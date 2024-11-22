https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/ekim-ayi-raporu-aciklandi-ikinci-el-otomobil-fiyatlari-dustu-1090717449.html
Ekim ayı raporu açıklandı: İkinci el otomobil fiyatları düştü
Ekim ayı raporu açıklandı: İkinci el otomobil fiyatları düştü
Sputnik Türkiye
Araç alım satım sitesi sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Ekim 2024 'Otomobil Piyasası... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T18:46+0300
2024-11-22T18:46+0300
2024-11-22T18:50+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
araba
otomobil
yerli otomobil
otomobil sanayi
sıfır araç
piyasa
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2024 Ekim ayında yayımlanan rapora göre ikinci el otomobil piyasasında talep artarken, reel araç fiyatları düştü.Online araba alım satım sitesi sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Ekim 2024 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporu yayımlandı. Raporda ekim ayında otomobil talebi artarken, ikinci el araç fiyatlarının 16 ayın ardından düşüşe geçtiği belirtildi. Eylül ayına göre 1.7 artan otomobil talebi 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 50.8'lik bir yükseliş kaydetti. İzlenen satılan otomobil sayısı ilan sayısı oranına göre 0.9'luk puan artışı yakalayarak yüzde 22 oldu. İlan sayısı yüzde 2.9, satılan otomobil sayısı ise yüzde 5.5 arttı. Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi ise 20.2 gün olarak belirlendi. Ortalama otomobil fiyatları yükseldiEylül ayında 880 bin 318 lira olan ortalama otomobil fiyatı ekim ayında 888 bin 907 lira seviyesine yükseldi. Otomobil fiyatlarında yıllık değişim oranındaki düşüşün ise bir miktar yavaşladığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sifir-otomobillere-zam-turkiyedeki-en-ucuz-arac-fiyatlari-netlesti-1088692581.html
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Ekim ayı raporu açıklandı: İkinci el otomobil fiyatları düştü
18:46 22.11.2024 (güncellendi: 18:50 22.11.2024)
Araç alım satım sitesi sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Ekim 2024 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporu açıklandı. Rapora göre ekim ayında otomobil talebi artarken, ikinci el araç fiyatları düşüşe geçti.
2024 Ekim ayında yayımlanan rapora göre ikinci el otomobil piyasasında talep artarken, reel araç fiyatları düştü.
Online araba alım satım sitesi sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Ekim 2024 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporu yayımlandı. Raporda ekim ayında otomobil talebi artarken, ikinci el araç fiyatlarının 16 ayın ardından düşüşe geçtiği belirtildi. Eylül ayına göre 1.7 artan otomobil talebi 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 50.8'lik bir yükseliş kaydetti. İzlenen satılan otomobil sayısı ilan sayısı oranına göre 0.9'luk puan artışı yakalayarak yüzde 22 oldu. İlan sayısı yüzde 2.9, satılan otomobil sayısı ise yüzde 5.5 arttı. Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi ise 20.2 gün olarak belirlendi.
Ortalama otomobil fiyatları yükseldi
Eylül ayında 880 bin 318 lira olan ortalama otomobil fiyatı ekim ayında 888 bin 907 lira seviyesine yükseldi. Otomobil fiyatlarında yıllık değişim oranındaki düşüşün ise bir miktar yavaşladığı açıklandı.