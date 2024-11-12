https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/unlu-viski-markasinda-sahte-alkol-cikti-firmadan-ilk-aciklama-geldi-1090315920.html

Ünlü viski markasında 'sahte alkol' çıktı: Firmadan ilk açıklama geldi

Ünlü viski markasında 'sahte alkol' çıktı: Firmadan ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni taklit ve tağşiş ürünler listesi açıklandı. Listede genellikle yemek sektörü bulunurken ilk kez bir alkol... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T19:34+0300

2024-11-12T19:34+0300

2024-11-12T19:41+0300

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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne ilk kez alkollü ürün olarak Chivas Regal viski markası girdi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi gündem olmaya devam ediyor. Genellikle yemek sektöründeki hileli ürünleri açıklayan liste bu sefer alkol markasını Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne ekledi. Ünlü viski markası Chivas Regal'de 'kullanıma izin verilmeyen alkol' ve 'hacmen alkol düşüklüğü' tespit edildi. Firmadan ilk açıklama geldiKonu hakkında açıklama yapan Chivas Regal şirketi ''6 ay önce Kadıköy'de Tarım Bakanlığı'nın denetiminde alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize getirildi. ürünün bizden çıkmadığını toplanmış boş şişelerle kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık. Hemen bayiye dava açtık. Bizim getirdiğimiz ürünlerde bir sorun yoktur'' denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/e-devletten-erisilecek-elektronik-alkol-takip-sistemi-devreye-alindi-sisteme-uymayana-ceza-geliyor-1085968830.html

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