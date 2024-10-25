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Fabrikada kaçak içki imalatı: Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi
Fabrikada kaçak içki imalatı: Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir fabrikaya yapılan kaçak içki operasyonunda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan binlerce litre alkol yakalandı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T18:06+0300
2024-10-25T18:06+0300
türkiye
kaçak içki
sahte içki
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fabrika
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Kaçak içkiye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Antalya'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 28 bin 340 litre etil alkol ve kaçak üretim yapmak için gerekli makineler ele geçirildi. İnsan sağlığına zararlı kaçak içkilerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendirildi. Antalya Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirdiğini ve bir 'fabrika'ya baskın düzenlediğini belirtti. Baskında, 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişeğe el konuldu.Yılbaşı öncesinde piyasaya süreceklerdi Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği açısından uygun olmayan ortamda üretilen ve insan sağlığına zararlı alkollerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendirildi.Sahte içki nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?Sahte içki yapımında daha ucuz olduğu için çoğunlukla 'metil alkol' kullanılıyor. Son derece tehlikeli ve öldürücü madde olarak tanımlanıyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta sahte içkilerin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceği. Bu nedenle kapağı açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şişelerin üzerindeki barkod ve etiketler de önemli. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sisteminden şişenin barkodunu taratarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ölüme kadar gidebiliyorKaçak üretilen içki, körlüğe, organ kayıplarına hatta ölüme neden oluyor. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç kaybı, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı, hızlı nabız, soğuk ve nemli cilt, düşük kan basıncı ve koma gibi durumlarla alkol zehirlenmesi kendini gösterebiliyor. Zehirlenme belirtileri gösteren bireylerde hızlı bir şekilde tıbbi müdahale yapılmazsa, etil alkol merkezi sinir sistemi üzerinde depresan etkiler yaratarak solunum yetmezliği, koma ve ölümle sonuçlanabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/istanbulda-sahte-alkolden-2-kisi-hayatini-kaybetti-1089110726.html
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kaçak içki kör eder mi, kaçak içki operasyonu son dakika, kaçak içkiden ölenler, kaçak içki öldürür mü, kaçak içki nasıl anlaşılır, kaçak içki neden öldürür, etil alkol öldürür mü, etil alkol zararlı, metil alkol öldürür mü, etil alkol kör eder mi, kaçak içki satışı, kaçak içki

Fabrikada kaçak içki imalatı: Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

18:06 25.10.2024
© Antalya İl Jandarma Komutanlığıkaçak içki
kaçak içki - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Antalya İl Jandarma Komutanlığı
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Antalya'da bir fabrikaya yapılan kaçak içki operasyonunda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan binlerce litre alkol yakalandı.
Kaçak içkiye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Antalya'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 28 bin 340 litre etil alkol ve kaçak üretim yapmak için gerekli makineler ele geçirildi. İnsan sağlığına zararlı kaçak içkilerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendirildi.
Antalya Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirdiğini ve bir 'fabrika'ya baskın düzenlediğini belirtti. Baskında, 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişeğe el konuldu.

Yılbaşı öncesinde piyasaya süreceklerdi

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği açısından uygun olmayan ortamda üretilen ve insan sağlığına zararlı alkollerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendirildi.

Sahte içki nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?

Sahte içki yapımında daha ucuz olduğu için çoğunlukla 'metil alkol' kullanılıyor. Son derece tehlikeli ve öldürücü madde olarak tanımlanıyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta sahte içkilerin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceği. Bu nedenle kapağı açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şişelerin üzerindeki barkod ve etiketler de önemli. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sisteminden şişenin barkodunu taratarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Ölüme kadar gidebiliyor

Kaçak üretilen içki, körlüğe, organ kayıplarına hatta ölüme neden oluyor. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç kaybı, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı, hızlı nabız, soğuk ve nemli cilt, düşük kan basıncı ve koma gibi durumlarla alkol zehirlenmesi kendini gösterebiliyor.
Zehirlenme belirtileri gösteren bireylerde hızlı bir şekilde tıbbi müdahale yapılmazsa, etil alkol merkezi sinir sistemi üzerinde depresan etkiler yaratarak solunum yetmezliği, koma ve ölümle sonuçlanabilir.
Zabıta mühürleme - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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İstanbul'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti
11 Ekim, 15:25
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