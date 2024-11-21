https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yasadisi-bahis-sorusturmasi-fenomenler-hakkinda-1-yildan-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1090651130.html
Yasadışı bahis soruşturması: Fenomenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Yasadışı bahis soruşturması: Fenomenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri hakkında istenen cezalar belli oldu. 5 fenomen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T12:47+0300
2024-11-21T12:47+0300
2024-11-21T12:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090531659_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8b503159e4eba970907af67a11a35c72.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090531659_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_059052cdb65ebb304ed1861eea184133.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Yasadışı bahis soruşturması: Fenomenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Ayrıntılar geliyor
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri hakkında istenen cezalar belli oldu. 5 fenomen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.