunulan kanun teklifi, 25 yaşından büyük araçlar için ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyeti ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.Bu teklif, eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasını ve yerine çevre dostu, güvenli yerli araçların teşvik edilmesini hedefliyor.Hangi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor?İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, teklifin kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:ÖTV i̇ndirimi araç fiyatlarını nasıl etkiler?Kademeli ÖTV sistemi nedeniyle yapılacak indirimlerin araçlara göre değişiklik göstereceğini belirten uzmanlar, fiyatlarda şu şekilde bir düşüş öngörüyor:Bu nedenle detayların henüz netleşmediğini hatırlatmakta fayda var.İkinci el araç fiyatlarına yansımasıDüzenlemenin ikinci el araç piyasasına etkisi merak konusu. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda:Markaların satışları artırmak için teşvik programlarını genişletmesi, ikinci el araç fiyatlarında daha belirgin bir düşüşe neden olabilir.Neden ÖTV düzenlemesine i̇htiyaç var?Son yıllarda artan otomobil fiyatları, Türkiye’deki araç filosunun yaşlanmasına neden oldu.Kanun teklifi yasalaşır mı?ÖTV, Türkiye ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden biri. Ancak düşen yerlilik oranını artırma ve eski araçları trafikten çekme gibi sektörel ihtiyaçlar, bu düzenlemenin gerekliliğini ortaya koyuyor.Bu düzenlemenin yasalaşması için Meclis’te detaylı değerlendirmeler yapılacak. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, “Kanunun doğru bir şekilde şekillenmesi için sektör olarak destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sifir-faizli-kredide-rakam-artti-daha-fazla-getiri-icin-yeni-yontem-buldular-1090684668.html
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ötvsiz araç, ötvsiz arabalar
ötvsiz araç, ötvsiz arabalar
Otomotivde sil baştan düzenleme: Hangi araçlar ÖTV ve KDV muafiyeti kapsamına giriyor? Arabalar ucuzlayacak mı?
25 yaşından büyük araçlar için hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına yönelik ÖTV ve KDV’siz araç alımı ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesini içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Peki bu düzenleme fiyatlara nasıl yansır, hangi araçları kapsar? İşte detaylar...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Halil Öztürk tarafından sunulan kanun teklifi, 25 yaşından büyük araçlar için ÖTV’siz araç satışı, şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyeti ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.
Bu teklif, eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasını ve yerine çevre dostu, güvenli yerli araçların teşvik edilmesini hedefliyor.
Hangi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor?
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, teklifin kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
2000 yılı ve öncesine ait araçlar
, hurdaya ayrılma şartıyla sıfır kilometre yerli üretim araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulacak.
Şoför esnafı için ÖTV ve KDV muafiyeti
sağlanacak.
Ağır hasarlı araçlar trafikten çekilerek geri dönüşüme kazandırılacak.
ÖTV i̇ndirimi araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Kademeli ÖTV sistemi nedeniyle yapılacak indirimlerin araçlara göre değişiklik göstereceğini belirten uzmanlar, fiyatlarda şu şekilde bir düşüş öngörüyor:
1 milyon TL’lik bir otomobilde
yaklaşık 180-200 bin TL
arasında indirim olabilir.
Ancak, motor hacmi ve donanım seviyesi farklılıkları, indirimin oranını belirleyecek.
Bu nedenle detayların henüz netleşmediğini hatırlatmakta fayda var.
İkinci el araç fiyatlarına yansıması
Düzenlemenin ikinci el araç piyasasına etkisi merak konusu. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda:
Yerli üretim araçlara talebin artmasıyla ikinci el araç fiyatlarında hafif bir düşüş
yaşanabilir.
Ancak hurda iadesi şartıyla gerçekleşecek bu düzenleme, ikinci el piyasasında büyük bir fiyat değişikliği yaratmayabilir.
Markaların satışları artırmak için teşvik programlarını genişletmesi, ikinci el araç fiyatlarında daha belirgin bir düşüşe neden olabilir.
Neden ÖTV düzenlemesine i̇htiyaç var?
Son yıllarda artan otomobil fiyatları, Türkiye’deki araç filosunun yaşlanmasına neden oldu.
Trafikteki araçların yüzde 57’si 10 yaş ve üzeri.
Eski araçların geri dönüşüme kazandırılması, çevreye ve trafik güvenliğine önemli katkılar sağlayacak.
Daha çevreci ve güvenli araçlar, Türkiye’nin yerlilik oranını artıracak.
Kanun teklifi yasalaşır mı?
ÖTV, Türkiye ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden biri. Ancak düşen yerlilik oranını artırma ve eski araçları trafikten çekme gibi sektörel ihtiyaçlar, bu düzenlemenin gerekliliğini ortaya koyuyor.
Bu düzenlemenin yasalaşması için Meclis’te detaylı değerlendirmeler yapılacak. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, “Kanunun doğru bir şekilde şekillenmesi için sektör olarak destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.