https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/alman-medyasi-berlin-moskovayla-savas-icin-gizli-bir-plan-gelistirdi-1090685660.html

Alman medyası: Berlin, Moskova’yla savaş için ‘gizli’ bir plan geliştirdi

Alman medyası: Berlin, Moskova’yla savaş için ‘gizli’ bir plan geliştirdi

Sputnik Türkiye

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Almanya’nın, içeriği büyük ölçüde gizli olan bin sayfalık bir ‘Almanya Operasyon Planı’ hazırlayarak Rusya ile... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T08:40+0300

2024-11-22T08:40+0300

2024-11-22T08:49+0300

dünya

almanya

alman ordusu

rusya

savaş

plan

gizli

frankfurter allgemeine zeitung

bild

mariya zaharova

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Alman gazetesi FAZ, Berlin’in Moskova’yla büyük savaş çıkması durumunda atılacak adımları içeren ‘gizli’ bir plan geliştirdiği ifade edilen yazıda planın içeriğine dair şu bilgilere yer verildi:Alman Ordusunun, artık bu gizli plan temelinde şirketleri olası bir acil durum için hazırlamaya başladığı belirtilen yazıda, Hamburg Bölgesel Savunma Komutanlığı Başkanı Jörn Plischke’nin, Alman şirketlerine her yüz çalışandan en az beşini kamyon kullanmak üzere eğitmelerini, dizel jeneratör stoklamalarını ve bir kriz durumunda çalışanlar için önceden plan yapmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.Ordunun planı nihai olarak değerlendirmediği ve onu ‘canlı’, yani eklemelere açık belge olarak nitelendirdiği belirtiliyor.Daha önce Bild gazetesi, Alman ordusuna ait ‘gizli beleye’ dayandırdığı haberinde, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadına nasıl saldırabileceğine dair bir senaryo yayınlamıştı. Gazetedeki senaryoyu değerlendiren Almanya Savunma Bakanlığı, son derece düşük ihtimalli senaryoları bile değerlendirmenin günlük askeri işlerin bir parçası olduğunu açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bild’in yayınladığı ‘plan’ ileilgili ironi dolu yorum yaparak, ‘gizli belenin’ geçen yılın güçlü yengeç burcundaki balık falı olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yabanci-uzmanlar-putinin-konusmasini-degerlendirdi-biden-kirmizi-cizgiyi-asti-1090684067.html

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almanya, alman ordusu, rusya, savaş, plan, gizli, frankfurter allgemeine zeitung, bild, mariya zaharova