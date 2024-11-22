https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/laostaki-sahte-icki-olayinda-olu-sayisi-6ya-yukseldi-kac-kisinin-daha-zehirlendigi-belirsizligini-1090692711.html

Laos'taki sahte içki olayında ölü sayısı 6'ya yükseldi: Kaç kişinin daha zehirlendiği belirsizliğini koruyor

Laos'taki sahte içki olayında ölü sayısı 6'ya yükseldi: Kaç kişinin daha zehirlendiği belirsizliğini koruyor

Sputnik Türkiye

İngiliz turist Simone White'ın, Laos'taki sahte içkiden toplu zehirlenmede ölen beşinci kişi olmasını takiben Avustralyalı ikinci turist Holly Bowles da... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T11:57+0300

2024-11-22T11:57+0300

2024-11-22T11:57+0300

dünya

sahte içki

metil alkol

laos

toplu zehirlenme

kaçak içki

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Turistlerin hayatını kaybettiği turizm merkezi Vang Vieng, Laos'un merkezinde küçük bir nehir kenarı kasabası ve Güneydoğu Asya'da sırt çantasıyla seyahat eden gençler arasında popüler bir destinasyon. Laos polisi, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade ederken basına yansıyan ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, hayatını kaybedenler metil alkol içerdiği daha sonra tespit edilen sahte içki kurbanı. İddialara göre, turistlere içki ikram edildiği ve ikram sonrası zehirlendikleri belirtiliyor. İlk olarak 19 ve 20 yaşlarında iki Danimarkalı kadının da geçen hafta Laos'ta öldüğünü doğrulayan Danimarkalı yetkililer, gizlilik sebebiyle ölümler hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada 28 yaşındaki kadının ölümünü doğrulayarak "Laos'ta hayatını kaybeden İngiliz kadının ailesine destek oluyoruz ve yerel makamlarla temas halindeyiz” dedi. Avukat olan İngiliz turist Simone White ise sahte içki olayında hayatını kaybeden beşinci kişi oldu. Yoğun bakımdaki turistlerin sayısı bilinmiyorABD Dışişleri Bakanlığı ise basına yaptığı açıklamada turistik Vang Vieng kasabasında bir Amerikalı erkeğin öldüğünü belirtti. 19 yaşındaki Avustralya vatandaşı Bianca Jones ise yine aynı olayda hayatını kaybettiği belirlendi. Jones'un arkadaşı Holly Bowles ise hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu ve bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Bir İngiliz kadının da hastanede olduğu teyit edildi. Yerel basın hastanede tedavi görenlerin sayısının 10'u geçtiğini yazdı. Yeni Zelanda ve Hollanda'dan peş peşe açıklamalarYeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım Perşembe günü bir Yeni Zelandalının şüpheli metil alkol zehirlenmesinden dolayı hasta olduğunu açıklarken Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise bir Hollandalı turistin hastanede tedavi gördüğünü ancak durumunun stabil olduğunu belirtti. Son açıklamalarla kaç kişinin daha zehirlendiği belirsizliğini koruyor.Metil alkol ile üretilen sahte içkiEn basit yapılı metanol ya da diğer yaygın ismiyle metil alkol, yakıt, çözücü ve antifriz üretiminde kullanılır. İnsanların tüketimi için kesinlikle kullanılmaz ve son derece zehirli bir maddedir. Sahte içki yapımında daha ucuz olduğu için çoğunlukla 'metil alkol' kullanılır. Son derece tehlikeli ve öldürücü madde olarak tanımlanıyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta ise sahte içkilerin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceği. Bu nedenle kapağı açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Metil alkol içeren sahte içki tüketen bir kişinin kanı asitleşir ve asidoz oluşur. Asidoz gelişmesi retinada sinir tahribatı, buna bağlı olarak körlük ve ölümle sonuçlanmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/unlu-viski-markasinda-sahte-alkol-cikti-firmadan-ilk-aciklama-geldi-1090315920.html

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sahte içki, metil alkol, laos, toplu zehirlenme, kaçak içki