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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı
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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma açıldı.Altaylı ve Saymaz hakkında neden soruşturma açıldı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." iddiasına ilişkin "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklamaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası yalanlanmıştı."Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." notu düşülmüştü.
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fatih altaylı ve ismail saymaz hakkında soruşturma başlatıldı, fatih altaylı, ismail saymaz
fatih altaylı ve ismail saymaz hakkında soruşturma başlatıldı, fatih altaylı, ismail saymaz

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

09:33 22.11.2024 (güncellendi: 09:44 22.11.2024)
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Flickr
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Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma açıldı.

Altaylı ve Saymaz hakkında neden soruşturma açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." iddiasına ilişkin "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası yalanlanmıştı.

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." notu düşülmüştü.
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