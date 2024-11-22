https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/alman-medyasi-berlin-moskovayla-savas-icin-gizli-bir-plan-gelistirdi-1090685660.html
Alman medyası: Berlin, Moskova’yla savaş için ‘gizli’ bir plan geliştirdi
Alman medyası: Berlin, Moskova’yla savaş için ‘gizli’ bir plan geliştirdi
Sputnik Türkiye
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Almanya’nın, içeriği büyük ölçüde gizli olan bin sayfalık bir ‘Almanya Operasyon Planı’ hazırlayarak Rusya ile... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T08:40+0300
2024-11-22T08:40+0300
2024-11-22T08:49+0300
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Alman gazetesi FAZ, Berlin’in Moskova’yla büyük savaş çıkması durumunda atılacak adımları içeren ‘gizli’ bir plan geliştirdiği ifade edilen yazıda planın içeriğine dair şu bilgilere yer verildi:Alman Ordusunun, artık bu gizli plan temelinde şirketleri olası bir acil durum için hazırlamaya başladığı belirtilen yazıda, Hamburg Bölgesel Savunma Komutanlığı Başkanı Jörn Plischke’nin, Alman şirketlerine her yüz çalışandan en az beşini kamyon kullanmak üzere eğitmelerini, dizel jeneratör stoklamalarını ve bir kriz durumunda çalışanlar için önceden plan yapmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.Ordunun planı nihai olarak değerlendirmediği ve onu ‘canlı’, yani eklemelere açık belge olarak nitelendirdiği belirtiliyor.Daha önce Bild gazetesi, Alman ordusuna ait ‘gizli beleye’ dayandırdığı haberinde, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadına nasıl saldırabileceğine dair bir senaryo yayınlamıştı. Gazetedeki senaryoyu değerlendiren Almanya Savunma Bakanlığı, son derece düşük ihtimalli senaryoları bile değerlendirmenin günlük askeri işlerin bir parçası olduğunu açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bild’in yayınladığı ‘plan’ ileilgili ironi dolu yorum yaparak, ‘gizli belenin’ geçen yılın güçlü yengeç burcundaki balık falı olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yabanci-uzmanlar-putinin-konusmasini-degerlendirdi-biden-kirmizi-cizgiyi-asti-1090684067.html
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almanya, alman ordusu, rusya, savaş, plan, gizli, frankfurter allgemeine zeitung, bild, mariya zaharova
almanya, alman ordusu, rusya, savaş, plan, gizli, frankfurter allgemeine zeitung, bild, mariya zaharova
Alman medyası: Berlin, Moskova’yla savaş için ‘gizli’ bir plan geliştirdi
08:40 22.11.2024 (güncellendi: 08:49 22.11.2024)
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Almanya’nın, içeriği büyük ölçüde gizli olan bin sayfalık bir ‘Almanya Operasyon Planı’ hazırlayarak Rusya ile büyük savaş için hazırlıklara başladığı belirtildi.
Alman gazetesi FAZ, Berlin’in Moskova’yla büyük savaş çıkması durumunda atılacak adımları içeren ‘gizli’ bir plan geliştirdiği ifade edilen yazıda planın içeriğine dair şu bilgilere yer verildi:
Askeri nedenlerle özellikle korunması gereken tüm bina ve altyapıları listeliyor <...> (NATO'nun doğu kanadında bir savaş olması durumunda) Almanya on binlerce ve muhtemelen yüz binlerce askerin doğuya nakledileceği bir merkez haline gelecek...
Alman Ordusunun, artık bu gizli plan temelinde şirketleri olası bir acil durum için hazırlamaya başladığı belirtilen yazıda, Hamburg Bölgesel Savunma Komutanlığı Başkanı Jörn Plischke’nin, Alman şirketlerine her yüz çalışandan en az beşini kamyon kullanmak üzere eğitmelerini, dizel jeneratör stoklamalarını ve bir kriz durumunda çalışanlar için önceden plan yapmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.
Ordunun planı nihai olarak değerlendirmediği ve onu ‘canlı’, yani eklemelere açık belge olarak nitelendirdiği belirtiliyor.
Daha önce Bild gazetesi, Alman ordusuna ait ‘gizli beleye’ dayandırdığı haberinde, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadına nasıl saldırabileceğine dair bir senaryo yayınlamıştı. Gazetedeki senaryoyu değerlendiren Almanya Savunma Bakanlığı, son derece düşük ihtimalli senaryoları bile değerlendirmenin günlük askeri işlerin bir parçası olduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bild’in yayınladığı ‘plan’ ileilgili ironi dolu yorum yaparak, ‘gizli belenin’ geçen yılın güçlü yengeç burcundaki balık falı olduğunu dile getirmişti.