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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/unlu-viski-markasinda-sahte-alkol-cikti-firmadan-ilk-aciklama-geldi-1090315920.html
Ünlü viski markasında 'sahte alkol' çıktı: Firmadan ilk açıklama geldi
Ünlü viski markasında 'sahte alkol' çıktı: Firmadan ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni taklit ve tağşiş ürünler listesi açıklandı. Listede genellikle yemek sektörü bulunurken ilk kez bir alkol... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T19:34+0300
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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne ilk kez alkollü ürün olarak Chivas Regal viski markası girdi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi gündem olmaya devam ediyor. Genellikle yemek sektöründeki hileli ürünleri açıklayan liste bu sefer alkol markasını Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne ekledi. Ünlü viski markası Chivas Regal'de 'kullanıma izin verilmeyen alkol' ve 'hacmen alkol düşüklüğü' tespit edildi. Firmadan ilk açıklama geldiKonu hakkında açıklama yapan Chivas Regal şirketi ''6 ay önce Kadıköy'de Tarım Bakanlığı'nın denetiminde alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize getirildi. ürünün bizden çıkmadığını toplanmış boş şişelerle kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık. Hemen bayiye dava açtık. Bizim getirdiğimiz ürünlerde bir sorun yoktur'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/e-devletten-erisilecek-elektronik-alkol-takip-sistemi-devreye-alindi-sisteme-uymayana-ceza-geliyor-1085968830.html
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chivas regal sahte alkol, chivas regal fiyatı
chivas regal sahte alkol, chivas regal fiyatı

Ünlü viski markasında 'sahte alkol' çıktı: Firmadan ilk açıklama geldi

19:34 12.11.2024 (güncellendi: 19:41 12.11.2024)
© SputnikRusya - alkol
Rusya - alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni taklit ve tağşiş ürünler listesi açıklandı. Listede genellikle yemek sektörü bulunurken ilk kez bir alkol ürünü de yer aldı. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne giren Chivas Regal markasında 'kullanıma izin verilmeyen alkol' ve 'hacmen alkol düşüklüğü' tespit edildi. Firma itiraz etti.
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne ilk kez alkollü ürün olarak Chivas Regal viski markası girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi gündem olmaya devam ediyor. Genellikle yemek sektöründeki hileli ürünleri açıklayan liste bu sefer alkol markasını Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne ekledi. Ünlü viski markası Chivas Regal'de 'kullanıma izin verilmeyen alkol' ve 'hacmen alkol düşüklüğü' tespit edildi.

Firmadan ilk açıklama geldi

Konu hakkında açıklama yapan Chivas Regal şirketi ''6 ay önce Kadıköy'de Tarım Bakanlığı'nın denetiminde alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize getirildi. ürünün bizden çıkmadığını toplanmış boş şişelerle kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık. Hemen bayiye dava açtık. Bizim getirdiğimiz ürünlerde bir sorun yoktur'' denildi.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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