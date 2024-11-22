https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ingiltere-gatwick-havalimaninda-yasanan-guvenlik-sorunu-nedeniyle-ucuslar-iptal-edildi-1090708982.html
İngiltere Gatwick Havalimanı'nda yaşanan 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşlar iptal edildi
İngiltere Gatwick Havalimanı'nda yaşanan 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Gatwick Havalimanı'nında yaşanan bir 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşların iptal edildiği bildirildi. Havalimanının güney terminalinde bagajlarda 'yasaklı... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T15:24+0300
2024-11-22T15:24+0300
2024-11-22T15:26+0300
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gatwick havalimanı
uçuş
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abd büyükelçiliği
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İngiltere'de Gatwick Havalimanı'nda yaşanan 'güvenlik sorunu' nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Havalimanında saat 10:00'da yapılan bir duyuruda, 'havalimanında yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle yüzlerce yolcunun tahliye edileceği' bildirilmesinin ardından alan kilit altına alındı. Bagajda bulunan 'yasaklı bir madde' şüphesiyle harekete geçen yetkililer, havalimanında güvenlik alanı oluşturdu. Uçuşların ertelendiğini bildirilen duyurunun ardından yüzlerce insanın tahliyesi sırasında büyük bir kaos oluştu.Sussex polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bagajda şüpheli yasaklı bir madde bulunmasının ardından polis, cuma günü sabah 08:20'de Gatwick Havalimanın güney terminaline çağrıldı. Terminalin çevresindeki bazı yolların da kapatıldığını söyleyen yetkililer, halkı bölgeden mümkün olduğunca uzak durmaları konusunda uyardı.Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli bir paket' patlatılmıştıÖte yandan Londra'nın Nine Elms bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli bir paket' patlatıldı. Saat 12:48 civarı meydana gelen patlamanın ardından büyükelçiliğin sosyal medyasından yapılan açıklamaya göre, görevlilerin bina önünde şüpheli bir paket bulması ardından paketin kontrollü bir şekilde patlatıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/istanbulda-ucaklara-lodos-engeli-ucaklar-havada-tur-atmak-zorunda-kaldi-1090656746.html
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avrupa, ingiltere, gatwick havalimanı, uçuş, iptal, abd büyükelçiliği, londra
İngiltere Gatwick Havalimanı'nda yaşanan 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşlar iptal edildi
15:24 22.11.2024 (güncellendi: 15:26 22.11.2024)
Gatwick Havalimanı'nında yaşanan bir 'güvenlik sorunu' nedeniyle uçuşların iptal edildiği bildirildi. Havalimanının güney terminalinde bagajlarda 'yasaklı madde' şüphesiyle yolcular tahliye edildi.
İngiltere'de Gatwick Havalimanı'nda yaşanan 'güvenlik sorunu' nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Havalimanında saat 10:00'da yapılan bir duyuruda, 'havalimanında yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle yüzlerce yolcunun tahliye edileceği' bildirilmesinin ardından alan kilit altına alındı.
Bagajda bulunan 'yasaklı bir madde' şüphesiyle harekete geçen yetkililer, havalimanında güvenlik alanı oluşturdu. Uçuşların ertelendiğini bildirilen duyurunun ardından yüzlerce insanın tahliyesi sırasında büyük bir kaos oluştu.
Sussex polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bagajda şüpheli yasaklı bir madde bulunmasının ardından polis, cuma günü sabah 08:20'de Gatwick Havalimanın güney terminaline çağrıldı. Terminalin çevresindeki bazı yolların da kapatıldığını söyleyen yetkililer, halkı bölgeden mümkün olduğunca uzak durmaları konusunda uyardı.
Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli bir paket' patlatılmıştı
Öte yandan Londra'nın Nine Elms bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli bir paket' patlatıldı. Saat 12:48 civarı meydana gelen patlamanın ardından büyükelçiliğin sosyal medyasından yapılan açıklamaya göre, görevlilerin bina önünde şüpheli bir paket bulması ardından paketin kontrollü bir şekilde patlatıldığı aktarıldı.