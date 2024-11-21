https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/istanbulda-ucaklara-lodos-engeli-ucaklar-havada-tur-atmak-zorunda-kaldi-1090656746.html
İstanbul'da lodos etkili oluyor: Uçaklar havada tur atarken trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştı
İstanbul'da lodos etkili oluyor: Uçaklar havada tur atarken trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle yaşam felce uğrarken İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zor anlar yaşadı. İstanbul trafik... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T14:38+0300
2024-11-21T14:38+0300
2024-11-21T14:54+0300
yaşam
istanbul
lodos
istanbul havalimanı
ulaşım
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli lodos ve şiddetli yağış etkisini gösteriyor. Karayollarından hava trafiğine kadar yaşamı olumsuz etkileyen lodos sebebiyle İstanbul'da birçok deniz ulaşımı seferleri ise iptal edildi. Uçaklar hava tur atıyorİstanbul Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar, rüzgarın şiddetinden dolayı havada tur atmak zorunda kaldı. Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şuan normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.Trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e yükseldi. Beylikdüzü, Esenyurt, Bağcılar, Şişli, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe semtlerinde trafik 'çok yoğun' olarak seyrediyor. İstanbul'da birçok deniz ulaşımın seferleri ise iptal sabah erken saatlerde iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bursada-lodos-etkili-oluyor-hali-saha-yerle-bir-oldu-1090635963.html
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istanbul, lodos, istanbul havalimanı, ulaşım
istanbul, lodos, istanbul havalimanı, ulaşım
İstanbul'da lodos etkili oluyor: Uçaklar havada tur atarken trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştı
14:38 21.11.2024 (güncellendi: 14:54 21.11.2024)
İstanbul'da etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle yaşam felce uğrarken İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zor anlar yaşadı. İstanbul trafik yoğunluğu ise yüzde 80'ne ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli lodos ve şiddetli yağış etkisini gösteriyor. Karayollarından hava trafiğine kadar yaşamı olumsuz etkileyen lodos sebebiyle İstanbul'da birçok deniz ulaşımı seferleri ise iptal edildi.
İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar, rüzgarın şiddetinden dolayı havada tur atmak zorunda kaldı. Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şuan normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e yükseldi. Beylikdüzü, Esenyurt, Bağcılar, Şişli, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe semtlerinde trafik 'çok yoğun' olarak seyrediyor.
İstanbul'da birçok deniz ulaşımın seferleri ise iptal sabah erken saatlerde iptal edilmişti.