https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kanser-tedavisi-goren-hayvansever-sude-icin-bir-araya-geldiler-1090697983.html
Kanser tedavisi gören hayvansever Sude için bir araya geldiler
Kanser tedavisi gören hayvansever Sude için bir araya geldiler
Sputnik Türkiye
Kanser tedavisi nedeniyle çok sevdiği sokak hayvanlarından uzak kalan 17 yaşındaki Sude Kesikbaş'a moral vermek isteyen hayvanseverler, bakımını üstlendikleri... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T12:11+0300
2024-11-22T12:11+0300
2024-11-22T12:11+0300
yaşam
sokak hayvanları
denizli
kanser tedavisi
kanser
sude kesikbaş
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Denizli'de yumuşak doku kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören 17 yaşındaki Sude Kesikbaş bu süreçte çok sevdiği sokak hayvanlarından uzak kaldı. Ama bu süreçte sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Patilerin Sesi Derneği'ne bağışta bulundu. Dernek üyeleri de genç kıza moral vermek için köpekleriyle birlikte hastane bahçesinde buluştu. İkizini kaybetmiştiDenizli'de yaşayan Sude Kesikbaş, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 yıl önce ikizini kaybetti. Aynı olayda kendisi de hayati tehlike atlatan Sude Kesikbaş'a bir süre sonra yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.Tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde başlanan daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kesikbaş, bu süreçte çok sevdiği sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Patilerin Sesi Derneğine bağışta bulundu. Kesikbaş ile sosyal medya üzerinden tanışan ve ona moral desteği vermeye çalışan dernek üyesi hayvanseverler, bakımını yaptıkları köpeklerle hastane bahçesine geldi.Çok mutlu olduHastane odasındaki pencereden kendisi için toplanan hayvanseverleri ve yanlarındaki köpekleri gören Kesikbaş, arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı. Sude Kesikbaş, "Herkes inşallah çok bağış yapar ve hayvanlar kurtulur. Kedileri, köpekleri tüm hayvanları çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları için. İnşallah herkes hayvanları sahiplenir ve sokakta hayvan kalmaz." dedi. Patilerin Sesi Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz da Sude ile derneğe ulaştırdığı bağış sayesinde tanıştıklarını belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokak-kopegini-uyusturmak-isterken-uyusturucu-tabancasiyla-kendini-vurdu-1089792122.html
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sokak hayvanları, denizli, kanser tedavisi, kanser, sude kesikbaş
sokak hayvanları, denizli, kanser tedavisi, kanser, sude kesikbaş
Kanser tedavisi gören hayvansever Sude için bir araya geldiler
Kanser tedavisi nedeniyle çok sevdiği sokak hayvanlarından uzak kalan 17 yaşındaki Sude Kesikbaş'a moral vermek isteyen hayvanseverler, bakımını üstlendikleri köpekleriyle hastane bahçesine geldi.
Denizli'de yumuşak doku kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören 17 yaşındaki Sude Kesikbaş bu süreçte çok sevdiği sokak hayvanlarından uzak kaldı. Ama bu süreçte sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Patilerin Sesi Derneği'ne bağışta bulundu. Dernek üyeleri de genç kıza moral vermek için köpekleriyle birlikte hastane bahçesinde buluştu.
Denizli'de yaşayan Sude Kesikbaş, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 yıl önce ikizini kaybetti. Aynı olayda kendisi de hayati tehlike atlatan Sude Kesikbaş'a bir süre sonra yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.
Tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde başlanan daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kesikbaş, bu süreçte çok sevdiği sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Patilerin Sesi Derneğine bağışta bulundu. Kesikbaş ile sosyal medya üzerinden tanışan ve ona moral desteği vermeye çalışan dernek üyesi hayvanseverler, bakımını yaptıkları köpeklerle hastane bahçesine geldi.
Hastane odasındaki pencereden kendisi için toplanan hayvanseverleri ve yanlarındaki köpekleri gören Kesikbaş, arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı. Sude Kesikbaş, "Herkes inşallah çok bağış yapar ve hayvanlar kurtulur. Kedileri, köpekleri tüm hayvanları çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları için. İnşallah herkes hayvanları sahiplenir ve sokakta hayvan kalmaz." dedi. Patilerin Sesi Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz da Sude ile derneğe ulaştırdığı bağış sayesinde tanıştıklarını belirterek şunları söyledi:
"Sude bütün sokak hayvanlarının kurtulmasının hayalini kuruyor. Ona bugün sürpriz hazırlamak istedik, geçen gün de doğum günüymüş zaten. Sosyal medyadan örgütlendik ve 1 saat içinde toplandık. Sude, İzmir'e tedaviye gittiğinde bile arabalarında mamaları varmış, her gördüğü hayvanı beslemeye çalışıyormuş. Bizi görünce çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk ve duygulandık. Küçük de olsa amacımız onun mutlu olmasıydı onu da başardık."