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Yasadışı bahis soruşturması: Fenomenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Yasadışı bahis soruşturması: Fenomenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi
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Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri hakkında istenen cezalar belli oldu. 5 fenomen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Yasadışı bahis soruşturması: Fenomenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi

12:47 21.11.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689mahkeme salonu, duruşma, dava
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689
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Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri hakkında istenen cezalar belli oldu. 5 fenomen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
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